589 milyon liralık vurgun! 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi

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Bunun üzerine tanımadığı kişiler tarafından adına kredi çekildiğini anlayan vatandaş şikayetçi oldu. Çalışma başlatan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli hırsızlık suçunu işleyen şüphelileri tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı bir çalışma başlattı. Bu doğrultuda jandarma ekipleri 7 ayrı şüpheli tespit etti. MASAK ile yapılan çalışma ve HTS kayıtlarında yapılan inceleme ve analizler sonucunda şahısların banka hesaplarında toplam 589 milyon lira para hareketliliği tespit edildi ve bloke konuldu.