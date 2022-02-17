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MagazinÖzer Hurmacı'ya 3 yıl 6 ay, Mihriban Hurmacı'ya 5 yıl 6 aya kadar hapis talebi!
HaberlerMagazin Haberleri Özer Hurmacı'ya 3 yıl 6 ay, Mihriban Hurmacı'ya 5 yıl 6 aya kadar hapis talebi!
Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)
• 17 Şubat 2022 - 13:48 • Son Güncelleme:

Özer Hurmacı'ya 3 yıl 6 ay, Mihriban Hurmacı'ya 5 yıl 6 aya kadar hapis talebi!

2015 yılında dünyaevine girdiği futbolcu eşi Özer Hurmacı tarafından darbedildiğini açıklayan ve ardından ikinci kez boşanma davası açan Mihriban Hurmacı'nın şikayetine yönelik soruşturma tamamlandı. İddianamede, birbirlerinden karşılıklı olarak şikayetçi olan Özer Hurmacı'ya 3 yıl 6 aya kadar hapis istenirken, Mihriban Hurmacı'ya ise 5 yıl 6 aya kadar hapis talebinde bulunuldu. Ayrıca Mihriban Hurmacı hakkında bir aylık koruma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle üç günlük zorlama hapsi kararı verildi.

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)
• 17 Şubat 2022 - 13:48 • Son Güncelleme:
1Özer Hurmacıya 3 yıl 6 ay, Mihriban Hurmacıya 5 yıl 6 aya kadar hapis talebi
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Almanya’da doğup büyüyen Mihriban Hurmacı, eşi Özer Hurmacı'nın cep telefonunda gördüğü kadın fotoğrafları ve mesajlar yüzünden aralarında tartışma çıktığını, tartışma sonrasında eşinin kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti.

2Özer Hurmacıya 3 yıl 6 ay, Mihriban Hurmacıya 5 yıl 6 aya kadar hapis talebi

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, birbirlerinden karşılıklı şikayetçi olan Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı "müşteki-şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

3BİRBİRLERİNİ HAFİF NİTELİKTE YARALADILAR

BİRBİRLERİNİ HAFİF NİTELİKTE YARALADILAR

İddianamede, taraflar arasında 3 Şubat akşamı geç saatlerde kıskançlık nedeniyle aralarında tartışma çıktığı, Özer Hurmacı'nın "Seni gebertirim" diyerek tehditte bulunduğu, Mihriban Hurmacı'nın da küfür edip "Seni bitireceğim" diyerek hakaret ve tehditte bulunduğu belirtildi. Tarafların birbirlerini karşılıklı olarak tekme, tokat ve yumruklarla hafif nitelikte yaraladıkları kaydedildi.

4ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR

Mihriban Hurmacı'nın "Eşe karşı basit yaralama", "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından 1 yıl 3 aydan, 5 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Özer Hurmacı hakkında ise "Eşe karşı basit yaralama" ve "Tehdit" suçundan 1 yıldan, 3 yıl 6 aya kadar hapis istendi. İddianame kabul edilirse taraflar, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

5Özer Hurmacıya 3 yıl 6 ay, Mihriban Hurmacıya 5 yıl 6 aya kadar hapis talebi

Öte yandan taraflar birbirlerine karşı olarak koruma kararları aldırmıştı. Mahkemeye başvuran Mihriban Hurmacı, eşinin kendisine ve çocuklarına yaklaşmaması için bir ay süreyle koruma kararı aldırmıştı.

6Özer Hurmacıya 3 yıl 6 ay, Mihriban Hurmacıya 5 yıl 6 aya kadar hapis talebi

Özer Hurmacı ise bir aylık koruma kararının ihlal edildiği iddiasıyla Mihriban Hurmacı hakkında zorlama hapsi talebinde bulundu. Avukatları Esennur Ezgi ve Selim Erbağcı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesine başvuran Özer Hurmacı'nın talebi, 11 Şubat'ta kabul edildi.

7MİHRİBAN HURMACIYA KORUMA KARARI İHLALİNDEN TAZYİK HAPSİ

MİHRİBAN HURMACI'YA KORUMA KARARI İHLALİNDEN TAZYİK HAPSİ

Mahkeme, Mihriban Hurmacı hakkında "Şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına" ve "iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine" ilişkin kararları ihlal ettiği gerekçesiyle üç gün zorlama hapsi uygulanmasına karar verdi.

8Özer Hurmacıya 3 yıl 6 ay, Mihriban Hurmacıya 5 yıl 6 aya kadar hapis talebi

Karar kesinleşirse Mihriban Hurmacı, üç gün cezaevine girecek. Ancak üç çocuk annesi Mihriban Hurmacı'nın iki hafta içinde karara itiraz hakkı bulunuyor.

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