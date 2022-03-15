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MagazinKerem Bürsin ile Yağmur Tanrısevsin aşkı yeniden mi?
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• 15 Mart 2022 - 13:59 • Son Güncelleme:

Kerem Bürsin ile Yağmur Tanrısevsin aşkı yeniden mi?

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin'in özel hayatı şu sıralar magazin gündeminden düşmüyor. 'Sen Çal Kapımı' dizisinde tanışarak aşk yaşadığı Hande Erçel ile yollarını ayıran Kerem Bürsin, flaş bir iddia ile yeniden gündeme geldi. Dün ünlü spor spikeri Elif Gökalp ile aşk yaşadığı iddialarını net bir dille yalanlayan yakışıklı oyuncu, bu kez eski aşkıyla gündemde. 2014 yılında ilişkilerini noktalayan Yağmur Tanrısevsin ile Kerem Bürsin'in sosyal medyada takipleşmesi, magazin kulislerini hareketlendirdi. Akıllara "Aşk yeniden mi?" soruları geldi.

• 15 Mart 2022 - 13:59 • Son Güncelleme:
1Kerem Bürsin ile Yağmur Tanrısevsin aşkı yeniden mi
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Kerem Bürsin'in (34), final yapan romantik komedi türündeki 'Sen Çal Kapımı' dizisinde başrolü paylaştığı Hande Erçel'den ayrıldıktan sonra eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'le (31) sosyal medyada yeniden takipleşmesi kafaları karıştırdı.

2DİZİ AŞKI GERÇEK OLDU

DİZİ AŞKI GERÇEK OLDU

2013-2014 yıllarında yayınlanan ve fenomen olan 'Güneşi Beklerken' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen ikilinin, Twitter'da yeniden takipleşmesi hayranlarını sevindirdi.

3Kerem Bürsin ile Yağmur Tanrısevsin aşkı yeniden mi

Bir yıl birlikte olan oyuncular, 2014 yılında ilişkilerini noktalamıştı. O dönem evlenecekleri konuşulan çiftin, başka projelerde yer almaları nedeniyle birbirlerine zaman ayıramadıkları için ayrıldığı iddia edilmişti.

4Kerem Bürsin ile Yağmur Tanrısevsin aşkı yeniden mi

Tanrısevsin ve Bürsin'in takipleşmesi, "Aşk yeniden mi?" sorusunu akıllara getirdi.

5KEREM BÜRSİN CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA

KEREM BÜRSİN CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA

Magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Erçel ayrılığı aşk iddiasının ardından Kerem Bürsin'in ajansından basın açıklaması yapıldı:

Son zamanlarda basında yer alan haberler için maalesef böyle bir dönemde bir açıklama yapma gereği duymaktayız. Dünyanın ve ülkemizin geçtiği bu sancılı ve hoş olmayan süreçte gündemin bu şekilde meşgul edilmemesini isteriz. Kerem Bürsin adının geçtiği haberler hiçbir şekilde doğru değildir. Ajansı ve kendisi dışında çıkan haberlerin hiçbir doğruluk payı yoktur.

6Kerem Bürsin ile Yağmur Tanrısevsin aşkı yeniden mi

Oyuncumuz Kerem'in hayatında kimse olmamakla birlikte işlerimize her zamanki yoğun tempo ile devam etmekteyiz. Değerli magazin mensuplarının da bu süreç içerisinde sadece oyuncumuza değil ama herkese böyle hassas bir dönemde saygı duyulmasını rica ederiz.

7NELER OLMUŞTU

NELER OLMUŞTU?

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile yıllarca aşk yaşadıktan sonra uzun süre adı kimseyle anılmayan Kerem Bürsin, aşk orucunu Hande Erçel'le bozmuştu.

8Kerem Bürsin ile Yağmur Tanrısevsin aşkı yeniden mi

Geçtiğimiz Nisan'da dizi setinde başlayan ilişkileriyle gündem olan ikili, 'reklam aşkı' iddialarıyla günlerce konuşulmuştu. Ancak çift, geçen ocak ayında yollarını ayırdı.

9Kerem Bürsin ile Yağmur Tanrısevsin aşkı yeniden mi

Geçtiğimiz günlerde Hande Erçel'in Kerem Bürsin'i takibi bırakmasıyla dedikodu kazanı kaynadı. Dedikoducular Erçel'in reklamlarında rol aldığı mücevher firmasının sahibi Atasay Kamer ile aşk yaşadığını iddia etti.

10HENÜZ TANIŞMA AŞAMASINDALAR İDDİASI

HENÜZ TANIŞMA AŞAMASINDALAR İDDİASI

Ancak güzel oyuncu bunu kesin bir dille yalanlarken, bir diğer iddia da Kerem Bürsin'le ilgili ortaya atılmıştı. 34 yaşındaki oyuncunun, kısa bir süredir spor spikeri Elif Gökalp ile görüştüğü öne sürülmüştü.

11Kerem Bürsin ile Yağmur Tanrısevsin aşkı yeniden mi

Bürsin'in Instagram'da da takipleştiği güzel spiker ile henüz birbirlerini tanıma aşamasında olduğu da konuşulmuştu fakat bu iddialar yalanlandı.

12Kerem Bürsin ile Yağmur Tanrısevsin aşkı yeniden mi

Diğer yandan Sen Çal Kapımı dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı. İddialara göre Bürsin, ayrılığın ilk günlerinde sevgilisiyle barışmak için yakın çevresini devreye soktu.

13Kerem Bürsin ile Yağmur Tanrısevsin aşkı yeniden mi

Ancak Hande Erçel'in arkadaşlarına "Tamamen bitti, artık dönüş yok" dediği ifade edildi.

14Kerem Bürsin ile Yağmur Tanrısevsin aşkı yeniden mi

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