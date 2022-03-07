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MagazinBurcu Kıratlı'dan ayrılan Sinan Akçıl iddialı konuştu: Bir daha asla...
HaberlerMagazin Haberleri Burcu Kıratlı'dan ayrılan Sinan Akçıl iddialı konuştu: Bir daha asla...
• 07 Mart 2022 - 10:16 • Son Güncelleme:

Burcu Kıratlı'dan ayrılan Sinan Akçıl iddialı konuştu: Bir daha asla...

Oyuncu eşi Burcu Kıratlı ile ikinci evliliklerinde de bir yıl dolmadan ayrılık kararı alan şarkıcı Sinan Akçıl, Kuruçeşme’de objektiflere yansıdı. Muhabirlerle sohbet eden ve spordan çıktığını söyleyen Akçıl, geçtiğimiz yıllarda yazın çekilen fotoğraflarındaki aşırı kilolu haliyle alakalı konuştu.

• 07 Mart 2022 - 10:16 • Son Güncelleme:
1Burcu Kıratlıdan ayrılan Sinan Akçıl iddialı konuştu: Bir daha asla...
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Son dönemde ikinci kez dünyaevine girdiği Burcu Kıratlı ile bir kez daha boşanacakları haberiyle gündemden düşmeyen Sinan Akçıl, Kuruçeşme’de görüntülendi. 39 yaşındaki şarkıcı, "Spordan çıktım, bir şeyler yemeye geldim" dedi.

2Burcu Kıratlıdan ayrılan Sinan Akçıl iddialı konuştu: Bir daha asla...

Geçtiğimiz yıllarda yazın çekilen fotoğraflarında aşırı kilolu çıkan Akçıl, "Yazın böyle görüntü vermek istemiyorum artık. Bu yüzden de spora başladım, yoğun bir şekilde spor yapıyorum. Beni bir daha asla öyle göremeyeceksiniz" diye konuştu.

3YAZIN BÖYLE BİR GÖRÜNTÜ VERMEK İSTEMİYORUM

"YAZIN BÖYLE BİR GÖRÜNTÜ VERMEK İSTEMİYORUM"

Burcu Kıratlı ile Çeşme'de denize girerken görüntülenen Akçıl'ın pandemi döneminde kilo aldığı dikkatlerden kaçmamıştı.

4BURCU ÖYLE BİR ŞEY YAPMAZ

"BURCU ÖYLE BİR ŞEY YAPMAZ"

Boşanma aşamasında olduğu Burcu Kıratlı’nın basına yansıyan aşk haberleri ile ilgili de konuşan Akçıl, "Boşanma davası ile ilgili yayın yasağı var zaten, Burcu’da asla öyle bir şey yapmaz" ifadelerini kullandı.

5NE OLMUŞTU

NE OLMUŞTU?

Söylemezsem Olmaz'ın haberine göre; Burcu Kıratlı, geçtiğimiz akşam bir mekanda gizemli bir erkekle eğlenirken görüntülendi. Mekanda peş peşe çıkan Kıratlı ve erkek arkadaşı yüzlerini saklayarak taksiye bindi. Aynı araca binen ikili, basın mensuplarının görüntü almaması için de yüzlerini kapatmaya çalıştı. Alkollü olduğu düşünülen oyuncu, taksiden indikten sonra görüntülendiği kişinin 20 yıllık arkadaşı olduğunu söyledi. İkili, birlikte Kıratlı'nın evine girdi.

6Burcu Kıratlıdan ayrılan Sinan Akçıl iddialı konuştu: Bir daha asla...
7İKİNCİ KEZ BOŞANIYORLAR

İKİNCİ KEZ BOŞANIYORLAR

Oyuncu Burcu Kıratlı (32) ile şarkıcı Sinan Akçıl (39), 2019 yılında boşanmalarının ardından geçtiğimiz yıl şubat ayında tekrar dünyaevine girmişti. Ancak çiftin 'bebek' konusunda anlaşmazlık yaşadığı ve ikinci kez ayrılacağı konuşuluyordu.

8Burcu Kıratlıdan ayrılan Sinan Akçıl iddialı konuştu: Bir daha asla...

Daha önce, "Aldatma yok. Boşanma durumu var, bekliyoruz." açıklamasını yapan Kıratlı'dan yeni hamle geldi. Burcu Kıratlı, Instagram hesabından "Akçıl" olarak yer alan soyadını sildi. Ünlü ismin bu hareketi, "Evliliklerini kurtaramadılar" yorumlarına neden olmuştu.

9Burcu Kıratlıdan ayrılan Sinan Akçıl iddialı konuştu: Bir daha asla...

Bunun ardından katıldığı galada açıklama yapan Sinan Akçıl, “Davalar açıldı, boşanıyoruz. Artık resmileşti umarım ikimiz içinde hayırlısı olur” demişti. (Milliyet)

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    Burcu Kıratlı'dan ayrılan Sinan Akçıl iddialı konuştu: Bir daha asla...

    Burcu Kıratlı'dan ayrılan Sinan Akçıl iddialı konuştu: Bir daha asla...