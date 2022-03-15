• 15 Mart 2022 - 12:37 • Son Güncelleme:
Eda Taşpınar kumsalda uzandığı anları paylaştı!
Sıcak havaları seven Eda Taşpınar, sosyal medya sayfasından sık sık, denizde ve kumsalda verdiği pozları takipçileriyle paylaşıyor. Eda Taşpınar, son olarak mini bikinisiyle kumsalda uzandığı anları yayınladı.
• 15 Mart 2022 - 12:37 • Son Güncelleme:
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Moda ikonu Eda Taşpınar, sosyal medya sayfasından sık sık, denizde ve kumsalda verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunuyor. Eda Taşpınar, son olarak mini bikinisiyle kumsalda uzandığı anları yayınladı.
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