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Hadise 3 milyonluk yüzüğü bakın nerede saklıyor!

Hadise sevgilisi Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi ettiği yüzüğe gözü gibi bakıyor. Ünlü şarkıcı 3 milyon TL değerindeki yüzüğü fazla konuşulmaması için takmamaya karar vermiş.

06.03.2022 - 14:12 |
Hadise 3 milyonluk yüzüğü bakın nerede saklıyor!

Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler’in kendisine evlenme teklif ederken verdiği, günlerce gündemden düşmeyen pırlanta yüzüğü daha fazla konuşulmaması için bir süre takmamaya karar vermiş.

Hadise 3 milyonluk yüzüğü bakın nerede saklıyor

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Şarkıcı, 3 milyon lira değerinde olduğu söylenen yüzüğü bankadaki özel kasasına koymuş. Mehmet Dinçerler’in şirketinin bankalara olan borcu yüzünden yüzüğe de el konulabileceği iddia edilmişti.

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