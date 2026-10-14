Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMuş’ta 220 dönüm ekti! Üretici ton başına 6 bin TL istiyor
HaberlerGündem Haberleri Muş’ta 220 dönüm ekti! Üretici ton başına 6 bin TL istiyor

Muş’ta 220 dönüm ekti! Üretici ton başına 6 bin TL istiyor

14.10.2026 - 12:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Muş’un Hasköy ilçesine bağlı Düzkışla beldesinde şeker pancarı üretimi yapan Muhammed Ballı, bu yıl 220 dönüm araziye ekim yaptı. Hasatta yaklaşık 2 bin ton ürün elde etmeyi bekleyen üretici, artan gübre, mazot ve diğer üretim giderleri karşısında ton başına 6 bin TL fiyat verilmesini istedi.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Muş’ta 220 dönüm ekti! Üretici ton başına 6 bin TL istiyor

Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Düzkışla beldesinde yaşayan Muhammed Ballı, küçük yaşlarda babasının yanında başladığı çiftçiliği yıllardır sürdürüyor. Geçimini şeker pancarı üretiminden sağlayan evli ve bir çocuk babası Ballı, bu yıl 220 dönüm arazide şeker pancarı ekimi gerçekleştirdi.

2Muş’ta 220 dönüm ekti! Üretici ton başına 6 bin TL istiyor

Hasattan yaklaşık 2 bin ton ürün elde etmeyi beklediğini belirten Ballı, artan üretim masrafları karşısında şeker pancarı alım fiyatının üreticiyi rahatlatacak seviyede olmasını istedi.

3Muş’ta 220 dönüm ekti! Üretici ton başına 6 bin TL istiyor

Çocukluğundan bu yana şeker pancarı üretimiyle uğraştığını ifade eden Ballı, "Evliyim, bir çocuğum var. Eskiden de babamlar yapıyordu, onların yanına gidiyordum. Kendimi bildim bileli şeker pancarı işindeyim. Bu yıl 220 dönüm ektim. Bizim beklentimiz 2 bin ton. 6 bin liradan verirsek en azından yaptığımız masrafları bir nebze rahatlatır bizi" dedi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi