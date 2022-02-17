Kar tatilinde olan Kıvanç Tatlıtuğ’dan yeni poz!

Şimdilerde anne-baba olmak için geri sayıma başlayan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, hafta sonu dağdaydı. Oyuncu kayak yaptı, 6.5 aylık hamile olan stil danışmanı ise haliyle izlemekle yetindi.

KIVANÇ TATLITUĞ'DAN YENİ POZ



Bugün ise Kıvanç tatlıtuğ eşi Başak Dizer ile çıktığı tatilden bir fotoğraf paylaştı. Ünlü manken- oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.