• 23 Şubat 2022 - 17:53 • Son Güncelleme:
Hadise iğne ipliğe döndü! İşte son hali...
Mehmet Dinçerler ile ilişkisi ile gündemden düşmeyen Hadise fazla kilolarından kurtuldu. Hadise, sosyal medya hesabından pembe elbiseli pozlarını paylaştı. Ünlü şarkıcı son haliyle dikkat çekti.
• 23 Şubat 2022 - 17:53 • Son Güncelleme:
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Bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler ile evlilik kararı alan şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Şarkıcının kısa sürede 245 binden fazla beğeni alan fotoğraflardaki zayıflığı ise gözlerden kaçmadı. Adeta iğne ipliğe dönen şarkıcının son hali takipçilerini de ikiye böldü.