• 07 Mart 2022 - 10:16 • Son Güncelleme:
Burcu Kıratlı'dan ayrılan Sinan Akçıl iddialı konuştu: Bir daha asla...
Oyuncu eşi Burcu Kıratlı ile ikinci evliliklerinde de bir yıl dolmadan ayrılık kararı alan şarkıcı Sinan Akçıl, Kuruçeşme’de objektiflere yansıdı. Muhabirlerle sohbet eden ve spordan çıktığını söyleyen Akçıl, geçtiğimiz yıllarda yazın çekilen fotoğraflarındaki aşırı kilolu haliyle alakalı konuştu.
• 07 Mart 2022 - 10:16 • Son Güncelleme:
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Son dönemde ikinci kez dünyaevine girdiği Burcu Kıratlı ile bir kez daha boşanacakları haberiyle gündemden düşmeyen Sinan Akçıl, Kuruçeşme’de görüntülendi. 39 yaşındaki şarkıcı, "Spordan çıktım, bir şeyler yemeye geldim" dedi.
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NE OLMUŞTU?
Söylemezsem Olmaz'ın haberine göre; Burcu Kıratlı, geçtiğimiz akşam bir mekanda gizemli bir erkekle eğlenirken görüntülendi. Mekanda peş peşe çıkan Kıratlı ve erkek arkadaşı yüzlerini saklayarak taksiye bindi. Aynı araca binen ikili, basın mensuplarının görüntü almaması için de yüzlerini kapatmaya çalıştı. Alkollü olduğu düşünülen oyuncu, taksiden indikten sonra görüntülendiği kişinin 20 yıllık arkadaşı olduğunu söyledi. İkili, birlikte Kıratlı'nın evine girdi.
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