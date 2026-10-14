Muş’ta 220 dönüm ekti! Üretici ton başına 6 bin TL istiyor

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Çocukluğundan bu yana şeker pancarı üretimiyle uğraştığını ifade eden Ballı, "Evliyim, bir çocuğum var. Eskiden de babamlar yapıyordu, onların yanına gidiyordum. Kendimi bildim bileli şeker pancarı işindeyim. Bu yıl 220 dönüm ektim. Bizim beklentimiz 2 bin ton. 6 bin liradan verirsek en azından yaptığımız masrafları bir nebze rahatlatır bizi" dedi.