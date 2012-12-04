Ünlülerin nostaljik fotoğrafları!
Ünlü oyuncu Kemal Uçar çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı
'Ezel', 'Kardeş Payı' ve 'Payitaht Abdülhamid' gibi dizilerde rol alan oyuncu Kemal Uçar, sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşımda bulundu.
37 yaşındaki oyuncu, ilkokulda çekilen fotoğrafını yayınladı. Kemal Uçar, gönderisine, "Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırık, alnımın sağ üst tarafı yaralıydı. Düğmemi koparmıştım... Önlüğüm lekeli, önümdeki defter, kalem ve abaküs bana ait değil. Hayatın bana ne getireceğini bilmiyorum. En önemlisi bütün bunlar pek de umrumda değil. Ama ne zaman bu fotoğrafa baksam, 'Bu çocuğu daha fazla mutlu edebilirdim' diyerek düşünmekten kendimi alamıyorum. Geçenlerde Eda Abat 'Onu mutlu edecek zamanın hala var' dedi. Umarım öyledir..." ifadelerini not düştü.
Sosyal medya hesabından oyuncu arkadaşlarıyla tatile giderken otobüste çekildikleri bir fotoğrafı yayınlayan Buldu, geçmişi yad etti. Ünlü oyuncu yıllar önce çekilen bu karenin altına 'Sarp Apak ve dünyanın en yetenekli adamı Mehmet Demiralp... Salihli’de yumurta gibi kokan otele giderken' notunu düştü.
Verdiği bir röportajda, 'Sahne evimiz gibiydi' diyen Uygur o günleri anlatmıştı: 'Babam, beş kardeşi, gelinleri, hatta amcamı bile sahneye çıkardı. Sahne bizim evimiz gibiydi. Babam ‘sahneye çık’ derdi, çıkardık. 6-7 yaşındayken ‘Cibali Karakolu’ oyununda ‘sahneye çık, çay getir’ dedi. Sonra çıkınca ‘sen kimin oğlusun’ dedi, seyirci koptu.”
Tilbe'nin yayınladığı karelerden birinde, ünlü şarkıcının, oyuncu Nesrin Cavadzade'ye benzerliği dikkat çekti. Tilbe ayrıca, La casa de papel dizisinde rol alan ve 'Nairobi' karakterini hayat veren Alba Flores'e de benzetildi.
Tilbe'nin fotoğraflarına gelen yorumlardan bazıları
: - Nesrin Cavadzade'nin aynısı.
- Nesrin Cavadzade'ye ne kadar çok benziyor
. - Nesrin Cavadzade sanan bir tek ben olamam.
- Kalbinin duraksız haykırışlarda olduğu zamanlar mı abla?
- Oha Nairobi!
Cem Davran, Instagram hesabından yayınladığı çocukluk fotoğrafına şu notu yazdı: "50 yıllık fotoğraf. Detaylar, tavırlar, karakterler, bakının işte. Radyo ve dantelleri atlamayın sakın. Size ne hissettiriyorsa bir dönem fotoğrafı, hangi detayında saklanmışsa hayat, iki satır döktürüverin dilerseniz." 56 yaşındaki oyuncunun takipçileri, fotoğrafa yorum ve beğeni yağdırdı.
65 yaşındaki Milor, gönderisine şu notu düştü; "Linda ile birlikteliğimizin ilk yılları. Hayır, saçlarımın uzunluğu rock tutkusundan değildi. O zamanlar Amerika'daki berberlere güvenmedigˆim için saçlarımı kestirmek için Türkiye seyahatlerini bekliyordum. Salgın nedeniyle saçlarım şu anda aynı uzunlukta."
Şarkıcı sözlerine, " Adam haklı c¸ıktı. Hu¨lya Avs¸ar, Al Pacino’nun yerli versiyonu hanıma agˆa sanki. O¨zcan boynundaki fular ile benden beter. Demet Akalın’ın en gariban oldugˆu do¨nemler. Bu kadro ile I·zmir Go¨l gazinosunda bir sezon beraber sahneye c¸ıktık. I·nanın sahneye c¸ıkmayı, mu¨zik yapmayı o¨zledim" diye devam etti.
Selami Şahin, 1984 yılına ait o kareyi takipçileriyle paylaştı ve öyküsünü anlattı. Şahin, “Bardakçı Koyu’nda yaz sezonunu açarken, özel çanta serisinin tanıtımı için çektirmiştik bu fotoğrafı. Lider Müzik firmamı kurmuştum ve Zeki Müren de benim şirketimden albüm yapıyordu. Çok iyi dostumdu. Fotoğrafı görünce eski günlere gittim. Onun gibi ses bir daha gelmez. Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.
