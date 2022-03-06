Hadise 3 milyonluk yüzüğü bakın nerede saklıyor!

Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler’in kendisine evlenme teklif ederken verdiği, günlerce gündemden düşmeyen pırlanta yüzüğü daha fazla konuşulmaması için bir süre takmamaya karar vermiş.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Şarkıcı, 3 milyon lira değerinde olduğu söylenen yüzüğü bankadaki özel kasasına koymuş. Mehmet Dinçerler’in şirketinin bankalara olan borcu yüzünden yüzüğe de el konulabileceği iddia edilmişti.