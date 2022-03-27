İrem Derici- Cem Belevi ayrılığının perde arkası dikkat çekti! 'Tabaklar çatallar havada uçuştu' iddiası!

Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin, yaz aylarında meslektaşı Cem Belevi ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Konuyla alakalı bir açıklama yapmayan ikili, birkaç ay sonra ilişkisini noktalama kararı almıştı. İkili, birbirlerini sosyal medya hesaplarından silmişti.

"ÇOK FENA ALDATILDIM"

Bu yaşananların ardından 'İbo Show Yılbaşı Özel'e konuk olan İrem Derici, programdaki itirafıyla gündem olmuştu. Şarkıcı, "3-4 ay önce çok fena aldatıldım. Yakalamadım, yakalattılar" ifadelerini kullanmıştı. Cem Belevi ise, İrem Derici'nin 'aldatılma' açıklaması üzerine, "Özel hayatımla ilgili pek konuşmayı sevmiyorum. İrem, çok tatlı bir insan olduğu için ne dese tatlı oluyor. Onun tatlılığına bırakıyorum ben bunu. Ben işimle, gücümle zaten ilgileniyorum. Böyle şeyleri konuşmayı sevmiyorum" demişti.

96 ADET GÜL GÖNDERDİ

Ardından Belevi, ayrılıklarının 96'ncı gününde Derici'ye, 96 gül göndermişti. Yakışıklı şarkıcı, konuyla ilgili; "Böyle bir olayı yalanlamıyorum, barışmış olabiliriz. İrem dünya tatlısı birisi. En güzel gülleri hak ediyor bu işler kısmet barışmış olabiliriz" demişti. Belevi'nin bu hamlesinin ardından ikili, ilişkilerine ikinci bir şans vermişti. İlişkisine ikinci bir şans veren İrem Derici, sevgilisi Cem Belevi ile geçtiğimiz günlerde Hollanda'ya gitti. Amsterdam'da aşk tazeleyen ünlü çift, tatilden renkli karelerini de takipçileriyle paylaştı.

FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ

Takipçilerine 'Her şey yolunda' mesajı veren ikilinin birlikteliği kısa sürdü. Cem Belevi ve İrem Derici, sosyal medya hesabından birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Derici, bununla da kalmayıp birlikte çekildikleri romantik pozları Instagram hesabından kaldırdı.

İkilinin dikkat çeken bu hamlesi, 'ikinci şans kısa sürdü' dedirtti. Derici ve Belevi'den ise henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

'GECEYİ BAŞKA ODADA GEÇİRDİ'

Hürriyet’ten İsmail Bayrak’ın haberine göre; sorun daha Amsterdam’dayken başlamış. Şehri gezerken tartışmaya başlayan ikili arasındaki gerginlik otele döndüklerinde zirveye tırmanmış. Lobiye tartışarak giren ikilinin kavgası odalarına çıktıklarında şiddetlenmiş. Öyle ki Derici tabak, bardak eline ne geçtiyse fırlatıp kırmış; geceyi de başka bir odada geçirmiş.

"GERÇEKTEN ÇOK SEVİYORUM"

Öte yandan İrem Derici, geçtiğimiz ay Kartepe'de Yeşil Nesil Atölyeleri’nin düzenlediği Karfest'te sahne almıştı. Neşesi bir hayli yerinde olan, beyaz kürkü ve gözlükleriyle adından söz ettiren sivri dilli popçu, Cem Belevi ile aşk yaşadığı iddiaları sorulduğunda, "Daha ne yapayım, karlara sevdiğimi mi yazayım? Gerçekten çok seviyorum" diyerek aşkını haykırmıştı.

Sonraki günlerde ise Bebek'te görüntülenen şarkıcı, "İkinci evliliği yapacak mısınız?" sorusuna, "Evlenmeyeceğim ulan" diyerek, esprili bir cevap vermişti.