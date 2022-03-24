Burcu Kıratlı'dan şaşırtan Sinan Akçıl cevabı!

Burcu Kıratlı, "Global bir markanın hem Türkiye hem de Orta Doğu yüzü olmak çok gurur verici ve çok heyecanlı. Bugün benim için çok özel bir gün ve oldukça heyecanlıyım" dedi.

"BURCU GERİ DÖNÜYOR"



Güzel oyuncu, "Çok güzel bir projeyle ekranlara dönüyorum fakat henüz bir şey söylemem doğru olmaz. Ama 'Burcu geri dönüyor' diyebilirim artık" şeklinde konuştu.

"GERÇEKLER ÜZERİNE KONUŞALIM"



Şubat 2021'de ikinci kez nikâh masasına oturduğu Sinan Akçıl ile boşanma aşamasında olan Kıratlı, "Davetliler arasında Akçıl da olacak mı? Davet ettiniz mi?" sorusuna, "İhtimaller üzerine değil, gerçekler üzerine konuşalım. Burada çok özel konuklarım var" yanıtını verdi.