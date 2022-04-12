Öykü Karayel'in gergin anları: Lütfen oğlumu çekmeyin!

Yaklaşık bir saat boyunca Roman ile keyifli zaman geçiren Öykü Karayel, trambolin üzerinde zıplarken objektiflere yansıdı. Oyun saati dolan Roman’ı arabasına bindiren oyuncu, kendisini görüntülemeye çalışan muhabirlerin aksi yönüne hareket edip, "Lütfen oğlumu çekmeyin” diye ricada bulundu.

GERGİN TAVIRLAR



Roman’ın görüntülenmemesi için sert tavırlar sergileyen oyuncunun, sosyal medya hesabından oğlu Roman’la fotoğraflarını paylaşması ise dikkat çekti.

Umut Ünver/Milliyet