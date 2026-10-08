Balıkesir'de büyük buluşma için geri sayım başladı! İstanbul, Bursa, Manisa ve İzmir'den ücretsiz otobüsler kalkacak

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 10.10 Dünya Balıkesirliler Günü'nü bu yıl da büyük bir coşku, birlik ve beraberlik ruhuyla kutlamaya hazırlanıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan etkinlikler kapsamında İstanbul, Bursa, Manisa ve İzmir'de yaşayan Balıkesirliler için ücretsiz otobüsler kaldırılacak.

Bu özel günde memleket hasreti bitecek, Kuvayımilliye şehrinde coşku da hep birlikte yaşanacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatıyla son iki yıldır büyük bir festival olarak kutlanan 10.10 Dünya Balıkesirliler Günü, bu yıl da Balıkesirlileri muhteşem etkinliklerle buluşturacak. "10'un Gibisi Yok" sloganıyla bu yıl 2.'si düzenlenecek olan programda kültürel ve yöresel aktivitelerden halk oyunları gösterilerine, dev kortejden Balıkesirli sanatçıların muhteşem konserlerine kadar iki gün boyunca dolu dolu etkinliklerle Kuvayımilliye şehrinde birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu doyasıya yaşanacak.

AKIN: "10.10'DA BÜYÜK BALIKESİR AİLEMİZLE BİR ARAYA GELİYORUZ"

Kuvayımilliye şehrinde 10.10 Dünya Balıkesirliler Günü'nü festival havasında kutlayacaklarının sözünü veren ve iki yıldır büyük bir coşkuyla kutlamaları hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bu yıl da şehir dışında yaşayan ve memleket hasreti çeken vatandaşları Balıkesir'de buluşturuyor. Kuvayımilliye şehrinde 10.10 coşkusunun bu yıl da doyasıya yaşanacağını söyleyen Akın, "10.10 Dünya Balıkesirliler Günü'nde büyük Balıkesir ailemizle bir araya geliyoruz. İstanbul'dan Bursa'ya, Manisa'dan İzmir'e; memleket hasreti çeken hemşehrilerimiz de bu güzel buluşmada bizimle olacak. 10 Ekim'de kortejimizle başlayacak coşkumuz, birbirinden güzel konserlerle 11 Ekim'de de devam edecek. Nerede yaşarsak yaşayalım, gönlümüz Balıkesir'de, gönlümüz bir" diyerek tüm hemşehrilerini 10.10'da Balıkesir'e davet etti.





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10.10 COŞKUSU KORTEJLE BAŞLAYACAK

"Dünya Balıkesirliler Günü" etkinlikleri 10 Ekim Cumartesi günü saat 18.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda dev kortej ile başlayacak. Büyükşehir Belediyesi Bando Topluluğu eşliğinde gerçekleştirilecek kortejin ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulacak. Program, Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliklerle devam edecek. Halk oyunları gösterisinin ardından saat 19.30'da Sabahattin Gülümser ve 20.30'da da ünlü sanatçı İsmail Özkan, en sevilen şarkılarını Balıkesirliler için söyleyecek.





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BALIKESİRLİ SANATÇILARDAN MUHTEŞEM KONSERLER

11 Ekim Pazar günü Cumhuriyet Meydanı'nda devam edecek etkinlikler kapsamında çocuklar için saat 15.00'te Masal ve 19.00'da Bando Gösterisi gerçekleştirilecek. Halk oyunları gösterileriyle devam edecek program kapsamında saat 19.30 itibarıyla Ali Çakar, Balıkesirlilerle buluşacak. Aynı gün 20.30'da Ceyhun Damla en sevilen şarkılarını seslendirecek. Balıkesirli sanatçıların muhteşem performanslarıyla renklenecek programda kentin yöresel lezzetleri de vatandaşlara sunulacak.





BALIKESİR'E ÜCRETSİZ OTOBÜSLER KALKACAK

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 10.10 Dünya Balıkesirliler Günü'nde memleket hasreti yaşayan Balıkesirlileri de unutmadı. İstanbul, Bursa, Manisa ve İzmir'de beş ayrı noktadan ücretsiz otobüsler kaldırılarak Balıkesirlilerin kutlamalarda bir araya gelmesi sağlanacak. Ayrıca Balıkesir'in tüm ilçelerinden de etkinliklere katılacak tüm vatandaşlar için ücretsiz ulaşım imkânı sağlanacak. Programlara katılacak vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'nin 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Çağrı Merkezi'ni arayıp detaylı bilgi alabilecek.