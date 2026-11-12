İstanbul'da motosikletin gizli bölmesinden çıktı! Evlerde de ele geçirildi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Bahçelievler'de 10 Kasım 2026 tarihinde bulunan bir sokakta motosikletle olay yerine gelen 2 şahsın aynı sokakta bulunan başka bir şahıs ile görüşmeye geldiği görüldü.