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Öykü Karayel'in gergin anları: Lütfen oğlumu çekmeyin!

Şarkıcı Can Bonomo ile mutlu bir evlilik sürdüren Öykü Karayel, önceki gün Akmerkez’de görüntülendi. Oğlu Roman ile zaman geçiren oyuncu, çocuk oyun alanında gönlünce eğlendi.

12.04.2022 - 17:33 |
Öykü Karayel'in gergin anları: Lütfen oğlumu çekmeyin!

Yaklaşık bir saat boyunca Roman ile keyifli zaman geçiren Öykü Karayel, trambolin üzerinde zıplarken objektiflere yansıdı. Oyun saati dolan Roman’ı arabasına bindiren oyuncu, kendisini görüntülemeye çalışan muhabirlerin aksi yönüne hareket edip, "Lütfen oğlumu çekmeyin” diye ricada bulundu.

GERGİN TAVIRLAR


Roman’ın görüntülenmemesi için sert tavırlar sergileyen oyuncunun, sosyal medya hesabından oğlu Roman’la fotoğraflarını paylaşması ise dikkat çekti.

 

Umut Ünver/Milliyet

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