EMEL SAYIN BU KEZ GİTMEDİ
Ancak Emel Sayın son anda Tunus'a gitmekten vazgeçti. Üstelik gerekçesi de çokilginçti. 1975 yılında Habip Burgiba'nın, Emel Sayın'ı öperken çekilen fotoğrafları, o dönemki eşi İsmet Kasapoğlu'nu çok öfkelendirmişti. O tarihte 76 yaşında olan Burgiba'ya duyulan bu kıskançlık nedeniyle, Emel Sayın, Tunus konserlerini iptal ettirmişti.
"SAVAŞ ÇIKARAN ÖPÜCÜK"
Sonradan, Sayın'ın İzmir Fuarı'ndaki gazinolardan gelen astronomik teklifler nedeniyle Tunus'a gitmekten vazgeçtiği iddia edilse de, bu olay magazin literatürümüze "Savaş çıkaran öpücük" şeklinde geçti!
EMEL SAYIN'IN AÇIKLAMASI
Emel Sayın yıllar sonra bu olay fotoğrafla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Kartaca Sarayı'ndaki konserime Tunus Cumhurbaşkanı Habib Burgiba bayıldı. Konser sonunda boynunda bir kolye vardı, o kolyeyi çıkarıp boynuma taktı. Takarken de sarılıp öptü. Türkiye'ye geldim, gazetelerde o resim ve altında 'Aşk yaşıyorlar' yazıyordu. Böyle bir şey olabilir mi? Yine o konserde Habib Burgiba sahneden inince kulise bir zarf gönderdi. Zarfın üstünde benim adım yazıyordu. Açtım, içinde hediye olarak oldukça yüklü miktarda para vardı. Şaşırdım kaldım.
Ama almadım o parayı. Geri göndermek de saygısızlık olacaktı. Ben de bütün saz arkadaşlarıma dağıttım."
Hababam Sınıfı filmlerinde "Postal Rıza" karakterini canlandıran Ercan Gezmiş, anılarını paylaştı.
Serinin halen büyük ilgi gördüğünü ve beşinci nesil tarafından izlendiğini belirterek, "Hababam Sınıfı'nda haylaz öğrenci yoktur. Aradan 40 yıl geçmesine rağmen bugün bile bütün öğrencilere örnek talebeleriz" diye konuştu.
Ercan Gezmiş, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinden önce serideki futbol tutkusundan da örnekler verdi.Gezmiş, şöyle konuştu: “Kemal Ağabey çok koyu bir Beşiktaş taraftarıydı. Bunu kimse de bilmezdi. Hababam Sınıfı kadrosunun yüzde 90'ı da Fenerbahçe'yi tutardı. Kemal Ağabey’e takım konusunda çok takılırdık ve sinir ederdik. Bizden büyük olduğu için kızardı, biz de susardık.”
Gökhan ve Hakan Özoğuz, 14 Ekim 1976'da İstanbul'da doğarlar. Eczacı olan babaları Ahmet Hamdullah Bey, gençliğinde müziğe gönül vermiştir. Yumuşak sesiyle İtalyanca şarkılar söyler, ona dönemin ünlü İtalyan şarkıcısı Peppino Di Capri'nin adıyla seslenirlerdi. Gökhan bir röportajında şöyle anlatır: "Hakan ve ben, anne karnından dört dakika arayla, doğum sırasında birbirimizi tekmelediğimiz için morarmış gözlerle çıkmış çift yumurta ikizleriyiz. Sokak çocuğu olarak büyüdük. İlkokul üçüncü sınıfta okul yönetimi, anne-babamıza 'alın bu çocukları' diye yalvardı, bildiğin okuldan atıldık..."
Annelerine çeken Gökhan, heyecanlı ve delidolu bir çocuktu. Babalarına çeken Hakan ise daha sakin ve uysaldı. Ama biraraya geldiklerinde 'ateş topu' olurlardı. Annelerine çeken Gökhan, heyecanlı ve delidolu bir çocuktu. Babalarına çeken Hakan ise daha sakin ve uysaldı. Ama biraraya geldiklerinde 'ateş topu' olurlardı. Öğretmenlerine ve bütün mahalleye kök söktürürlerdi. Okul hapis gibi gelir, arabaları çizer, sokakta yaşıtlarıyla dövüşürlerdi.
Kızıl saçlı, çilli şirin çocuk Gökhan ve ikizi Hakan için 'haylaz' demek çok hafif kalırdı. İkizler ilk çetelerini kurduklarında Nurettin Teksan İlkokulu'ndalardı.
