GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
MagazinBurcu Kıratlı'dan şaşırtan Sinan Akçıl cevabı!
HaberlerMagazin Haberleri Burcu Kıratlı'dan şaşırtan Sinan Akçıl cevabı!
ABONE OL

Burcu Kıratlı'dan şaşırtan Sinan Akçıl cevabı!

Yüzü olduğu markanın reklam filmi için kamera karşısına geçen Burcu Kıratlı, onjektiflere takıldı. Oyuncunun ev sahipliğinde verilen davete, ünlülerin yanı sıra cemiyet ve iş hayatından isimler katıldı.

24.03.2022 - 17:20 |
Burcu Kıratlı'dan şaşırtan Sinan Akçıl cevabı!

Burcu Kıratlı, "Global bir markanın hem Türkiye hem de Orta Doğu yüzü olmak çok gurur verici ve çok heyecanlı. Bugün benim için çok özel bir gün ve oldukça heyecanlıyım" dedi.

 "BURCU GERİ DÖNÜYOR"


Güzel oyuncu, "Çok güzel bir projeyle ekranlara dönüyorum fakat henüz bir şey söylemem doğru olmaz. Ama 'Burcu geri dönüyor' diyebilirim artık" şeklinde konuştu.

"GERÇEKLER ÜZERİNE KONUŞALIM"


Şubat 2021'de ikinci kez nikâh masasına oturduğu Sinan Akçıl ile boşanma aşamasında olan Kıratlı, "Davetliler arasında Akçıl da olacak mı? Davet ettiniz mi?" sorusuna, "İhtimaller üzerine değil, gerçekler üzerine konuşalım. Burada çok özel konuklarım var" yanıtını verdi.

Burcu Kıratlı'dan ayrılan Sinan Akçıl iddialı konuştu: Bir daha asla...
İlgili Haber
Burcu Kıratlı'dan ayrılan Sinan Akçıl iddialı konuştu: Bir daha asla...
Burcu Kıratlı'dan Sinan Akçıl açıklaması: Bu konu yanlış anlaşılmış!
İlgili Haber
Burcu Kıratlı'dan Sinan Akçıl açıklaması: Bu konu yanlış anlaşılmış!
Burcu Kıratlı'dan Sinan Akçıl'la barışma sinyali! Verdiği cevapla şaşırttı
İlgili Haber
Burcu Kıratlı'dan Sinan Akçıl'la barışma sinyali! Verdiği cevapla şaşırttı
Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl arasında ne oluyor? Üçüncü bir kişi...
İlgili Haber
Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl arasında ne oluyor? Üçüncü bir kişi...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu bebeklerine kavuştu!

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu bebeklerine kavuştu!

Kylie Jenner dalga konusu olunca oğlunun ismini değiştirdi!

Kylie Jenner dalga konusu olunca oğlunun ismini değiştirdi!

Burcu Kıratlı'dan şaşırtan Sinan Akçıl cevabı!

Burcu Kıratlı'dan şaşırtan Sinan Akçıl cevabı!

Seda Bakan ikinci kez hamile olduğunu duyurdu!

Seda Bakan ikinci kez hamile olduğunu duyurdu!

Sıradaki Haber