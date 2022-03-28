Sinan Akçıl: Baba olma hayallerimi erteledim

Sinan Akçıl, geçtiğimiz gün Adıyaman Park AVM’nin dördüncü yılında sahne aldı. Adıyamanlı sevenlerine müzik ziyafeti sunan ünlü şarkıcı, konser sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Akçıl “Unutulmaz bir konser oldu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu konserlerinde sağ olsunlar sevenlerim beni yalnız bırakmıyor, çok ilgililer, yoğun geçiyor hep buralarda konserlerim. Adıyaman’a ilk kez geldim, çok beğendim" dedi.

"SAHNEDE ÇİĞ KÖFTE YEDİRDİLER"



Yaklaşık 53 bin kişinin izlediği konseri hakkında konuşmaya devam eden şarkıcı, "Merdivenler dolmuştu, benim için çok güzel bir andı. Asla unutamayacağım konserler arasına girdi. Hatta sahnede çiğ köfte yedirdiler, çok iyiydi. AFAD’dan (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) geldiler ben de gönüllüsü oldum artık. Her anlamda benim için güzel bir konser oldu” ifadelerini kullandı.

Sinan Akçıl'ın, verdiği bu konser ile rekor kırdığı belirtildi. Aleyna Tilki konserini 42 bin 152 kişi izlerken, Akçıl’ı ise 52 bin 700 kişi izlediği öğrenildi.

"ARTIK İZLEYİCİME, DİNLEYİCİME AŞIĞIM"

Sahnede seyircilere "Benim aşkım sizsiniz, aşk yok artık" diye bağırması hatırlatılınca Akçıl, “Ben izleyicime, dinleyicime aşığım artık. Baba olma hayallerim vardı biliyorsunuz, onu da erteledim" yanıtını verdi.

"BEBEĞİMİZE BAKTIĞIMIZ İÇİN GELEMİYOR OLMAMIZ LAZIMDI"



Kıratlı ve Akçıl, Kasım 2021'de bir ödül töreninde birlikte kameraların karşısına geçmişti. Şarkıcı, o sırada imalı bir açıklama yapmıştı: Aslında şu anda buraya bebeğimize baktığımız için gelemiyor olmamız lazımdı ama olmuyor işte.



"BABA OLMAK İSTİYORUM"



Bebek istemeyen oyuncunun bu yüzden eşiyle restleştiği iddia edilmişti. Geçtiğimiz ocak ayında gazetecilerin, "Ayrılık nedeni çocuk mu?" sorusunu cevaplayan Sinan Akçıl ise "Ben çocuk çok istiyorum biliyorsunuz, baba olmak istiyorum" demişti.

'İHANET' AÇIKLAMASI



32 yaşındaki oyuncu, "Sinan Akçıl ile ile ikinci kez boşanma aşamasına geldiniz. Bunun sebebinin üçüncü bir kişi olduğu söyleniyor. Doğru mu?" sorusunu, "Öyle bir şey kesinlikle yok. İki medeni insan gibi boşanma kararı aldık. Hala aynı sitede altlı üstlü oturuyoruz. Aramızda geçen kötü bir olay yok" şeklinde cevaplamıştı.