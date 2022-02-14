Hande Yener: Dua Lipa ile ilham perilerimiz tanıştı
Hande Yener, maskülen tarzı ile Sevgililer Günü konserine çıktı. Yener, dünyaca ünlü yıldız Dua Lipa’nın ‘Future Nostalgia’ turu için Miami’de verdiği konserinde aynı kostümü giymesi hakkında konuştu.
Hande Yener’den sonra dünyaca ünlü yıldız Dua Lipa’nın ‘Future Nostalgia’ turu için Miami’de verdiği konserinde aynı kostümü giymesi sosyal medyanın en çok konuşulan konusu olmuştu.
Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Yener, bu pişti hakkında “İlham perim Dua Lipa’ya da uğramış, ilham perilerimiz tanıştı” diyerek espri yaptı. Şarkıcı “Dua Lipa takip ettiğim bir dünya starı, çok başarılı ve çok yakışmış. Türkiye’de tarz olarak ilkleri yapan biri olarak işaret ediliyor olmamın, bir dünya starı tarafından onaylanması olarak görüyorum bu olayı” dedi.
"Yaşlanmak değil, yaşlılık enerjisine geçerseniz ruhumuz yaşlanıyor. Ben hep genç bir enerjiye sahibim. Fiziksel olarak da, ruhsal olarak da bunu yakalamaya çalışıyorum. Ne kadar önceden el koyarsanız olaya yaşlanmanız o kadar gecikir. Bunu ertelemek mümkün. Doktorlarıma 'Beş yıl daha kazanayım' diyorum, bir işlem daha yapıyoruz. '10 yıl kazanayım' diyorum, bir işlem daha yapıyoruz. Erkenden yaşlanmak, çökmek yok."
"EDİS, TARKAN'IN YERİNİ ALDI"
Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde 'teve2 Magazin Masası' programına telefonla bağlanarak, "Pop müziğin ilk 3'ünde Edis ve ben varım. Üçüncü Hadise mi, yoksa Gülşen mi? Ona siz karar verin" demişti.