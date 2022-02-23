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MagazinHadise iğne ipliğe döndü! İşte son hali...
HaberlerMagazin Haberleri Hadise iğne ipliğe döndü! İşte son hali...
• 23 Şubat 2022 - 17:53 • Son Güncelleme:

Hadise iğne ipliğe döndü! İşte son hali...

Mehmet Dinçerler ile ilişkisi ile gündemden düşmeyen Hadise fazla kilolarından kurtuldu. Hadise, sosyal medya hesabından pembe elbiseli pozlarını paylaştı. Ünlü şarkıcı son haliyle dikkat çekti.

• 23 Şubat 2022 - 17:53 • Son Güncelleme:
1Hadise iğne ipliğe döndü İşte son hali...
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Bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler ile evlilik kararı alan şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

2Hadise iğne ipliğe döndü İşte son hali...

Kıyafet tercihleriyle sık sık gündeme gelen şarkıcının, son paylaşımında en dikkat çeken detay ise verdiği kilolar oldu.

3SON HALİ TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

SON HALİ TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Aktif olarak kullandığı Instagram hesabında 13,5 milyon takipçisi bulunan Hadise, son olarak pembe elbiseli pozlarını paylaştı.

4Hadise iğne ipliğe döndü İşte son hali...

Şarkıcının kısa sürede 245 binden fazla beğeni alan fotoğraflardaki zayıflığı ise gözlerden kaçmadı. Adeta iğne ipliğe dönen şarkıcının son hali takipçilerini de ikiye böldü.

5Hadise iğne ipliğe döndü İşte son hali...

Bir kısım Hadise'nin bu halini çok beğenirken bir kısım da çok zayıfladığı için hoş görünmediğini belirtti.

6Hadise iğne ipliğe döndü İşte son hali...

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Hadise iğne ipliğe döndü! İşte son hali...

Hadise iğne ipliğe döndü! İşte son hali...

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