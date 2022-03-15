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MagazinEda Taşpınar kumsalda uzandığı anları paylaştı!
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• 15 Mart 2022 - 12:37 • Son Güncelleme:

Eda Taşpınar kumsalda uzandığı anları paylaştı!

Sıcak havaları seven Eda Taşpınar, sosyal medya sayfasından sık sık, denizde ve kumsalda verdiği pozları takipçileriyle paylaşıyor. Eda Taşpınar, son olarak mini bikinisiyle kumsalda uzandığı anları yayınladı.

• 15 Mart 2022 - 12:37 • Son Güncelleme:
1Eda Taşpınar kumsalda uzandığı anları paylaştı
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Moda ikonu Eda Taşpınar, sosyal medya sayfasından sık sık, denizde ve kumsalda verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunuyor. Eda Taşpınar, son olarak mini bikinisiyle kumsalda uzandığı anları yayınladı.

2Eda Taşpınar kumsalda uzandığı anları paylaştı

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Eda Taşpınar, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

3Eda Taşpınar kumsalda uzandığı anları paylaştı

Eda Taşpınar, geçtiğimiz günlerde belden aşağısı çıplak olan ve cinsel organını fincanla kapatan bir karesini yayınlamıştı.

4Eda Taşpınar kumsalda uzandığı anları paylaştı

Eda Taşpınar’ın bu paylaşımı Instagram tarafından müstehcen bulundu ve kısa sürede kaldırıldı.

5Eda Taşpınar kumsalda uzandığı anları paylaştı

Eda Taşpınar, şimdi ise cesur bir karesini daha takipçilerinin beğenisine sundu.

6Eda Taşpınar kumsalda uzandığı anları paylaştı

Panama'da kumsalda bikinili fotoğrafını paylaşan sosyetik güzelin bu pozu da dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı.

7Eda Taşpınar kumsalda uzandığı anları paylaştı

İşte Eda Taşpınar'ın o paylaşımı...

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Eda Taşpınar kumsalda uzandığı anları paylaştı!

Eda Taşpınar kumsalda uzandığı anları paylaştı!