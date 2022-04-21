GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
MagazinKıvanç Tatlıtuğ imaj değiştirdi! Yeni hali...
HaberlerMagazin Haberleri Kıvanç Tatlıtuğ imaj değiştirdi! Yeni hali...
ABONE OL

Kıvanç Tatlıtuğ imaj değiştirdi! Yeni hali...

Geçtiğimiz günlerde baba olan başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, başrol oynadığı Yakamoz S-245 dizisinin galasına katıldı. İmaj değiştiren oyuncu, sakallarının yanı sıra bıyık bıraktı.

21.04.2022 - 11:12 |
Kıvanç Tatlıtuğ imaj değiştirdi! Yeni hali...

2016 yılında Başak Dizer ile nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ, 15 Nisan'da babalık heyecanı yaşadı. Ulus'taki özel bir hastanede bebeklerine kavuşan çift, oğullarına Kurt Efe adını verdi. Özel hayatının yanı sıra kariyeriyle de gündemden düşmeyen Tatlıtuğ, dün akşam yeni dizisi Yakamoz S-245'in galasına katıldı.

 BIYIK BIRAKTI


Yıllardır imajında sık sık değişiklikler yapan başarılı oyuncu, dizisinin galasına da yeni imajıyla katıldı. Tatlıtuğ bir süredir kullandığı sakallarının yanı sıra bir de bıyık bıraktı. Oyuncunun yeni imajı sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar "Baba olunca imaj da değişti" yorumları yaptı.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

21 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ne, Perşembe gününün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı?

21 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ne, Perşembe gününün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı?

Doktorluktan istifa eden OnlyFans fenomeni kazancıyla dudak uçuklattı!

Doktorluktan istifa eden OnlyFans fenomeni kazancıyla dudak uçuklattı!

Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra Selahattin Paşalı da aynısını yaptı! Kızının adını açıkladı...

Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra Selahattin Paşalı da aynısını yaptı! Kızının adını açıkladı...

Kıvanç Tatlıtuğ imaj değiştirdi! Yeni hali...

Kıvanç Tatlıtuğ imaj değiştirdi! Yeni hali...

Sıradaki Haber