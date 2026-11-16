Tokat’ın 6 asırlık tahta baskı geleneği dededen toruna yaşatılıyor

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Mesleğini severek yaptığını söyleyen Ahmet Turan Yaşin; "Aile boyu mesleğimizi yapıyoruz. Mesleğimi de çok sevdiğim için pek bir eğitim hayatım olmadı. Yıllardır aynı meslekte çıraklık, kalfalık yaptım ve usta olarak halen devam etmekteyim. El baskısının sebebi ürünlerin boyalarının sabit dayanıklı garantili olması kumaş yırtılana kadar aynı renkte ve görünümde kaldığı için tercih ediliyor. Ihlamur ağacının tercih edilmesinin sebebi kolay oyulan yumuşak bir ağaç olan lifleri dokuları boyayı emme özelliğine sahip olduğu için desenleri net bir şekilde kumaşın üzerine aktarıyor. 4 çocuğumdan 2 tanesi usta ayarında yetişti. Yeni nesil olanları da aynı şekilde yetiştirmeye devam ediyorum. Yanımızda yetişen çıraklar kalfalar oldu" dedi.