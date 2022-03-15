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Petek Dinçöz - Serkan Kodaloğlu çifti boşanıyor

Petek Dinçöz, 2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturmuştu. İrfan Aslan adında bir de oğulları olan çift 8 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı.

15.03.2022 - 14:00 |
Petek Dinçöz - Serkan Kodaloğlu çifti boşanıyor

Ayrılık haberini Petek Dinçöz sosyal medya hesabından duyurdu.

"Sn.Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık. Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle..."

BOĞAZ'DA GÖRKEMLİ DÜĞÜN

Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu iki aylık birlikteliğin ardandan Baltalimanı Portaxe'de görkemli bir düğünle dünya evine girdi.

Çiftin oğulları Aslan 4 Ağustos 2017'de dünyaya geldi.

Doğumdan sonra aile pozu veren Dinçöz paylaştığı bu fotoğrafın altına 'Bilindiği gibi dün çok sevdiğim kayınpederim İrfan babamı kaybettik. İrfan babamızın büyük acısını yaşarken; hayat bize bugün mucizesini verdi... Rabbime şükürler olsun, oğlumuz İrfan Aslan dünyaya geldi, Anne oldum... Hoş geldin oğlum, yavrum... Hoş geldin Aslan'ım... Acımızı dindiren mucizem, Rabbim sana sağlıklı ve hayırlı bir ömür nasip etsin... Seni her şeyden çok seviyorum...' notunu yazdı.

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