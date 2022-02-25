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MagazinHadise, Mehmet Dinçerler sessizliğini bozdu: Yok öyle bir şey! Hadise hamile mi?
HaberlerMagazin Haberleri Hadise, Mehmet Dinçerler sessizliğini bozdu: Yok öyle bir şey! Hadise hamile mi?
• 25 Şubat 2022 - 10:10 • Son Güncelleme:

Hadise, Mehmet Dinçerler sessizliğini bozdu: Yok öyle bir şey! Hadise hamile mi?

Kardeşi Derya Açıkgöz ile Emirgan'da kahve keyfi yapan Hadise'ye, 'Benimle Evlen' filmi sonrası yapımın jenerik müziğiyle sinema salonundaki gündem olan dansı soruldu. Daha sonra Etiler'de nişanlısı Mehmet Dinçerler'le el ele görüntülenen popçu, "Mehmet Bey tarafından basına konuşma yasağı mı geldi?" sözleri üzerine bakın nasıl tepki verdi. Hadise, hakkında çıkan hamilelik iddialarını da yanıtladı...

• 25 Şubat 2022 - 10:10 • Son Güncelleme:
1Hadise, Mehmet Dinçerler sessizliğini bozdu: Yok öyle bir şey Hadise hamile mi
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Hadise, önceki gün kız kardeşi Derya Açıkgöz ile Emirgan'da bulunan bir mekan çıkışı görüntülendi. Kahve keyfi yapan abla kardeş, çıkış kapısında gazetecilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

2ÖNÜMÜ MÜ KAPATACAKSINIZ

"ÖNÜMÜ MÜ KAPATACAKSINIZ?"

Ünlü şarkıcı, "Önümüzü mü kapatacaksınız?” diyerek, muhabirlere takıldı. Hadise, gazetecilerin röportaj isteklerine, "Ne konuşacağız arkadaşlar? Kolay gelsin" diye cevapladı.

3Hadise, Mehmet Dinçerler sessizliğini bozdu: Yok öyle bir şey Hadise hamile mi

"Benimle evlen dansını soralım" sözleri üzerine kahkaha atan popçuya, 3 bin TL para cezasına çarptırılan tacizcisiyle alakalı çıkan karara itiraz edecekleri yönündeki haber hatırlatıldı.

4Hadise, Mehmet Dinçerler sessizliğini bozdu: Yok öyle bir şey Hadise hamile mi

Hadise, "Arkadaşlar her şey için çok teşekkürler, sizleri seviyorum. Kolay gelsin, görüşmek üzere” dediktan sonra aracına binip, uzaklaştı.

5YOK ÖYLE BİR ŞEY

"YOK ÖYLE BİR ŞEY"

36 yaşındaki güzel, aynı gece bu kez nişanlısı Mehmet Dinçerler ile Etiler'de objektiflere takıldı. Hadise’nin Belçika’dan gelen misafirleri ile yemek yiyen çift, mekandan el ele çıktı.

6Hadise, Mehmet Dinçerler sessizliğini bozdu: Yok öyle bir şey Hadise hamile mi

Son dönemde olduğu gibi yine sorulara cevap vermeyen ikili, hızlıca arabalarına bindi. Milliyet'ten Umut Ünver ve Hüseyin Altun'un haberine göre; Muhabirlerin “Konuşmama sebebiniz ne? Mehmet Bey mi yasakladı?” sorusu üzerine şarkıcı, arabasının içinde gülerek, "Yok öyle bir şey" dedi.

7Hadise, Mehmet Dinçerler sessizliğini bozdu: Yok öyle bir şey Hadise hamile mi

İş insanı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Hadise, hamile olduğu iddiasına TV8'deki 2. Sayfa programı aracılığıyla yanıt verdi. Hadise açıklamasında, "Hamile değilim. Daha muhteşem gelinliğimi giyeceğim önce, sonra Allah'ın izniyle inşallah" dedi.

8İÇİNDEKİ ÇOCUĞU ASLA KAYBETME

"İÇİNDEKİ ÇOCUĞU ASLA KAYBETME"

Geçtiğimiz günlerde ABD'li yıldız Jennifer Lopez'in başrolünde yer aldığı 'Evlen Benimle' adlı filmi izleyen Hadise, sinema salonunda dans etmişti. O anları sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmeyen şarkıcı, "İçindeki çocuğu asla kaybetme, asla dans etmeyi bırakma" mesajını yazmıştı.

9BENİM DESTEKLEYİCİ AŞKIM

"BENİM DESTEKLEYİCİ AŞKIM"

Öte yandan ünlü popçu, Mehmet Dinçerler'e de destek vermişti. Hadise, nişanlısının sahibi olduğu kahve zincirine ait bardakla poz verip, Instagram'da paylaşmıştı. Dinçerler de "Benim destekleyici aşkım" yorumunu yapmıştı.

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