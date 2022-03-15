• 15 Mart 2022 - 14:28 • Son Güncelleme:
Serel Yereli sınır tanımıyor! Havuzdan paylaştı...
Serel Yereli cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Bodrum Masalı dizisiyle tanınan Serel Yereli, oyunculuk kariyerini bırakarak İngiltere’ye yerleşmişti. Londra’da yaşamını sürdüren Serel Yereli, Instagram sayfasından paylaştığı gönderilerle adından sık sık söz ettiriyor. Serel Yereli, şimdi ise havuzda olduğu anları takipçilerinin beğenisine sundu.
• 15 Mart 2022 - 14:28 • Son Güncelleme:
1
2016-2017 yılları arasında yayınlanan 'Bodrum Masalı' dizisinde 'Alara' karakterine hayat veren Serel Yereli, oyunculuğu bırakıp, İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşmişti.
3