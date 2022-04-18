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Rıza Kocaoğlu'nun son halini gören şaşırıyor!

Kuzey Güney, İçerde, Çukur, Ya İstiklal Ya Ölüm gibi rol aldığı yapımlarda canlandırdığı karakterle hafızalara kazınan, Çukur dizisindeki 'Aliço' rolüyle gönüllerde taht kuran ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu son haliyle takipçilerini şaşırttı.

18.04.2022 - 17:30 |
Rıza Kocaoğlu'nun son halini gören şaşırıyor!

Çukur dizisindeki 'Aliço' rolüyle gönüllerde taht kuran 43 yaşındaki oyuncu Rıza Kocaoğlu, 1.2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla görenleri şaşırttı. İmaj değiştiren Rıza Kocaoğlu bambaşka bir görünüme kavuştu.

UZUN SAÇLI HALİYLE GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Uzun süredir kısa saçlı haliyle ekranlarda boy gösteren Rıza Kocaoğlu, hayranlarının her zaman görmeye alışık olduğu halinden oldukça farklı bir görünüme kavuştu. Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'la başrollerinde yer aldığı 'Another Self' dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Rıza Kocaoğlu, uzun saçlı ve sakallı halini takipçileriyle paylaştı.

Instagram hesabından son halini yayınlayan Rıza Kocaoğlu fotoğraf karesine ''Selam aleyküm hayırlı işler?'' notunu düştü.

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