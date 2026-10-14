Anne mirasını 81 ile ulaştırıyorlar! Sac üzerinde başladı, yıllık 100 ton kapasiteye ulaştı! 9 çocuğu için mücadele etti, tescilli Ağın leblebisini Türkiye’ye tanıtıyor

5

İlerleyen yaşına rağmen çalışma azmiyle çocuklarına ve çevresine de örnek olduğunu belirten Can, bir kenara çekilip dinlenmek yerine üretimi sürdürdüğünü ifade etti.



Can, şunları söyledi:



"Bana 'Anne yapma yeter artık.' diyorlar ama ben duramıyorum. Sabah 06.00'da kalkıyorum, hiç durmuyorum. Gençlerimize de yaşlılarımıza da söylüyorum, hep çalışsınlar. Çalışmak gibi iyi bir şey yok. Yani çalıştıkça insan açılıyor. Gücüm yettiği kadar çalışıyorum. 70 yaşındayım, ellerimin karası gösteriyor. Hiç durmuyorum, hep çalışıyorum. Herkese tavsiye ediyorum, çalışınlar, çalışmak ayıp değil. Gücünüz yettiği kadar çalışın."