Bruce Willis hakkında hayranlarını üzen 'hafıza kaybı' iddiası!

Aksiyon filmlerinin efsaneleşmiş ismi Bruce Willis, 29 Nisan'da yeni filmi "Fortress: Sniper's Eye"ın çıkmasına hazırlanırken aynı zamanda bir süredir demans hastalığı ile mücadele ettiği iddia edildi.

66 yaşındaki Willis'in hafıza kaybı sorunları nedeniyle de yer aldığı projelerin öncekilere göre daha çok eleştiriye maruz kaldığı konuşuluyor.

"PARA KAZANMAK İÇİN HER İŞİ KABUL EDİYOR"

Webtekno'nun haberine göre; hafıza kaybı sorunuyla boğuştuğu söylenen Bruce Willis, iddialara göre bu yüzden para kazanma güdüsüyle önüne gelen her işi kabul ediyor. Pek çok sosyal medya kullanıcısı, konuyla ilgili yeni çıkarımlarda bulundu. Bazı takipçiler ise bu konunın ilk olarak Bruce Willis'le sayısız filme imza atan yönetmen bir arkadaşı tarafından çıkartıldığı ileri sürdü.

"KULAKLIKLA SUFLE ALIYOR" İDDİASI

RedLetterMedia adlı bir YouTube kanalı, Wills'in hakkında çıkan bu söylentilerin ardından yayınladığı videodan sonra ünlü aktörün yaşadığı erken hafıza kaybı sorunuyla ilgili paylaşımlar gündeme oturdu. Bir Twitter kullanıcısı da, Bruce Wills'in demans hastalığına yakalandığını ve bilinci açıkken olabildiğince para kazanmaya çalıştığını iddia etti. Kullanıcı, aynı zamanda Wills'in replik ezberlemekte güçlük çektiği için kulaklık ile sufle aldığını da paylaşımına ekledi.

Pek çok insanın bu iddiaların doğru olamayacağını söylemesinin ardından bir Twitter kullanıcısı, bunun söylentiden öte olduğunu ve Willis'in bu hastalığının yönetmen bir arkadaşı tarafından açıklandığını ileri sürdü. Aynı kişinin bu sözlerini destekler nitelikte bir paylaşım da gazeteci Dan Przygoda'dan geldi:

Willis'in replikleri ezberlemekte zorlandığı için kulaklık kullandığını birlikte aynı filmde rol almış pek çok arkadaşımdan duydum.

Ancak ortaya atılan bu iddialara Bruce Willis'ten henüz bir açıklama gelmedi.