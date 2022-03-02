Burcu Kıratlı'dan Sinan Akçıl açıklaması: Bu konu yanlış anlaşılmış!
Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanmaya hazırlanan Burcu Kıratlı, ayrılığı sonrası senaryolarda yasak olup, olmadığını soran gazetecilere yanıt verdi. Kıratlı konuyla ilgili, "Bu konu yanlış anlaşılmış, ben öyle bir şey söylememiştim" açıklamasını yaptı.
Oyuncu Burcu Kıratlı (32), önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Spor çıkışı yemek yemek için soluğu bir restoranda alan Kıratlı, basın mensuplarıyla sohbet etti.
"ÇOK HEYECANLIYIM"
Renkli ve spor giyimi ile dikkat çeken Burcu Kıratlı, "Spordan çıktım, şimdi de yemeğe geldim." dedi.
Bir hayli heyecanlı olan oyuncu, "Beni artık spor göreceksiniz, çok heyecanlıyım ve size açıklamak istiyorum. Çok büyük bir global markanın reklam yüzü oldum, ülkemi yurt dışında temsil etmek çok güzel olacak. Ortadoğu ve Amerika'da yayınlanacak bir reklam filmimiz var." ifadelerini kullandı.
"HERKES EN İYİ BİLDİĞİ İŞİ YAPMALI"
Hollywood merkezli bir markayla ülkemizi temsil edecek olan Kıratlı, "Seçimlerinden dolayı çok mutlu ve gururluyum. Umarım herkes için güzel ve katkılı bir iş olacak." şeklinde konuştu.
İleride kendi markasını çıkarıp, çıkarmamak istediği sorulan ünlü oyuncu, "Arkadaşlar ben sadece oyuncuyum, kendi markam olmaz herhalde. Herkes en iyi bildiği işi yapmalı, ben oyunculukta devam etmek istiyorum. Tiyatro oyunumuz çok güzel gidiyor. Şimdi dijital bir kanala projem olacak. Yani eski tempoma geri döndüm." açıklamasını yaptı.
"İŞ İNSANIN KENDİ KISMETİ"
Sinan Akçıl ile yeniden boşanma kararı alan Burcu Kıratlı, muhabirlerin, "Evliliğinizi bitirdikten sonra fazla iş geldi mi?" sorusunu cevapladı.
Kıratlı, "Bu insanın kendi kısmeti, doğru zaman ne ise o oluyor. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum." dedi.
"SİNAN HEP DESTEK OLDU"
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Burcu Kıratlı, ayrılığı sonrası senaryolarda yasak olup, olmadığını soran gazetecilere de yanıt verdi. Ünlü isim, "Arkadaşlar Sinan hep benim işime destek oldu, hiç öyle bir yasak falan yoktu. Bu konu yanlış anlaşılmış, ben öyle bir şey söylememiştim." şeklinde konuştu.
"DOĞRU BİR SEÇİM DEĞİL!"
Ayrıca sosyal medyada takipçi sayıları yüksek olan isimlerin dizilere seçilmesi konusuna da değinen Kıratlı, "Diğer oyuncu arkadaşlarıma taş atmak gibi olmasın. Bunun doğru seçim olmadığını düşünüyorum. Senelerce bu işin eğitimini aldık, takipçisi fazla diye seçilmesi yanlış ve 5-6 bölüm sonra proje bitiyor. Çok güzel işler maalesef erken bitiyor, bunlara dikkat etmek lazım." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK BİR AYRILIK GÖRECEKSİNİZ!"
Öte yandan daha önce Sinan Akçıl'a da eşi Burcu Kıratlı ile ikinci kez boşanma kararı almalarıyla ilgili sorular yöneltilmişti. Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Sinan Akçıl, "Denedik ama düzlüğe çıkamadık maalesef. Türkiye’ye örnek olacak bir ayrılık göreceksiniz çünkü sonuçta biz birbirimizi çok sevdik ve bitişi de öyle olmalı diye düşünüyorum." şeklinde konuşmuştu.
"BABA OLMAK İSTİYORUM"
Gazetecilerin, "Ayrılık nedeni çocuk mu?" sorusunu cevaplayan Sinan Akçıl, "Ben çocuk çok istiyorum biliyorsunuz, baba olmak istiyorum." açıklamasını yapmıştı.
TEKRAR EVLENMİŞLERDİ
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, Aralık 2018'de sürpriz bir şekilde Amsterdam'da evlenmiş, ancak ikili 9 ay sonra boşanmıştı. Çift, boşanmanın ardından çalkantılı ilişkilerine bir şans daha vermişti.
Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı'ya Paris'te evlenme teklifi etmiş, çiftin evlenmesi beklenirken sürpriz bir kararla ayrılmışlardı. Bir dargın bir barışık ilişkilerine devam eden çift, sonunda şubat ayında tekrar nikah masasına oturmuştu.
Akçıl, nikah memurunun, "Burcu Kıratlı ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" sorusuna, "İkinci kez ve son kez 'Evet" diye yanıt vermişti. Baba olmak istediğini söyleyen Akçıl, bebek de sözü vermişti.
İKİNCİ KEZ İSTEME TÖRENİ
Ünlü çift, yeniden aile arasında düzenlenen törenle nişanlanmıştı. Akçıl, Kıratlı’yı tekrar ailesinden istemişti.
Burcu Kıratlı'nın kahve ikram ederken çektiği görüntülerini paylaşan Akçıl, "Işıklar altındayız diye sanma ki geleneksiz, göreneksiziz... Anlı şanlı bir isteme oldu. İlk seferinde çok konuşulmuştu, bu sefer söz sırası aşkta... Bırakın, o konuşsun. Yakında..." notunu yazmıştı.
Kıratlı da nişan fotoğrafını, "Bu yola daha emin adımlarla ailelerimizle ilk adımı (İkinci kez) attık. Aile her şeydir. Aile güçtür ve sevgidir..." notuyla paylaşmıştı.
"YÜRÜTEMEDİK" DEMİŞTİ
2019'da Beykoz Adliyesi Aile Mahkemesi’nde görülen dava yaklaşık 10 dakika sürmüştü. Boşanma davası sonrası yine mahkemeden ayrı ayrı çıkan ikiliden Sinan Akçıl, "Büyük aşk bitti mi?" sorusu üzerine, "Bu sevgililik gibi değil. Bir evlilik bitiyor. Çok üzgünüz. Hayırlısı olsun, yürütemedik." demişti.
"İLK KEZ TEK EŞLİYİM"
Sinan Akçıl, daha önce konuk olduğu programdaki açıklamalarıyla uzun süre konuşulmuştu.
Çapkın birisi olduğunu itiraf eden Akçıl, "Biz de genetik olabilir. Son ilişkime kadar bayağı çapkın bir çocuktum. İlk kez tek eşliyim diyebilirim. Ondan önce değildim. Ne yapayım yani?" demişti.
Sinan Akçıl, daha önce konuk olduğu programdaki açıklamalarıyla uzun süre konuşulmuştu.
Çapkın birisi olduğunu itiraf eden Akçıl, "Biz de genetik olabilir. Son ilişkime kadar bayağı çapkın bir çocuktum. İlk kez tek eşliyim diyebilirim. Ondan önce değildim. Ne yapayım yani?" demişti.