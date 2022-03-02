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MagazinHande Yener ayağı sargılı ödül töreninde! "Bacak nazarmış öyle diyorlar"
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Hande Yener ayağı sargılı ödül töreninde! "Bacak nazarmış öyle diyorlar"

Hande Yener, Best Of Europe Awards ödül törenine ayağı sargılı katıldı. Şarkıcı, Yılın En İyi Kadın Pop Sanatçısı ve En İyi Feat Şarkısı ödülünü dünyaca ünlü Romanyalı genç pop yıldız Alexandra Stan’ın elinden aldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yener, "Bacak nazarmış, öyle diyorlar. Benim sürekli ayağımda sorunlar oluyor, parmağım kırılmıştı, kurşun döktürdüm şimdi bu oldu” dedi.

02.03.2022 - 12:52 |
Hande Yener ayağı sargılı ödül töreninde! "Bacak nazarmış öyle diyorlar"

Best Of Europe Awards, önceki akşam Çırağan Sarayı’nda Burcu Esmersoy ve Yavuz Seçkin’in sunumuyla gerçekleşti. Ödül törenine ayağı sargılı katılan Hande Yener, Yılın En İyi Kadın Pop Sanatçısı ve En İyi Feat Şarkısı ödülünü dünyaca ünlü Romanyalı genç pop yıldız Alexandra Stan’ın elinden aldı.

"KENDİMİ ACİLDE BULDUM"


Ödül töreninden ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yener, "Bir sakatlık yaşıyorum, yine bir kaza. Evde kedim çayı devirdi. Bir anda kendimi acilde buldum. İkinci derece yanık var maalesef. İz kalabilir dediler ama şimdilik sürekli pansumana gidiyorum. İlerleyen süreçte göreceğiz bakalım, ne olacak. Dün oldu. Bugün bir işlem daha yapıldı, deriyi soydular. O yüzden bugün yeniden olmuş gibi tekrar bir acı çektim. O yüzden de bu şekilde geldim” dedi.

Hande Yener ayağı sargılı ödül töreninde Bacak nazarmış öyle diyorlar

"BACAK NAZARMIŞ"


Nazara inandığını söyleyen Yener, "Bacak nazarmış, öyle diyorlar. Benim sürekli ayağımda sorunlar oluyor, parmağım kırılmıştı, kurşun döktürdüm şimdi bu oldu” dedi. Güzel sürprizler hazırlıyorum diyen şarkıcı, "Şimdi bir şey söylemeyeyim. Ben çok fazla ayakta kalamayacağım” dedi.

BERKSAN SÜRPRİZİ


Arabasına binen pop yıldızı, kapısının açılmasıyla içeride bir sürprizle karşılaştı. Hastaneden ödül törenine gelen, yeni ameliyat olan Berksan’ın, gözlük ve maskesiyle kendini kamufle etmesi şaşırttı.

Hande Yener ayağı sargılı ödül töreninde Bacak nazarmış öyle diyorlar

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Umut Ünver/Milliyet

 

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