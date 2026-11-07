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Minibüs park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi!

07.11.2026 - 17:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Minibüs park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi!

Karabük’te öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Aydınlıkevler Mahallesi’nde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir minibüs, yol ile bina arasındaki kot farkı nedeniyle park halindeki iki otomobilin üzerine devrildi. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazada 3 araçta maddi hasar oluştu.

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Karabük’te kontrolden çıkan minibüs, kot farkının olduğu yoldan park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi. Kazada 3 araçta maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Aydınlıkevler Mahallesi Şafak Sokak’ta meydana geldi. 78 S 0087 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaya kaldırımına çıktı.

Minibüs, daha sonra yoldan, kot farkının olduğu bir apartmanın park alanında bulunan 2 otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, minibüs ve 2 otomobilde hasar oluştu.

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