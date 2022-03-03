Şaşkın aşıklar! Hadise ve Mehmet Dinçerler Kuruçeşme'de görüntülendiler
Evlilik hazırlığı yapan Hadise ve Mehmet Dinçerler, geçtiğimiz akşam Kuruçeşme’de bir otele girerken görüntülendi. El ele bir otele giren çift, flaşların patlamasıyla şaşkına döndü.
03.03.2022 - 09:49 |
Kuruçeşme'de bir anda flaşların patlamasıyla şaşkına dönen Hadise-Mehmet Dinçerler çifti, basın mensuplarının sorularına cevap vermeden, el ele otele giriş yaptı.
GÜVENLİĞİ UYARDI
Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Daha fazla görüntü alınmasını istemeyen Dinçerler, bu konuda otel güvenliğini uyararak, gazetecilerin dışarı çıkmasını istedi.