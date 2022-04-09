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MagazinRıza Kocaoğlu'nun, yeni sevgilisi Selin Işık'la romantik anları!
HaberlerMagazin Haberleri Rıza Kocaoğlu'nun, yeni sevgilisi Selin Işık'la romantik anları!
• 09 Nisan 2022 - 09:14 • Son Güncelleme:

Rıza Kocaoğlu'nun, yeni sevgilisi Selin Işık'la romantik anları!

Final yapan 'Çukur' dizisindeki 'Aliço' karakteriyle adından söz ettiren Rıza Kocaoğlu, rol arkadaşı Hazal Subaşı'dan ayrıldıktan sonra önce Yüsra Geyik, ardından yönetmen Burcu Alptekin ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelmişti. "Yok öyle bir şey" diyerek iddiaları yalanlayan ünlü oyuncu, aynı zamanda meslektaş olduğu yeni sevgilisi Selin Işık ile Cihangir'de objektiflere yakalandı.

• 09 Nisan 2022 - 09:14 • Son Güncelleme:
1Rıza Kocaoğlunun, yeni sevgilisi Selin Işıkla romantik anları
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Ekim 2021'de bir eğlence mekanında objektiflere takılan Rıza Kocaoğlu'nun, 'Atiye' dizisinin yardımcı yönetmeni Burcu Alptekin'le yakınlaştığı iddia edilmişti.

2ELİNDEN İTTİ

ELİNDEN İTTİ!

TV8'de yayınlanan '2. Sayfa'nın haberine göre; arkadaş grubuyla eğlenen ikili, birbirini öpücüklere boğmuştu. Etraftakilere aldırış etmeyen Kocaoğlu'nun, Alptekin'e sık sık sarılmıştı. Hatta oyuncunun samimiyetinden rahatsız olan Alptekin'in, bir ara Kocaoğlu'nu elinden ittiği ileri sürülmüştü. İkilinin yanında olan oyuncu Kadir Çermik ise basın mensuplarını görünce arkadaşlarını uyarmıştı.

3KENDİSİ ARKADAŞIM OLUR

"KENDİSİ ARKADAŞIM OLUR"

Arkadaşlarının ardından mekandan çıkan Kocaoğlu, ilişki soruları karşısında espri yaparak konuyu kapatmaya çalışmış, muhabirlerin "Sizi sarmaş dolaş görüntüledik" demesi üzerine "Görüntüleyin" demekle yetinmişti.

4Rıza Kocaoğlunun, yeni sevgilisi Selin Işıkla romantik anları

Konuyla ilgili daha sonra açıklama yapan ünlü oyuncu, yönetmen Burcu Alptekin ile aşk iddialarına, “Öyle bir şey yok. Aşk yok zaten hayatımda, kendiniz yazıp çizdiniz. Kendisi benim arkadaşım olur” demişti.

5İŞTE YENİ SEVGİLİSİ...

İŞTE YENİ SEVGİLİSİ...

Rol aldığı dizi ve filmlerin yanı sıra özel hayatıyla da konuşulan Rıza Kocaoğlu yeni bir aşka yelken açtı. 43 yaşındaki oyuncu, önceki akşam yeni sevgilisi Selin Işık'la (35) Cihangir'de bir mekanda baş başa yemek yedi.

6PLAN TUTMADI

PLAN TUTMADI!

Magazin basını gelmeden balıkçıdan ayrılmak isteyen Kocaoğlu, mekan içerisinde sevgilisi ile romantik anlar yaşadı. Patlayan flaşlarla önce kısa süreli şok yaşayan oyuncu, daha sonra rahatsız oldu.

7ARTIK ÇEKMEYİN

"ARTIK ÇEKMEYİN"

Kocaoğlu, basın mensuplarının “Rıza Bey 'Hayırlı olsun' diyelim mi?” sorusuna, “Arkadaşlar alınan görüntü yeterli sanırım, iyi akşamlar. Lütfen artık çekmeyin, rahatsız oluyorlar” yanıtını verdi.

8SİZ HANGİ TARZI TERCİH EDİYORSUNUZ

"SİZ HANGİ TARZI TERCİH EDİYORSUNUZ?"

“Selin Hanım’a soralım Rıza Bey bazen sakallı, bazen bıyıklı. Siz hangi Rıza Bey'i tercih edersiniz?” sorusuna ise ünlü oyuncu cevap vererek, “Siz hangi tarzı tercih ediyorsunuz?” diyerek güldü.

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