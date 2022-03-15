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MagazinNez, takipçilerini 43 yıl öncesine götürdü!
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• 15 Mart 2022 - 13:23 • Son Güncelleme:

Nez, takipçilerini 43 yıl öncesine götürdü!

43 yaşına basan ünlü şarkıcı Nez,nostaljik bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı.

• 15 Mart 2022 - 13:23 • Son Güncelleme:
1Nez, takipçilerini 43 yıl öncesine götürdü
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Ünlü şarkıcı Nez 43 yaşına bastı. Nez, doğum gününü sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla kutladı.

2İŞTE O FOTOĞRAF...

İŞTE O FOTOĞRAF...

"Tam 43 yıl önce bu gördüğünüz Kıvırcık suyu annesinin kollarına dünyaya geldi. İyi ki doğmuşum canım annem, ömrüm, her şeyim, en yakın dostum, sırdaşım, yaşama sebebim ama bizim ailede bir baba var ki her sene 'seni ben doğurdum' der! Evet tabii ki de canım babam sizinle dolu olan bir dünya öyle kıymetli ki... Allah'ım sizi, ailemi başımızdan eksik etmesin... İyi ki beni doğurmuşsun.."

3Nez, takipçilerini 43 yıl öncesine götürdü

"Bu resim Londra yıllarımda orta ikinci sınıfta çekilmişti çoğunuz bilemez ama gerçek saç rengim böyle bir şey. İşte kızıl kafa Neziş... Öyle güzel anılar ile doluyum ki, her yaşadığım günüme şükrediyorum. Beni bu günlere getiren en başta annem babam canım ailem öğretmenlerim ve canlarıma minnettarım. İyi ki varız. Her şey çok güzel ve daha da güzel..."

4Nez, takipçilerini 43 yıl öncesine götürdü

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