Gökhan ve Hakan giderek Kadıköy yakasına sığmazlar. Sokaklardaki heyecanları o dönemlerde şehrin en tehlikeli birine, Dolapdere'ye taşar. Babalarından geçen merakla müzikle haşır neşir olurlar bir yandan da. Romantik Peppino Di Capri şarkıları söyleyen babaları, onları Beatles şarkıları ile büyütmüştür. Bir gün ikiz kardeşler, 'Kiss' grubunun bir klibini izler, çok beğenirler. Pentegram grubunun gitaristi Ümit Yılbar'dan gitar dersi alırlar.
Gökhan beste yapar, saç modelleri değişir, küpeler, dövmeler birbirini izler. Grup kuracaklardır. Müdavimi oldukları Akmar Pasajı'na ilan asarlar. Yunan Mitolojisi'nden bir isim ararlar gruplarına. Tanıştıkları iki müzisyen "Athena" olsun derler. 1989'da Athena grubunu kurarlar. Punk rock tarzında müzik yapan Athena grubu, bir anda hayran kitlesi oluşturur.
2007'de babaları Ahmet Hamdullah Özoğuz vefat eder. Baba kaybı ikiz kardeşleri çok sarsar. Gökhan o zamanki duygularını bir röportajında şöyle anlatır: "Kafamız kötüydü, dağıldık, darmadağın olduk yani. Babamın hastalığının ağır olduğu dönemde, albüm yapmaya çalışıyorduk. Bitirmemiz gerekiyor ama kafamızı toplayamıyoruz. O albüm, 'US': benim için hep yarımdır. Ondan sonra bir es ihtiyacı duyduk. Hakan, 'Ben askere gideyim' dedi. Ben de beraber gidecektim fakat baba vefat edince, ikizleri birlikte almıyorlar. Ben de Londra'ya gittim. Askerlikten sonra Hakan da geldi. 2012'ye kadar gelmeli gitmeli bir dönem geçirdik. Sonra gerçeğin İstanbul'da olduğunu fark ettik burada ve müzik yapmaya başladık..."
Camide abdest alırken çekilmiş fotoğrafı herkesi şaşırtır. Sorulara, "Dedem hafız, babam beş vakit namaz kılardı. Bu benim iç dünyamdır, paylaşmaktan da hoşlanmam" diye yanıt verir. Gökhan, Bu iç dünyasının başlangıcını 2010 yılında şöyle anlatmıştı: "Yıllar önce bir turneye gidiyoruz. Sabaha karşı otobüste uyuyordum. İçimden bir sıcak su aktı. Uyandım nerede olduğumuzu sordum. Konya'da olduğumuzu söylediler. Hayatımda böyle bir duyguyu hiç yaşamamıştım. Ne olduysa ondan sonra oldu. Sonra ben bu rüyanın peşine düştüm..."
Geçenlerde "Hababam Sınıfı Tatilde" filmi ile ilgili belgeler çıktı firmada...Prodüksüyon olarak pek öyle görünmüyor ama en düşük maliyetli Hababam Sınıfı olduğunu söylüyor belgeler mesela.. Senaryosu en çabuk yazılan, çekim süresi 4 hafta ile en çok olan, 32 hafta aralıksız vizyonda kapalı gişe oynamış bir yapım...Trt ve diğer ulusal kanallardaki gösterimlerinde 25 kerden fazla gün birinciligi var bizde kaydı bulunan..
"Tarkan Viking Kanı" . Fatma Belgen-Seher Şeniz . Yeşil peluş falan ama çok da renkli sonuçta..Nede olsa renkli filmlere geçiş dönemi sayılır bu filmler..Karadeniz takası önüne bir ejderha kafası, iki ahtapotlu flama al sana Viking istilası.. Her şeye rağmen o dönemi bilip görenler bu filmlerin ne derece başarı elde ettiğini ne kadar sevildiklerini elbette hatırlayacaklardır.. "Tarkan Viking Kanı" 1971
"Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" Yönetmenliği diğer filmlerde Ertem Eğilmez'in asistanlığını yapmış olan Kartal Tibet'e ait.. 1974 yılında başlayan ilk filmle birlikte 80'li yıllara gelindiğinde diğer filmlerden kadro olarak da öykü zenginliği açısından da daha az beğenilmesine rağmen tv gösterimlerinde izlenme oranları hala yüksek olan "Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" Film'e ait bu güzel kareyi ilk kez paylaşıyor bu vesile ile yapımda ve yönetimde emeği geçen tüm ekibe sonsuz şükran ve sevgilerimizi sunuyoruz...
Canım Güdükcüm..Badi Ekrem'in yüzü kapanmayaymış, iyiymiş..Allahtan kıymetli set fotoğrafçıları varmış da şu kareler günümüze kalmış...Ofisi araştırdıkça bu karelerden çıkıyor, çıktıkça biz duygulanıyoruz..Emektar bir Ahmet ağabeyimiz var arşivde çalışan, bu kareleri koruyan hep kendisi...Ne kadar şükredip teşekkür etsek az valla..