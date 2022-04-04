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MagazinRıza Kocaoğlu: Aklınızda biri var mı? Benim yok, varsa söyleyin
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Rıza Kocaoğlu: Aklınızda biri var mı? Benim yok, varsa söyleyin

Berk Atan ve Melisa Doğu ile bir araya gelen Rıza Kocaoğlu, saatlerce bir mekanda sohbet etti. Kocaoğlu, muhabirlerin "Rıza Bey yanınızda oturan bir hanımefendi vardı kim olduğunu sorsak?" sorusuna yanıt verdi.

04.04.2022 - 11:21 |
Rıza Kocaoğlu: Aklınızda biri var mı? Benim yok, varsa söyleyin

Galataport'ta bir mekanda arkadaşları Berk Atan ve Melisa Doğu ile bir araya gelen Rıza Kocaoğlu, geçtiğimiz akşam objektiflere takıldı. İlerleyen saatlerde mekandan birlikte ayrılan üçlü, karşısında muhabirleri görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kocaoğlu “Arkadaşlar her yerde siz, artık kendinizi de göstermiyorsunuz çıkınca şok oluyoruz” dedi. Muhabirlerin “Rıza Bey yanınızda oturan bir hanımefendi vardı kim olduğunu sorsak?" sorusuna Kocaoğlu “Yapmayın, menajerim Ceren Özmen tanımayan yoktur" yanıtını verdi.

"BENİM YOK, VARSA SÖYLEYİN"


Basın mensuplarının “Peki yanınızda ne zaman birini görürüz?” sorusuna “Aklınızda biri var mı? Benim yok varsa söyleyin, bilmiyorum hayat kader" cevabını verdi.

"EHLİYETİME EL KONULMADI"


Muhabirlerin “Berk Bey, Selin Yağcıoğlu ile yeniden birbirinizi takip etmeye başladınız barışma söz konusu mu?” sorusuna “İyi akşamlar arkadaşlar bu kadar yeterli” diyerek kaçamak bir cevap verdi. Geçtiğimiz günlerde trafik çevirmesine ehliyetine el konulduğu haberlerine ise “Öyle bir şey yok, ehliyetime el konulmadı” diyerek yollarına devam ettiler.

 

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