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MagazinHande Yener: Dua Lipa ile ilham perilerimiz tanıştı
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• 14 Şubat 2022 - 08:15 • Son Güncelleme:

Hande Yener: Dua Lipa ile ilham perilerimiz tanıştı

Hande Yener, maskülen tarzı ile Sevgililer Günü konserine çıktı. Yener, dünyaca ünlü yıldız Dua Lipa’nın ‘Future Nostalgia’ turu için Miami’de verdiği konserinde aynı kostümü giymesi hakkında konuştu.

• 14 Şubat 2022 - 08:15 • Son Güncelleme:
1Hande Yener: Dua Lipa ile ilham perilerimiz tanıştı
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Hande Yener’den sonra dünyaca ünlü yıldız Dua Lipa’nın ‘Future Nostalgia’ turu için Miami’de verdiği konserinde aynı kostümü giymesi sosyal medyanın en çok konuşulan konusu olmuştu.

2Hande Yener: Dua Lipa ile ilham perilerimiz tanıştı

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Yener, bu pişti hakkında “İlham perim Dua Lipa’ya da uğramış, ilham perilerimiz tanıştı” diyerek espri yaptı. Şarkıcı “Dua Lipa takip ettiğim bir dünya starı, çok başarılı ve çok yakışmış. Türkiye’de tarz olarak ilkleri yapan biri olarak işaret ediliyor olmamın, bir dünya starı tarafından onaylanması olarak görüyorum bu olayı” dedi.

3Hande Yener: Dua Lipa ile ilham perilerimiz tanıştı

Yener bu sefer samuray modeli yaptığı saçlarıyla, mavi ceketiyle tamamladığı maskülen tarzı ters köşe yaptı. Yener sahnedeki yenilikçi tarzı ve sahne performansı ile büyük alkış aldı.

4ÖYLE ERKENDEN YAŞLANMAK YOK

"ÖYLE ERKENDEN YAŞLANMAK YOK"

Yaklaşık üç yıldır İranlı Misha Michael Mehdikhan ile mutlu bir beraberliği olan Hande Yener, "Yaşlanmaktan korkuyor musunuz?" sorusuna, şu yanıtı vermişti:

5Hande Yener: Dua Lipa ile ilham perilerimiz tanıştı

"Yaşlanmak değil, yaşlılık enerjisine geçerseniz ruhumuz yaşlanıyor. Ben hep genç bir enerjiye sahibim. Fiziksel olarak da, ruhsal olarak da bunu yakalamaya çalışıyorum. Ne kadar önceden el koyarsanız olaya yaşlanmanız o kadar gecikir. Bunu ertelemek mümkün. Doktorlarıma 'Beş yıl daha kazanayım' diyorum, bir işlem daha yapıyoruz. '10 yıl kazanayım' diyorum, bir işlem daha yapıyoruz. Erkenden yaşlanmak, çökmek yok."

6EDİS, TARKANIN YERİNİ ALDI

"EDİS, TARKAN'IN YERİNİ ALDI"

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde 'teve2 Magazin Masası' programına telefonla bağlanarak, "Pop müziğin ilk 3'ünde Edis ve ben varım. Üçüncü Hadise mi, yoksa Gülşen mi? Ona siz karar verin" demişti.

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