Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTokat’ın 6 asırlık tahta baskı geleneği dededen toruna yaşatılıyor
HaberlerGündem Haberleri Tokat’ın 6 asırlık tahta baskı geleneği dededen toruna yaşatılıyor

Tokat’ın 6 asırlık tahta baskı geleneği dededen toruna yaşatılıyor

16.11.2026 - 13:26Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

 Tokat'ta yaklaşık 6 asırlık geçmişe sahip el sanatlarından tahta baskı yazmacılık, geleneksel yöntemlerle dededen toruna aktarılarak geleceğe taşınıyor. Baskı yapılan ağaçta birçok özelliği nedeniyle ıhlamur ağacı tercih ediliyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Tokat’ın 6 asırlık tahta baskı geleneği dededen toruna yaşatılıyor

Anadolu kadınının duygularını, sevincini ve hüznünü motiflerle işlediği yazmalar kentteki atölyelerde 3 kuşaktır aynı yöntemlerle üretilmeye devam ediyor. Tokat'ta yaşayan tahta baskı ustası 53 yaşındaki Ahmet Turan Yaşin, yazmacılık sanatını gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor. Mesleğinde çıraklık, kalfalık ve ustalık yaptığını söyleyen Yaşin, baskı yapmak için ıhlamur ağacı kullandıklarını ifade ediyor. Ihlamur ağacının kolay işlenebilmesinin yanı sıra lifli dokusu nedeniyle boyayı içerisinde hapsettiğini söyleyen Yaşin, 4 çocuğundan 2'sine de mesleğin inceliklerini öğretti.

2Tokat’ın 6 asırlık tahta baskı geleneği dededen toruna yaşatılıyor

Mesleğini severek yaptığını söyleyen Ahmet Turan Yaşin; "Aile boyu mesleğimizi yapıyoruz. Mesleğimi de çok sevdiğim için pek bir eğitim hayatım olmadı. Yıllardır aynı meslekte çıraklık, kalfalık yaptım ve usta olarak halen devam etmekteyim. El baskısının sebebi ürünlerin boyalarının sabit dayanıklı garantili olması kumaş yırtılana kadar aynı renkte ve görünümde kaldığı için tercih ediliyor. Ihlamur ağacının tercih edilmesinin sebebi kolay oyulan yumuşak bir ağaç olan lifleri dokuları boyayı emme özelliğine sahip olduğu için desenleri net bir şekilde kumaşın üzerine aktarıyor. 4 çocuğumdan 2 tanesi usta ayarında yetişti. Yeni nesil olanları da aynı şekilde yetiştirmeye devam ediyorum. Yanımızda yetişen çıraklar kalfalar oldu" dedi.

3Tokat’ın 6 asırlık tahta baskı geleneği dededen toruna yaşatılıyor

Tokat tahta baskılı yazmalarını aksesuar ve hediyelik eşya olarak kullandığını söyleyen, Buket Sarın; "Üniversiteden arkadaşlarımız geldiğinde bu yazmaları öneriyorum. Hediyelik eşya ve aksesuar olarak kullanıyoruz" dedi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi