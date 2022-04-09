Rıza Kocaoğlu'nun, yeni sevgilisi Selin Işık'la romantik anları!
Final yapan 'Çukur' dizisindeki 'Aliço' karakteriyle adından söz ettiren Rıza Kocaoğlu, rol arkadaşı Hazal Subaşı'dan ayrıldıktan sonra önce Yüsra Geyik, ardından yönetmen Burcu Alptekin ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelmişti. "Yok öyle bir şey" diyerek iddiaları yalanlayan ünlü oyuncu, aynı zamanda meslektaş olduğu yeni sevgilisi Selin Işık ile Cihangir'de objektiflere yakalandı.
Ekim 2021'de bir eğlence mekanında objektiflere takılan Rıza Kocaoğlu'nun, 'Atiye' dizisinin yardımcı yönetmeni Burcu Alptekin'le yakınlaştığı iddia edilmişti.
ELİNDEN İTTİ!
TV8'de yayınlanan '2. Sayfa'nın haberine göre; arkadaş grubuyla eğlenen ikili, birbirini öpücüklere boğmuştu. Etraftakilere aldırış etmeyen Kocaoğlu'nun, Alptekin'e sık sık sarılmıştı. Hatta oyuncunun samimiyetinden rahatsız olan Alptekin'in, bir ara Kocaoğlu'nu elinden ittiği ileri sürülmüştü. İkilinin yanında olan oyuncu Kadir Çermik ise basın mensuplarını görünce arkadaşlarını uyarmıştı.
İŞTE YENİ SEVGİLİSİ...
Rol aldığı dizi ve filmlerin yanı sıra özel hayatıyla da konuşulan Rıza Kocaoğlu yeni bir aşka yelken açtı. 43 yaşındaki oyuncu, önceki akşam yeni sevgilisi Selin Işık'la (35) Cihangir'de bir mekanda baş başa yemek yedi.
PLAN TUTMADI!
Magazin basını gelmeden balıkçıdan ayrılmak isteyen Kocaoğlu, mekan içerisinde sevgilisi ile romantik anlar yaşadı. Patlayan flaşlarla önce kısa süreli şok yaşayan oyuncu, daha sonra rahatsız oldu.