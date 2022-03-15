Kerem Bürsin ile Yağmur Tanrısevsin aşkı yeniden mi?

KEREM BÜRSİN CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA

Magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Erçel ayrılığı aşk iddiasının ardından Kerem Bürsin'in ajansından basın açıklaması yapıldı:



Son zamanlarda basında yer alan haberler için maalesef böyle bir dönemde bir açıklama yapma gereği duymaktayız. Dünyanın ve ülkemizin geçtiği bu sancılı ve hoş olmayan süreçte gündemin bu şekilde meşgul edilmemesini isteriz. Kerem Bürsin adının geçtiği haberler hiçbir şekilde doğru değildir. Ajansı ve kendisi dışında çıkan haberlerin hiçbir doğruluk payı yoktur.