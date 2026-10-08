Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKütahya’nın ünlü sarımsağı için harekete geçildi! Tescil için çalışmalar başladı
HaberlerGündem Haberleri Kütahya’nın ünlü sarımsağı için harekete geçildi! Tescil için çalışmalar başladı

Kütahya’nın ünlü sarımsağı için harekete geçildi! Tescil için çalışmalar başladı

08.10.2026 - 15:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde yetiştirilen Çamlıca Sarımsağının kendine özgü özelliklerinin korunması ve tescillenmesi için çalışmalar hız kazandı. Mineral içeriği ve kalite özellikleri analiz edilen yöresel ürünün, coğrafi işaret alarak Kütahya’nın tarımsal marka değerlerinden biri olması hedefleniyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Kütahya’nın ünlü sarımsağı için harekete geçildi! Tescil için çalışmalar başladı

Kütahya’nın önemli tarımsal değerleri arasında yer alan Domaniç 'Çamlıca Sarımsağının' kendine özgü özelliklerinin bilimsel olarak ortaya konulması ve coğrafi işaretle tescillenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

2Kütahya’nın ünlü sarımsağı için harekete geçildi! Tescil için çalışmalar başladı

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün de paydaşları arasında yer aldığı çalışmalar kapsamında, Çamlıca Sarımsağının mineral içeriği ve kalite özelliklerinin belirlenmesine yönelik analizler gerçekleştiriliyor.

3Kütahya’nın ünlü sarımsağı için harekete geçildi! Tescil için çalışmalar başladı

Yürütülen çalışmalarla yöreye özgü sarımsağın karakteristik özelliklerinin bilimsel verilerle ortaya konulması, yerel üretimin korunması ve ürünün gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.Çalışmalar, Domaniç Çamlıca Sarımsağının coğrafi işaretle tescillenerek Kütahya’nın tarımsal marka değerlerinden biri haline gelmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

4Kütahya’nın ünlü sarımsağı için harekete geçildi! Tescil için çalışmalar başladı

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi