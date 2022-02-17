Özer Hurmacı'ya 3 yıl 6 ay, Mihriban Hurmacı'ya 5 yıl 6 aya kadar hapis talebi!

BİRBİRLERİNİ HAFİF NİTELİKTE YARALADILAR

İddianamede, taraflar arasında 3 Şubat akşamı geç saatlerde kıskançlık nedeniyle aralarında tartışma çıktığı, Özer Hurmacı'nın "Seni gebertirim" diyerek tehditte bulunduğu, Mihriban Hurmacı'nın da küfür edip "Seni bitireceğim" diyerek hakaret ve tehditte bulunduğu belirtildi. Tarafların birbirlerini karşılıklı olarak tekme, tokat ve yumruklarla hafif nitelikte yaraladıkları kaydedildi.