Özer Hurmacı'ya 3 yıl 6 ay, Mihriban Hurmacı'ya 5 yıl 6 aya kadar hapis talebi!
2015 yılında dünyaevine girdiği futbolcu eşi Özer Hurmacı tarafından darbedildiğini açıklayan ve ardından ikinci kez boşanma davası açan Mihriban Hurmacı'nın şikayetine yönelik soruşturma tamamlandı. İddianamede, birbirlerinden karşılıklı olarak şikayetçi olan Özer Hurmacı'ya 3 yıl 6 aya kadar hapis istenirken, Mihriban Hurmacı'ya ise 5 yıl 6 aya kadar hapis talebinde bulunuldu. Ayrıca Mihriban Hurmacı hakkında bir aylık koruma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle üç günlük zorlama hapsi kararı verildi.
Almanya’da doğup büyüyen Mihriban Hurmacı, eşi Özer Hurmacı'nın cep telefonunda gördüğü kadın fotoğrafları ve mesajlar yüzünden aralarında tartışma çıktığını, tartışma sonrasında eşinin kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti.
BİRBİRLERİNİ HAFİF NİTELİKTE YARALADILAR
İddianamede, taraflar arasında 3 Şubat akşamı geç saatlerde kıskançlık nedeniyle aralarında tartışma çıktığı, Özer Hurmacı'nın "Seni gebertirim" diyerek tehditte bulunduğu, Mihriban Hurmacı'nın da küfür edip "Seni bitireceğim" diyerek hakaret ve tehditte bulunduğu belirtildi. Tarafların birbirlerini karşılıklı olarak tekme, tokat ve yumruklarla hafif nitelikte yaraladıkları kaydedildi.
ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR
Mihriban Hurmacı'nın "Eşe karşı basit yaralama", "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından 1 yıl 3 aydan, 5 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Özer Hurmacı hakkında ise "Eşe karşı basit yaralama" ve "Tehdit" suçundan 1 yıldan, 3 yıl 6 aya kadar hapis istendi. İddianame kabul edilirse taraflar, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
MİHRİBAN HURMACI'YA KORUMA KARARI İHLALİNDEN TAZYİK HAPSİ
Mahkeme, Mihriban Hurmacı hakkında "Şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına" ve "iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine" ilişkin kararları ihlal ettiği gerekçesiyle üç gün zorlama hapsi uygulanmasına karar verdi.
Karar kesinleşirse Mihriban Hurmacı, üç gün cezaevine girecek. Ancak üç çocuk annesi Mihriban Hurmacı'nın iki hafta içinde karara itiraz hakkı bulunuyor.