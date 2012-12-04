Ünlülerin nostaljik fotoğrafları!

EMEL SAYIN'IN AÇIKLAMASI

Emel Sayın yıllar sonra bu olay fotoğrafla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Kartaca Sarayı'ndaki konserime Tunus Cumhurbaşkanı Habib Burgiba bayıldı. Konser sonunda boynunda bir kolye vardı, o kolyeyi çıkarıp boynuma taktı. Takarken de sarılıp öptü. Türkiye'ye geldim, gazetelerde o resim ve altında 'Aşk yaşıyorlar' yazıyordu. Böyle bir şey olabilir mi? Yine o konserde Habib Burgiba sahneden inince kulise bir zarf gönderdi. Zarfın üstünde benim adım yazıyordu. Açtım, içinde hediye olarak oldukça yüklü miktarda para vardı. Şaşırdım kaldım.



Ama almadım o parayı. Geri göndermek de saygısızlık olacaktı. Ben de bütün saz arkadaşlarıma dağıttım."