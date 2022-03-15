GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
MagazinNusret Gökçe'nin hayatı film oluyor! Amerikalı isim yönetecek
HaberlerMagazin Haberleri Nusret Gökçe'nin hayatı film oluyor! Amerikalı isim yönetecek
ABONE OL

Nusret Gökçe'nin hayatı film oluyor! Amerikalı isim yönetecek

Dünyada ‘Salt Bae’ (Tuzlama) hareketiyle tanınan ve çeşitli kıtalarda restoran zinciri olan fenomen şef Nusret Gökçe’nin hayatı belgesel film oluyor. Türkiye'de de yayına hazırlanan belgeselin yönetmenliğini Amerikalı bir isim yapacak.

15.03.2022 - 15:51 |
Nusret Gökçe'nin hayatı film oluyor! Amerikalı isim yönetecek

Kendine has 'tuzlama' (saltbae) hareketiyle ününü ülke dışına taşıyan ve dünyanın çeşitli yerlerinde restoran açan Nusret Gökçe'nin hayatı belgesel filme aktarılacak.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, filmi çekmek için Disney Plus harekete geçti. Yarı belgesel film tarzındaki projeyi ünlü Amerikalı bir yönetmen çekecek.

38 yaşındaki Gökçe'nin, hayatının anlatılacağı proje için oldukça heyecanlı olduğu öğrenildi.

Öte yandan platformda ülkemizin unutulmaz ve önemli isimleri olan Barış Manço, Kemal Sunal gibi değerli isimler için de benzer çalışmalar yapılacak.

32'NCİ RESTORANINI AÇTI

Ünlü şef Gökçe, son olarak dünyanın en göz alıcı şehirlerinden Las Vegas’ta bir restoran açmıştı.

Nusr-Et’i dünya çapındaki 32 lokasyonuyla dev bir marka haline getiren ünlü şef, “Vegas’a Türk bayrağı astık” demişti.

Demet Akalın’ın hayat arkadaşı Okan Kurt battı! 510 milyonu aşan borç...
İlgili Haber
Demet Akalın’ın hayat arkadaşı Okan Kurt battı! 510 milyonu aşan borç...
Nurgül Yeşilçay kaza ile ilgili konuştu: Panikledim, fren yerine gaza bastım!
İlgili Haber
Nurgül Yeşilçay kaza ile ilgili konuştu: Panikledim, fren yerine gaza bastım!
Serel Yereli sınır tanımıyor! Havuzdan paylaştı...
İlgili Haber
Serel Yereli sınır tanımıyor! Havuzdan paylaştı...
Kerem Bürsin ile Yağmur Tanrısevsin aşkı yeniden mi?
İlgili Haber
Kerem Bürsin ile Yağmur Tanrısevsin aşkı yeniden mi?
Petek Dinçöz - Serkan Kodaloğlu çifti boşanıyor
İlgili Haber
Petek Dinçöz - Serkan Kodaloğlu çifti boşanıyor
Nez, takipçilerini 43 yıl öncesine götürdü!
İlgili Haber
Nez, takipçilerini 43 yıl öncesine götürdü!

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bella Hadid'in estetiksiz hali ortaya çıktı!

Bella Hadid'in estetiksiz hali ortaya çıktı!

Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu'ya övgüler yağdırdı! 'Çok güzelsin'

Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu'ya övgüler yağdırdı! 'Çok güzelsin'

Arda ile Omuz Omuza 121. bölüm fragmanı yayında!

Arda ile Omuz Omuza 121. bölüm fragmanı yayında!

Gelinim Mutfakta 887. bölümde gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 887. bölümde gün birincisi kim oldu?

Sıradaki Haber