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• 04 Aralık 2012 - 12:23 • Son Güncelleme:

Ünlülerin nostaljik fotoğrafları!

Ünlü oyuncu Kemal Uçar çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı

• 04 Aralık 2012 - 12:23 • Son Güncelleme:
1Ünlülerin nostaljik fotoğrafları
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'Ezel', 'Kardeş Payı' ve 'Payitaht Abdülhamid' gibi dizilerde rol alan oyuncu Kemal Uçar, sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşımda bulundu.

2Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

37 yaşındaki oyuncu, ilkokulda çekilen fotoğrafını yayınladı. Kemal Uçar, gönderisine, "Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırık, alnımın sağ üst tarafı yaralıydı. Düğmemi koparmıştım... Önlüğüm lekeli, önümdeki defter, kalem ve abaküs bana ait değil. Hayatın bana ne getireceğini bilmiyorum. En önemlisi bütün bunlar pek de umrumda değil. Ama ne zaman bu fotoğrafa baksam, 'Bu çocuğu daha fazla mutlu edebilirdim' diyerek düşünmekten kendimi alamıyorum. Geçenlerde Eda Abat 'Onu mutlu edecek zamanın hala var' dedi. Umarım öyledir..." ifadelerini not düştü.

3Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Demet Şener, Instagram sayfasında yıllar önce çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Şener, fotoğraf karesinin altına "Yıl 1996... Yaş 19... İlk yurtdışı defilem. Paris! Bu mesleği çok seviyorum bana harika anılar bıraktı" notu ile paylaştı.

4Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

DEMET ŞENER  1977 doğumlu olan Şener, 1994 yılında mankenlik yapmaya başladı.Bir yıl sonra katıldığı güzellik yarışmasında Türkiye Güzeli seçildi.

5Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Podyumların ardından oyunculuğa geçiş yaptı. Kısa süreli oyunculuk deneyimi yaşayan Şener, şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kadınları düzenli egzersiz yapmaya teşvik ediyor.

6Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Şarkıcı Mabel Matiz, 2005 yılında kaldığı 'Edirnekapı Öğrenci Yurdu'nda çekilen fotoğrafını Instagram'da takipçileriyle paylaştı. Matiz, fotoğrafın altına "Fotoğrafta, kendi şarkılarını henüz yazmaya başlamış bir Mabel, yurt bahçesinde kankalarına çalıp söylüyor. " notunu düştü.

7Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Ünlü şarkıcı, Duman grubuna ait 'Kırmış Kalbini' şarkısının sözlerini de yazdı: “Yolun ardına bakmadık Yorulmadık Bak hâlâ burdayız Belki delirdik, de belirdik Bak hâlâ burdayız Biz neler içtik, neler yedik Bak hâlâ burdayız Sen hiç üzülme, hiç ağlama Bak hâlâ burdayız”

8Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

"KALİTELİ SERSERİLERDİK"  Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda da İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Fakültesi yıllarından kalma bir fotoğrafını paylaşmıştı. Kıvırcık saçıyla dikkat çeken Matiz, “Kaliteli serserilerdik” demişti.

9Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Güldür Güldür Show adlı programda canlandırdığı tiplemelerle adından sıkça söz ettiren oyuncu Onur Buldu, nostaljik bir paylaşıma imza attı.

10Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Sosyal medya hesabından oyuncu arkadaşlarıyla tatile giderken otobüste çekildikleri bir fotoğrafı yayınlayan Buldu, geçmişi yad etti. Ünlü oyuncu yıllar önce çekilen bu karenin altına 'Sarp Apak ve dünyanın en yetenekli adamı Mehmet Demiralp... Salihli’de yumurta gibi kokan otele giderken' notunu düştü.

11Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Sibel Can, 2006 yılında kaybettiği annesi Emine Gül'e duyduğu özlemi sevenleriyle her fırsatta paylaşıyor.

12Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

51 yaşına basan Sibel Can doğum günü paylaşımında annesi ile nostalji pozunu sevenleriyle buluşturdu. Ünlü sanatçının paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

13Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Çocukluğu tiyatro sahnelerinde geçen Behzat Uygur geçmişe duyduğu özlemi dile getirdi. Babası ve annesi ile sahne öncesi hazırlık yaptıkları bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Uygur altına, 'Yıl 1970 Şehzadebaşı Gündeş tiyatrosu… Annem ve babam beni sahneye hazırlıyor…' mesajını düştü.

14Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Verdiği bir röportajda, 'Sahne evimiz gibiydi' diyen Uygur o günleri anlatmıştı: 'Babam, beş kardeşi, gelinleri, hatta amcamı bile sahneye çıkardı. Sahne bizim evimiz gibiydi. Babam ‘sahneye çık’ derdi, çıkardık. 6-7 yaşındayken ‘Cibali Karakolu’ oyununda ‘sahneye çık, çay getir’ dedi. Sonra çıkınca ‘sen kimin oğlusun’ dedi, seyirci koptu.”

15Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Yanında babası ve çok erken yaşlarda kaybettiği annesi ile kendisini bekleyen hayattan bihaber bu küçük çocuğu tanıyabildiniz mi? Yüz hatları değişmiş olsa da bakışları onu ele veriyor...

16Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Fotoğraftaki kişi doğduğu, büyüdüğü yer olan Adana'da küçük bir bütçe ile çekilen internet dizisi 'Sıfır 1' dizisinde canlandırdığı Cio karakteri ile şöhret olan oyuncu Ceyhan Cihangir. 32 yaşındaki oyuncu yıllar öncesine ait kareyi sosyal medya hesabında paylaştı.

17Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Karantina döneminde sosyal medya hesaplarını daha aktif kullanmaya başlayan  Yıldız Tilbe, önceki akşam yıllar önce çekilen bir dizi fotoğrafını paylaştı.

18Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Tilbe'nin yayınladığı karelerden birinde, ünlü şarkıcının, oyuncu Nesrin Cavadzade'ye benzerliği dikkat çekti. Tilbe ayrıca, La casa de papel dizisinde rol alan ve 'Nairobi' karakterini hayat veren Alba Flores'e de benzetildi.

Tilbe'nin fotoğraflarına gelen yorumlardan bazıları
: - Nesrin Cavadzade'nin aynısı.

- Nesrin Cavadzade'ye ne kadar çok benziyor

. - Nesrin Cavadzade sanan bir tek ben olamam.

- Kalbinin duraksız haykırışlarda olduğu zamanlar mı abla?

- Oha Nairobi!

19Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Azra Akın

20Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Azra Akın küçüklük pozuyla da çok konuşuldu.

21Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

O da hiç değişmeyen ünlülerimizden... Küçük kızı tanıdınız mı?

22Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Afra Saraçoğlu

23Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Oyuncu Cem Davran, Instagram hesabından nostaljik bir paylaşım yaptı.

24Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Cem Davran, Instagram hesabından yayınladığı çocukluk fotoğrafına şu notu yazdı: "50 yıllık fotoğraf. Detaylar, tavırlar, karakterler, bakının işte. Radyo ve dantelleri atlamayın sakın. Size ne hissettiriyorsa bir dönem fotoğrafı, hangi detayında saklanmışsa hayat, iki satır döktürüverin dilerseniz." 56 yaşındaki oyuncunun takipçileri, fotoğrafa yorum ve beğeni yağdırdı.

25Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Ünlü komedyen Ata Demirer, Instagram hesabına eklediği bir fotoğrafla yıllar öncesini andı.

26Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Demirer, evde org çalarken çekilen karesine "Evden çalıştığım zamanlar. 1989 senesi... Parmağımla uşak 'si-bemol' basarım uyandırayım" notunu düştü.

48 yaşındaki komedyen, bu paylaşımı ile takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

27Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Türk sinemasının ‘‘kötü ve vamp’’ kadını olarak bilinen Suzan Avcı'nın son hali gündem oldu. Suzan Avcı'nın bir dönem oyunculuk yapan kızı paylaştı fotoğrafa beğeni yağdı.

28Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Suzan Avcı'nın son haline beğeni yağdı. Aradan geçen onlarca yıla rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Suzan Avcı, bunun sırrını 'ruhum genç' diyerek açıklamıştı.

29Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Ünlü gurme Vedat Milor, 1988 yılında eşi Linda Susan Milor ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

30Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

65 yaşındaki Milor, gönderisine şu notu düştü; "Linda ile birlikteliğimizin ilk yılları. Hayır, saçlarımın uzunluğu rock tutkusundan değildi. O zamanlar Amerika'daki berberlere güvenmedigˆim için saçlarımı kestirmek için Türkiye seyahatlerini bekliyordum. Salgın nedeniyle saçlarım şu anda aynı uzunlukta."

31Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Vedat Milor'un paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü. Şimdilerde aldığı kilolarla dikkat çeken Vedat Milor, 24 yaşında ve karın kaslı halini takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

32Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Milor, paylaşımında, ''Sene 1979. Club Med’de tatilde. Boynumdaki boncuklar Run DMC’ye ilham veren bir kolye değil. O zamanlar bir şey yiyip içmek istediğiniz para yerine bu boncukları kullanıyordunuz.'' ifadelerini kullanmıştı.

33Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

49 yaşındaki sanatçı Ufuk Yıldırım, Kenan Doğulu, Defne Samyeli, Mustafa Sandal, Ferda Anıl Yarkın ve kendisinin bulunduğu bir kareyi yayınladı.

34Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Yıldırım, fotoğrafın altına; Daha dün gibi! Yıl 1900 bilmem kaç...' mesajını düştü.

35Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken isimlerden olan ünlü sinemacı ve türkücü Mahsun Kırmızıgül, bu defa takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

36Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Mahsun Kırmızıgu¨l, Özcan Deniz, Hülya Avşar, Demet Akalın, Nalan'ın da yer aldığı ve yıllar önce çekilen fotoğrafı Twitter'dan paylaştı.

37Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Kırmızıgül paylaşımında, "Olay fotogˆraf. Bu ceket, giydigˆim kırmızı ceketten sonra en go¨z alıcı ceketim. S¸u asalete bakın. Juventus forması mı? Perde mi? Bes¸iktas¸ forması mı? Zebra mı? Bende bilmiyorum. Bildigˆim tek s¸ey var. Bunu diken modacı bu ceket c¸ok konus¸ulacak demis¸ti" dedi.

38Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Şarkıcı sözlerine, " Adam haklı c¸ıktı. Hu¨lya Avs¸ar, Al Pacino’nun yerli versiyonu hanıma agˆa sanki. O¨zcan boynundaki fular ile benden beter. Demet Akalın’ın en gariban oldugˆu do¨nemler. Bu kadro ile I·zmir Go¨l gazinosunda bir sezon beraber sahneye c¸ıktık. I·nanın sahneye c¸ıkmayı, mu¨zik yapmayı o¨zledim" diye devam etti.

39Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Kırmızıgül, Twitter üzerinden Haluk Levent'e kim daha yakışıklı diyerek takılmıştı.

40Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Levent'in gençlik fotoğrafına, yıllar önce çekilen bir pozuyla yorum yapan şarkıcı, Alem yakışıklı görsün. Haluk Levent senden daha beterleri var. Bu resimler çekildiğinde ilk heyecanları yaşıyorduk. Hey gidi günler hey" demişti.

41Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Usta sanatçı Selami Şahin’in yıllar önce Zeki Müren’le çektirdiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

42Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Selami Şahin, 1984 yılına ait o kareyi takipçileriyle paylaştı ve öyküsünü anlattı. Şahin, “Bardakçı Koyu’nda yaz sezonunu açarken, özel çanta serisinin tanıtımı için çektirmiştik bu fotoğrafı. Lider Müzik firmamı kurmuştum ve Zeki Müren de benim şirketimden albüm yapıyordu. Çok iyi dostumdu. Fotoğrafı görünce eski günlere gittim. Onun gibi ses bir daha gelmez. Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.

43Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Türkiye, Emel Sayın Yüzünden Savaşa Girecekti Türk sanat müziğinin güçlü sesi Emel Sayın yüzünden bundan 39 yıl önce Tunus'la ciddi bir kriz yaşadık. Gerekçe ise ünlü sanatçının Tunus'taki konserlerine gitmemesi...

44Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Arap Baharı'nın başladığı ülke olan Tunus ile Türkiye arasında bundan tam 39 yıl önce ilginç bir olay yaşandı. Tunus'ta 1 ay boyunca kalan ve burada sayısız konser veren Emel Sayın, dönemin Tunus Devlet Başkanı Habip Burgiba tarafından sıcak bir şekilde uğurlanmıştı.

45Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Bu uğurlamada çekilen kareler, Türkiye basınında da geniş yankı buldu. Habip Burgiba ile Emel Sayın'ın aşk yaşadığı dedikodularına bile neden olan fotoğraf, ünlü sanatçının eşini de çok kızdırmıştı.

46Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Buraya kadar her şey olağan... Ancak Emel Sayın'ın bir süre sonra Tunuslu lider tarafından yeniden davet edilmesi, ancak Sayın'ın önceki ziyaretinde çekilen fotoğrafları gerekçe göstererek bu daveti geri çevirmesi Türkiye ve Tunus arasında büyük bir krize neden olmuştu.

47BİR KEZ DAHA DAVET ETTİ

BİR KEZ DAHA DAVET ETTİ

Burgiba, 1977'de Emel Sayın'ı bir kez daha ülkesine çağırdı. Sanatçı, Eylül sonunda yine Tunus'a gidecek ve konserler verecekti. Anlaşma yapıldı, ilanlar, afişler hazırlandı, konser salonlarından gün alındı.

