Siirtli kadınlar evde üretmeye başladı, dünyaya açıldılar! Hibe desteğiyle imkansızı başardılar

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Özellikle kadın kooperatifinin daha iyi gelişmesi için deneme amaçlı kurulan çilek bahçesinde onlara destek olduklarını anlatan Şanverdi, şöyle konuştu: "Örnek bir bahçe haline geldi. Kadın kooperatifimiz, taze çilek satışının yanında geriye kalan çileklerimizi çilek reçeli yaparak değerlendirmekte. Aynı zamanda yine kadınlarımız ve gençlerimiz, köyümüzde bulunan çileklerimizi, cevizimizi, turşumuzu değerlendirerek tarımsal faaliyetlerine devam ediyor. Hasadını yaptığımız çilek bahçemiz mart ayından beri verim vermekte​​​​​​​ ve sonbaharın son günlerinden ilk kar yağışlarına kadar da üretimin devam edeceğine inanıyoruz."



Şanverdi, kadın kooperatiflerinin daha başarılı olması ve üretimlerini artırabilmesi için onları desteklemeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Çilek üretimimizin bölgemizde olumlu sonuç vermesinden dolayı buradaki üretimimizi artırmak için bu yıl sonbaharda dikimlerimizi gerçekleştireceğiz. Burası yüksek rakımlı bir köy. Dolayısıyla burada aslında yayla çilekçiliği yapıyoruz. Elde ettiğimiz sonuçlar, üreticimizin memnuniyetinden dolayı üretimimizi artırmaya devam edeceğiz. Bu sezon yaklaşık 1,5 ton civarında bir üretim bekliyoruz." diye konuştu.