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MagazinSerel Yereli sınır tanımıyor! Havuzdan paylaştı...
HaberlerMagazin Haberleri Serel Yereli sınır tanımıyor! Havuzdan paylaştı...
• 15 Mart 2022 - 14:28 • Son Güncelleme:

Serel Yereli sınır tanımıyor! Havuzdan paylaştı...

Serel Yereli cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Bodrum Masalı dizisiyle tanınan Serel Yereli, oyunculuk kariyerini bırakarak İngiltere’ye yerleşmişti. Londra’da yaşamını sürdüren Serel Yereli, Instagram sayfasından paylaştığı gönderilerle adından sık sık söz ettiriyor. Serel Yereli, şimdi ise havuzda olduğu anları takipçilerinin beğenisine sundu.

• 15 Mart 2022 - 14:28 • Son Güncelleme:
1Serel Yereli sınır tanımıyor Havuzdan paylaştı...
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2016-2017 yılları arasında yayınlanan 'Bodrum Masalı' dizisinde 'Alara' karakterine hayat veren Serel Yereli, oyunculuğu bırakıp, İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşmişti.

2Serel Yereli sınır tanımıyor Havuzdan paylaştı...

Şarkıcı olarak yoluna devam etme kararı alan 26 yaşındaki Serel Yereli, müzik eğitimi almaya başlamıştı.

3Serel Yereli sınır tanımıyor Havuzdan paylaştı...

Son olarak seslendirdiği şarkıyla ilgili, "Şarkının konusu seks ve cinsellik zaten" diyerek jartiyerli pozlarını paylaşan genç oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli çekimlerden sonra stres attı.

4Serel Yereli sınır tanımıyor Havuzdan paylaştı...

Arkadaşlarıyla havuz keyfi yapan Serel Yereli, bikinili karelerini Instagram sayfasından paylaştı.

5Serel Yereli sınır tanımıyor Havuzdan paylaştı...

Arkadaşlarıyla havuz keyfi yapan Yereli, Gibi dizisinin popüler repliği "Ben senin yılgın bir hoşgörü ile beni benimsemene mi kaldım" notunu da fotoğraf altına ekledi.

6Serel Yereli sınır tanımıyor Havuzdan paylaştı...

Güzel fiziğini sergileyen Serel Yereli'nin paylaşımına hayranları ateş emojisi yağdırdı.

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