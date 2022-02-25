Hadise, Mehmet Dinçerler sessizliğini bozdu: Yok öyle bir şey! Hadise hamile mi?

Son dönemde olduğu gibi yine sorulara cevap vermeyen ikili, hızlıca arabalarına bindi. Milliyet'ten Umut Ünver ve Hüseyin Altun'un haberine göre; Muhabirlerin “Konuşmama sebebiniz ne? Mehmet Bey mi yasakladı?” sorusu üzerine şarkıcı, arabasının içinde gülerek, "Yok öyle bir şey" dedi.