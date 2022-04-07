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İrem Derici arkadaşını ifşaladı! "Çocuğa don giydiremiyoruz"

Armağan Çağlayan'ın programı 'Normalleştiremediklerimizden Misiniz?' serisinin konuğu İrem Derici oldu. Derici "İç çamaşırı giymeyi bırakmak normal mi?" sorusunda arkadaşını ifşa etti.

07.04.2022 - 12:05 |
İrem Derici arkadaşını ifşaladı! "Çocuğa don giydiremiyoruz"

'Normalleştiremediklerimizden Misiniz?' konuğu olan İrem Derici Armağan Çağlayan'a bomba açıklamalar yaptı. İrem Derici kendisine sorulan "İç çamaşırı giymeyi bırakmak normal midir?" sorusunda arkadaşını ifşa etti.

İrem Derici açıklamasında "Yani giymeyen arkadaşlarım çok valla Murat Balcı var bir tane çocuğa üç yıldır don giydiremiyoruz. Bence normal değildir. Ama tabii göğüs estetiğinden önce takıyordum. Kot varken nasıl donsuz gideyim" dedi.

Vatandaşın 'normal' demesi sonrası şoke olan İrem Derici "Normal olmak için donumu çıkaracak mıyım burada?" dedi.

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