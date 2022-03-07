Burcu Kıratlı'dan ayrılan Sinan Akçıl iddialı konuştu: Bir daha asla...

"BURCU ÖYLE BİR ŞEY YAPMAZ"

Boşanma aşamasında olduğu Burcu Kıratlı’nın basına yansıyan aşk haberleri ile ilgili de konuşan Akçıl, "Boşanma davası ile ilgili yayın yasağı var zaten, Burcu’da asla öyle bir şey yapmaz" ifadelerini kullandı.