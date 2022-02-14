Hande Yener: Dua Lipa ile ilham perilerimiz tanıştı

"Yaşlanmak değil, yaşlılık enerjisine geçerseniz ruhumuz yaşlanıyor. Ben hep genç bir enerjiye sahibim. Fiziksel olarak da, ruhsal olarak da bunu yakalamaya çalışıyorum. Ne kadar önceden el koyarsanız olaya yaşlanmanız o kadar gecikir. Bunu ertelemek mümkün. Doktorlarıma 'Beş yıl daha kazanayım' diyorum, bir işlem daha yapıyoruz. '10 yıl kazanayım' diyorum, bir işlem daha yapıyoruz. Erkenden yaşlanmak, çökmek yok."