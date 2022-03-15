Demet Akalın’ın hayat arkadaşı Okan Kurt battı! 510 milyonu aşan borç...

Demet Akalın'ın hayat arkadaşı Okan Kurt ve ailesine ait iki şirket için iflas kararı verildi. Yurtiçi ve yurtdışı taşımacılıkta 40 yılı geride bırakan Martaş, bir süre önce mali darboğaza düştü. Baba Abdi Kurt ile oğulları Okan ve Ozan Kurt’a ait Martaş Uluslararası Taşımacılık ile Martaş Nakliyat şirketleri için konkordato talebinde bulunuldu. Her iki şirketin konkordato talepli davası devam ederken, faaliyetleri de zaman içinde durma noktasına geldi. Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, geçen mayıs ayında yapılan duruşmada iki şirket için 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi. Ancak süre dolmadan dosyaya giren üç kişilik konkordato komiser heyeti raporu, süreci tersine çevirdi.

AVUKATI: BORCA BATIK DEĞİL

Raporda; şirketlerin borcunun 510 milyon TL, varlıklarının değerinin ise 128 milyon TL olduğu kaydedildi. Mahkeme, 11 Mart’ta görülen duruşmada tarafların savunma ve taleplerini aldı. Martaş’ın avukatı, şirketlerin borca batık olmadığını, sahip olduğu gayrimenkuller için yeni bir kıymet takdiri raporu alınması gerektiğini söyledi.

Büyük bölümü banka avukatlarından oluşan alacaklılar grubu ise “Şirketler, konkordatoya göre faaliyet göstermiyor” diyerek iflas kararı verilmesini istedi. Mahkeme, iki şirketin de iflasına karar verdi. Tasfiye süreci için dosya Mersin İflas Müdürlüğü’ne gönderildi.

EVİNE HACİZ GELMİŞTİ

Martaş’ın borcundan ötürü Demet Akalın ile Okan Kurt’un yaşadıkları eve haciz gelmişti. İşlem sonrası ikili, boşanma yoluna gittiklerini açıklamıştı. Sektörde 40 yılı geride bırakan Martaş, Türkiye’deki birçok büyük firmanın uluslararası nakliye işlerini yapıyordu.

SEVGİLİLER GÜNÜN'DE TIR SÜRPRİZİ!

Birliktelikleri boyunca çok konuşulan Demet Akalın ve Okan Kurt yaptıkları jestlerle de gündeme geldi.

Okan Kurt Sevgililer Günü’nde Demet Akalın'ın fotoğrafın TIR'ın üstüne billboard yaptırıp 'Seninle doğdum, seninle ölürüm, seni seviyorum canım karıcığım' yazdırmıştı.

Akalın da 'Canım kocam, kızlar sizin için dua ediyorum. Kocamın türevlerinden çıksın bulsun sizi diye' mesajıyla cevap vermişti.

O TWEET YENİDEN GÜNDEMDE!

Demet Akalın, 2015 yılında attığı tweet yeniden gündeme geldi. O dönem Okan Kurt ile evli olan Demet Akalın sosyal medya hesabından "Kocamla gurur duyuyorum, 100 tane TIR almış, bravo" mesajını paylaşmıştı. (Hürriyet)

GÖRKEMLİ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Demet Akalın ve eski eşi Okan Kurt'un kızları Hira sekiz yaşına girdi. Demet Akalın-Okan Kurt çiftinin yakın dostları da doğum günü partisine katıldı.