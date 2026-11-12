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Gündem589 milyon liralık vurgun! 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi
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589 milyon liralık vurgun! 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi

12.11.2026 - 13:06Güncellenme Tarihi:

Aksaray merkezli 4 ilde düzenlenen siber suç operasyonunda, şüphelilerin banka hesaplarında 589 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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1589 milyon liralık vurgun! 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi

Operasyon, Aksaray merkezli İstanbul 3, Gaziantep 2 ve Ardahan ilinde 2 olmak üzere 7 adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'da bir vatandaş, kredi çektiği ve borcunun olduğu belirtilerek bankadan arandı.

2589 milyon liralık vurgun! 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi

Bunun üzerine tanımadığı kişiler tarafından adına kredi çekildiğini anlayan vatandaş şikayetçi oldu. Çalışma başlatan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli hırsızlık suçunu işleyen şüphelileri tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı bir çalışma başlattı. Bu doğrultuda jandarma ekipleri 7 ayrı şüpheli tespit etti. MASAK ile yapılan çalışma ve HTS kayıtlarında yapılan inceleme ve analizler sonucunda şahısların banka hesaplarında toplam 589 milyon lira para hareketliliği tespit edildi ve bloke konuldu.

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Yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan Aksaray Jandarma ekipleri İstanbul'da 3, Gaziantep'te 2 ve Ardahan'da 2 adres olmak üzere toplam 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 3 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

4589 milyon liralık vurgun! 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 6 adet cep telefonu, 4 adet SIM kart, 2 adet USB flash bellek, 1 adet SSD depolama birimi ele geçirildi. Gözaltına alınan G.M. (26), Y.A.K. (19), K.Y. (24) ve J.K. (19) isimli şüpheliler, Aksaray İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan 4 şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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