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GündemCOP31 Genel Kurulu'nda Filistin’e büyük onur: 196 ülke temsilcisinin katıldığı oturumda Filistin Başbakanı ayakta alkışlandı
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COP31 Genel Kurulu'nda Filistin’e büyük onur: 196 ülke temsilcisinin katıldığı oturumda Filistin Başbakanı ayakta alkışlandı

12.11.2026 - 13:17Güncellenme Tarihi:

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda oturum sırası gelen Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'yı anonsuyla onurlandırdı.

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1COP31 Genel Kurulu'nda Filistin’e büyük onur: 196 ülke temsilcisinin katıldığı oturumda Filistin Başbakanı ayakta alkışlandı

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda oturum sırası gelen Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'yı anonsuyla onurlandırdı: Sayın Cumhurbaşkanımız da dün bu kürsüde çok güçlü bir konuşma yaparak dünyaya çok açık bir hakikati bir kez daha hatırlatmış oldu. Bir kez daha ifade edelim; Türkiye her zaman Filistin’in yanındadır, Gazze’nin yanındadır, dün de yanındaydık, bugün de yanındayız, yarın da Filistinli Gazzeli kardeşlerimizle birlikte hareket edeceğiz. İstiyoruz ki; Antalya'dan yükselen ses, iklim adaletsizliğine de vicdanın sessizliğine de "dur" diyen ses olsun.

ANADOLU SALONU'NDA FİLİSTİN İÇİN ALKIŞ

Başbakan Muhammed, Anadolu Genel Kurul Salonu'nda ayakta alkışlandı. Konuşmasını tamamlayan Muhammed Bakan Kurum'a sarılarak teşekkürlerini iletti.

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