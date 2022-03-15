Kerem Bürsin ile Yağmur Tanrısevsin aşkı yeniden mi?
Ünlü oyuncu Kerem Bürsin'in özel hayatı şu sıralar magazin gündeminden düşmüyor. 'Sen Çal Kapımı' dizisinde tanışarak aşk yaşadığı Hande Erçel ile yollarını ayıran Kerem Bürsin, flaş bir iddia ile yeniden gündeme geldi. Dün ünlü spor spikeri Elif Gökalp ile aşk yaşadığı iddialarını net bir dille yalanlayan yakışıklı oyuncu, bu kez eski aşkıyla gündemde. 2014 yılında ilişkilerini noktalayan Yağmur Tanrısevsin ile Kerem Bürsin'in sosyal medyada takipleşmesi, magazin kulislerini hareketlendirdi. Akıllara "Aşk yeniden mi?" soruları geldi.
Kerem Bürsin'in (34), final yapan romantik komedi türündeki 'Sen Çal Kapımı' dizisinde başrolü paylaştığı Hande Erçel'den ayrıldıktan sonra eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'le (31) sosyal medyada yeniden takipleşmesi kafaları karıştırdı.
Tanrısevsin ve Bürsin'in takipleşmesi, "Aşk yeniden mi?" sorusunu akıllara getirdi.
KEREM BÜRSİN CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA
Magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Erçel ayrılığı aşk iddiasının ardından Kerem Bürsin'in ajansından basın açıklaması yapıldı:
Son zamanlarda basında yer alan haberler için maalesef böyle bir dönemde bir açıklama yapma gereği duymaktayız. Dünyanın ve ülkemizin geçtiği bu sancılı ve hoş olmayan süreçte gündemin bu şekilde meşgul edilmemesini isteriz. Kerem Bürsin adının geçtiği haberler hiçbir şekilde doğru değildir. Ajansı ve kendisi dışında çıkan haberlerin hiçbir doğruluk payı yoktur.