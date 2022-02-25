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Mihriban Hurmacı, Özer Hurmacı'dan 20 milyon TL istedi!

Futbolcu Özer Hurmacı, altı yıllık eşi ve üç çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı’ya çekişmeli boşanma davası açmıştı. Hurmacı çifti, kısa süre sonra barıştıklarını söylemiş ve davalarından feragat etmişti. Ancak çiftin arasındaki sular durulmamış, Mihriban Hurmacı'nın paylaştığı şiddet görüntüleri olay olmuştu. Çift yeniden boşanma davası sürecinde...

25.02.2022 - 09:54 |
Mihriban Hurmacı, Özer Hurmacı'dan 20 milyon TL istedi!

Mihriban Hurmacı, geçtiğimiz ay barıştığı eşinin kendisini darp ettiğini ileri sürdü. Futbolcudan şikâyetçi olan Hurmacı, Aile Mahkemesi’ne de başvurarak, bir ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Özer Hurmacı da bir ay uzaklaştırma kararı aldırdığı eşinin, tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle üç gün zorlama hapsini istedi.

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre; tarafların karşılıklı şikâyeti üzerine savcılık tarafından ceza davası açıldı. İddianamede Mihriban Hurmacı’nın bir yıldan beş yıla kadar, Özer Hurmacı’nın ise bir yıldan altı aya kadar hapsi istendi.

Mihriban Hurmacı, Özer Hurmacıdan 20 milyon TL istedi

Mihriban Hurmacı, İstanbul Aile Mahkemesi’ne avukatı Serkan Toper aracılığıyla çekişmeli boşanma davası açtı. Eşinden 10 milyon TL maddi, 10 milyon TL de manevi tazminat isteyen Hurmacı, üç çocuğunun velayetinin kendisine verilmesini talep etti.

 

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