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Mihriban Dinçer kızıyla alışverişte görüldü!

Mihriban Dinçer, geçtiğimiz yıl boşanmaktan vazgeçtiği futbolcu Özer Hurmacı tarafından darp edildiğini açıklamıştı. Mihriban Dinçer, önceki gün kızı Elizan ile birlikte alışveriş merkezinde görüntülendi.

27.02.2022 - 17:20 |
Mihriban Dinçer kızıyla alışverişte görüldü!

Eşi Özer Hurmacı'yla yaşadığı sıkıntılı süreçlerle sık sık gündeme gelen Mihriban Dinçer, önceki gün kızı Elizan ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı. Sabah saatlerinde kızıyla birlikte alışverişe gelen Mihriban hanım bir açıklama yapmazken, moralsiz olması ve dudağında ki yara izi de dikkatlerden kaçmadı.

 

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