İrem Derici, Cem Belevi ile ilişkisi hakkında konuştu! "35 yaşında bir ergenim"

"ÇOK SEVİYORUM ABİ NE YAPAYIM?"

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Ünlü şarkıcı, "Sorun Cem'de değil, bende. Aslında sıradan, monoton bir ilişki yaşamaktansa böyle hayatı uçlarda yaşamayı seviyoruz. Böyle ayrılıklar besliyor bizi. Çok seviyorum abi ne yapayım? Şu an İzmir'de ailesinin yanında. 35 yaşında bir ergenim maalesef. Bazen fevri davranıp, 15 yaşında gibi hareket ediyorum. Umarım 40 yaşına geldiğimde düzelirim" dedi.



"EVLİLİK KURUMUNA YABANCIYIM"



Evlilik kurumuna kendini çok yabancı hissettiğini vurgulayan İrem Derici, "Biz böyle iyiyiz bence" sözlerinin ardından soluğu dostu Murat Balcı'nın sahnesinde aldı. Düet yapan ikili, uzun süre ayakta alkışlandı.