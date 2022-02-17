Kar tatilinde olan Kıvanç Tatlıtuğ’dan yeni poz!
Modacı Başak Dizer ile 2016 yılında nikah masasına oturan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, şimdilerde baba olmak için gün sayıyor. Bir erkek bebek bekleyen Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, hafta sonu dağdaydı. Tatilin keyfini çıkaran ikiliden Kıvanç Tatlıtuğ, yeni bir fotoğraf paylaştı.
17.02.2022 - 10:47 |
Şimdilerde anne-baba olmak için geri sayıma başlayan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, hafta sonu dağdaydı. Oyuncu kayak yaptı, 6.5 aylık hamile olan stil danışmanı ise haliyle izlemekle yetindi.
KIVANÇ TATLITUĞ'DAN YENİ POZ
Bugün ise Kıvanç tatlıtuğ eşi Başak Dizer ile çıktığı tatilden bir fotoğraf paylaştı. Ünlü manken- oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.