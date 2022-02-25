Hadise, Mehmet Dinçerler sessizliğini bozdu: Yok öyle bir şey! Hadise hamile mi?
Kardeşi Derya Açıkgöz ile Emirgan'da kahve keyfi yapan Hadise'ye, 'Benimle Evlen' filmi sonrası yapımın jenerik müziğiyle sinema salonundaki gündem olan dansı soruldu. Daha sonra Etiler'de nişanlısı Mehmet Dinçerler'le el ele görüntülenen popçu, "Mehmet Bey tarafından basına konuşma yasağı mı geldi?" sözleri üzerine bakın nasıl tepki verdi. Hadise, hakkında çıkan hamilelik iddialarını da yanıtladı...
Hadise, önceki gün kız kardeşi Derya Açıkgöz ile Emirgan'da bulunan bir mekan çıkışı görüntülendi. Kahve keyfi yapan abla kardeş, çıkış kapısında gazetecilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
"Benimle evlen dansını soralım" sözleri üzerine kahkaha atan popçuya, 3 bin TL para cezasına çarptırılan tacizcisiyle alakalı çıkan karara itiraz edecekleri yönündeki haber hatırlatıldı.
"YOK ÖYLE BİR ŞEY"
36 yaşındaki güzel, aynı gece bu kez nişanlısı Mehmet Dinçerler ile Etiler'de objektiflere takıldı. Hadise’nin Belçika’dan gelen misafirleri ile yemek yiyen çift, mekandan el ele çıktı.
"İÇİNDEKİ ÇOCUĞU ASLA KAYBETME"
Geçtiğimiz günlerde ABD'li yıldız Jennifer Lopez'in başrolünde yer aldığı 'Evlen Benimle' adlı filmi izleyen Hadise, sinema salonunda dans etmişti. O anları sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmeyen şarkıcı, "İçindeki çocuğu asla kaybetme, asla dans etmeyi bırakma" mesajını yazmıştı.