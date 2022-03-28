İrem Derici, Cem Belevi ile ilişkisi hakkında konuştu! "35 yaşında bir ergenim"
Şarkıcı Murat Balcı, Etiler'de bir restoranda sahne aldı. Yakın arkadaşı Balcı'yı izlemeye gelen İrem Derici, ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, bir dargın bir barışık devam eden Cem Belevi ile ilişkisi hakkında konuştu.
Son dönemde özel hayatıyla gündem olan İrem Derici, kendisi gibi müzisyen olan Cem Belevi ile ilişkilerinde sorunlu bir dönem yaşadıklarını ancak bu dönemi atlattıklarını dile getirdi.
"ÇOK SEVİYORUM ABİ NE YAPAYIM?"
Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Ünlü şarkıcı, "Sorun Cem'de değil, bende. Aslında sıradan, monoton bir ilişki yaşamaktansa böyle hayatı uçlarda yaşamayı seviyoruz. Böyle ayrılıklar besliyor bizi. Çok seviyorum abi ne yapayım? Şu an İzmir'de ailesinin yanında. 35 yaşında bir ergenim maalesef. Bazen fevri davranıp, 15 yaşında gibi hareket ediyorum. Umarım 40 yaşına geldiğimde düzelirim" dedi.
"EVLİLİK KURUMUNA YABANCIYIM"
Evlilik kurumuna kendini çok yabancı hissettiğini vurgulayan İrem Derici, "Biz böyle iyiyiz bence" sözlerinin ardından soluğu dostu Murat Balcı'nın sahnesinde aldı. Düet yapan ikili, uzun süre ayakta alkışlandı.
"GERÇEKTEN ÇOK SEVİYORUM"
Öte yandan İrem Derici, geçtiğimiz ay Kartepe'de Yeşil Nesil Atölyeleri’nin düzenlediği Karfest'te sahne almıştı. Neşesi bir hayli yerinde olan, beyaz kürkü ve gözlükleriyle adından söz ettiren sivri dilli popçu, Cem Belevi ile aşk yaşadığı iddiaları sorulduğunda, "Daha ne yapayım, karlara sevdiğimi mi yazayım? Gerçekten çok seviyorum" diyerek aşkını haykırmıştı.
"KÖPEK GİBİ ÇALIŞIP, PRENSESLER GİBİ YAŞIYORUM"
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla adından sıça söz ettirmeyi başaran popçu, "Köpek gibi çalışıp, prensesler gibi yaşıyorum. Çoluk çocuk istemiyorum. Köpeğime bile zor bakıyorum. 35 yaşındayım, gezmek istiyorum, görmek istiyorum. Bak Merve (Özbey) ikinci çocuğu yapıyor. Ben onlara agu cugu yapıyorum uzaktan, yetiyor" ifadelerini kullanmıştı.