48EMEL SAYIN BU KEZ GİTMEDİ

EMEL SAYIN BU KEZ GİTMEDİ

Ancak Emel Sayın son anda Tunus'a gitmekten vazgeçti. Üstelik gerekçesi de çokilginçti. 1975 yılında Habip Burgiba'nın, Emel Sayın'ı öperken çekilen fotoğrafları, o dönemki eşi İsmet Kasapoğlu'nu çok öfkelendirmişti. O tarihte 76 yaşında olan Burgiba'ya duyulan bu kıskançlık nedeniyle, Emel Sayın, Tunus konserlerini iptal ettirmişti.

49SAVAŞ ÇIKARAN ÖPÜCÜK

"SAVAŞ ÇIKARAN ÖPÜCÜK"

Sonradan, Sayın'ın İzmir Fuarı'ndaki gazinolardan gelen astronomik teklifler nedeniyle Tunus'a gitmekten vazgeçtiği iddia edilse de, bu olay magazin literatürümüze "Savaş çıkaran öpücük" şeklinde geçti!

50EMEL SAYININ AÇIKLAMASI

EMEL SAYIN'IN AÇIKLAMASI

Emel Sayın yıllar sonra bu olay fotoğrafla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Kartaca Sarayı'ndaki konserime Tunus Cumhurbaşkanı Habib Burgiba bayıldı. Konser sonunda boynunda bir kolye vardı, o kolyeyi çıkarıp boynuma taktı. Takarken de sarılıp öptü. Türkiye'ye geldim, gazetelerde o resim ve altında 'Aşk yaşıyorlar' yazıyordu. Böyle bir şey olabilir mi? Yine o konserde Habib Burgiba sahneden inince kulise bir zarf gönderdi. Zarfın üstünde benim adım yazıyordu. Açtım, içinde hediye olarak oldukça yüklü miktarda para vardı. Şaşırdım kaldım.

Ama almadım o parayı. Geri göndermek de saygısızlık olacaktı. Ben de bütün saz arkadaşlarıma dağıttım."

51Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Henüz 22 yaşında! Zahide ile Yetiş Hayata programına katıla ünlü profesör Canan Karatay'ın 51 yıl önceki fotoğrafları yayınlandı.

52Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Henüz 22 yaşında bir üniversite öğrencisiyken Eskişehir'de köylere muayeneye giden Karatay şimdiki zayıf halini aratmayan bir şekilde görülüyor.

53Ünlülerin nostaljik fotoğrafları
54Ünlülerin nostaljik fotoğrafları
55Ünlülerin nostaljik fotoğrafları
56Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Ünlü yazar Rıfat Ilgaz’ın unutulmaz eseri “Hababam Sınıfı”, Ertem Eğilmez tarafından beyazperdeye aktarılmıştı.

57Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

1975 yılında vizyona giren serinin ilk filmi, izlenme rekoru kırdı.

Bir yıl sonra yapılan “Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı”, 30 hafta vizyonda kalarak serinin en çok hasılat yapan filmi oldu.

58Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Bu filmleri sırasıyla “Hababam Sınıfı Uyanıyor”, “Hababam Sınıfı Tatilde”, “Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor” ve “Hababam Sınıfı Güle Güle” izledi.

59Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Tarık Akan, Şevket Altuğ, Perran Kutman ve İlyas Salman gibi ünlü birçok ismin rol aldığı ilk seri, büyük ilgi gördü.

60Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

“İnek Şaban”, “Güdük Necmi”, “Damat Ferit”, “Kel Mahmut” ve “Badi Ekrem” karakterleri sinema tarihine geçti.

61Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

2000’lerden sonra “Hababam Sınıfı serisinin üç filmi daha vizyona girdi. Ancak bu filmler ilk seri kadar ilgi görmedi.

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Hababam Sınıfı filmlerinde "Postal Rıza" karakterini canlandıran Ercan Gezmiş, anılarını paylaştı.

Serinin halen büyük ilgi gördüğünü ve beşinci nesil tarafından izlendiğini belirterek, "Hababam Sınıfı'nda haylaz öğrenci yoktur. Aradan 40 yıl geçmesine rağmen bugün bile bütün öğrencilere örnek talebeleriz" diye konuştu.

63Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Ercan Gezmiş, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinden önce serideki futbol tutkusundan da örnekler verdi.Gezmiş, şöyle konuştu: “Kemal Ağabey çok koyu bir Beşiktaş taraftarıydı. Bunu kimse de bilmezdi. Hababam Sınıfı kadrosunun yüzde 90'ı da Fenerbahçe'yi tutardı. Kemal Ağabey’e takım konusunda çok takılırdık ve sinir ederdik. Bizden büyük olduğu için kızardı, biz de susardık.”

64Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Ercan Gezmiş, “O dönemin Hababam Sınıfı oyuncuları, köz ateşinde bakır bir cezvede ağır ağır kaynayan bir kahveyiz. Şu andaki makine kahvesi lezzetinde olmamız mümkün değil” dedi.

65Ünlülerin nostaljik fotoğrafları
66Ünlülerin nostaljik fotoğrafları
67Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Athena Gökhan ve Hakan'ın merak edilen yaşamı Gökhan ve ikiz kardeşi Hakan Özoğuz; punk rock tarzında müzik yapan Athena grubunu 1987'de kurdular. Yaptıkları müziğin yanısıra dövmeleri ve tarzıyla da dikkat çektiler.

68Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Bügünlerde 'O Ses Türkiye'nin jürisinde yer alıyorlar. 'O Ses Türkiye'nin yaratıcısı Acun Ilıcalı, Gökhan için "Son 10 yılın en önemli televizyon figürleriden" diyor. Posta Karnaval'dan Seral Cumalı, Gökhan ve Hakan kardeşlerin merak edilen yaşamını köşesine taşıdı.

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Gökhan ve Hakan Özoğuz, 14 Ekim 1976'da İstanbul'da doğarlar. Eczacı olan babaları Ahmet Hamdullah Bey, gençliğinde müziğe gönül vermiştir. Yumuşak sesiyle İtalyanca şarkılar söyler, ona dönemin ünlü İtalyan şarkıcısı Peppino Di Capri'nin adıyla seslenirlerdi. Gökhan bir röportajında şöyle anlatır: "Hakan ve ben, anne karnından dört dakika arayla, doğum sırasında birbirimizi tekmelediğimiz için morarmış gözlerle çıkmış çift yumurta ikizleriyiz. Sokak çocuğu olarak büyüdük. İlkokul üçüncü sınıfta okul yönetimi, anne-babamıza 'alın bu çocukları' diye yalvardı, bildiğin okuldan atıldık..."

70Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Annelerine çeken Gökhan, heyecanlı ve delidolu bir çocuktu. Babalarına çeken Hakan ise daha sakin ve uysaldı. Ama biraraya geldiklerinde 'ateş topu' olurlardı. Annelerine çeken Gökhan, heyecanlı ve delidolu bir çocuktu. Babalarına çeken Hakan ise daha sakin ve uysaldı. Ama biraraya geldiklerinde 'ateş topu' olurlardı. Öğretmenlerine ve bütün mahalleye kök söktürürlerdi. Okul hapis gibi gelir, arabaları çizer, sokakta yaşıtlarıyla dövüşürlerdi.

71Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Kızıl saçlı, çilli şirin çocuk Gökhan ve ikizi Hakan için 'haylaz' demek çok hafif kalırdı. İkizler ilk çetelerini kurduklarında Nurettin Teksan İlkokulu'ndalardı.

72Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Civardaki arka sokaklar onlardan soruluyordu. Yaramazlıkları ve haylazlıkları hayati tehlikeye dönüşecek durumdaydı. Mesela Hakan, can sıkıntısından bir keresinde babasının eczanedeki hapları yutmuş, hastanede midesi yıkanmıştı. 12 yaşında ise meraktan bali koklayıp yine hastanelik olmuşlardı.

73Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

İlk gençlikleri Fenerbahçe'deki evlerinin bahçesi, babalarının eczanesi, Fenerbahçe Stadı ve Kadıköy'deki Akmar Pasajı arasında geçer. Akmar Pasajı o yıllarda aykırı gençlerin toplanma yeriydi. İkizler, iyice kabına sığmaz hale gelmişlerdi.

74Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Gökhan bir röportajında şöyle anlatır: Orta okuldayken artık iyice uç noktalara gitmeye başlamıştık. Bence çocukken neyseniz, ileride ancak onun farkına varmış haline dönüşebiliyorsunuz. Eskiden de böyleydim ama daha sert tepkiler verip, fazla duygusal yaşadığım bir dönemdi ilk gençliğim..."

75Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Gökhan ve Hakan giderek Kadıköy yakasına sığmazlar. Sokaklardaki heyecanları o dönemlerde şehrin en tehlikeli birine, Dolapdere'ye taşar. Babalarından geçen merakla müzikle haşır neşir olurlar bir yandan da. Romantik Peppino Di Capri şarkıları söyleyen babaları, onları Beatles şarkıları ile büyütmüştür. Bir gün ikiz kardeşler, 'Kiss' grubunun bir klibini izler, çok beğenirler. Pentegram grubunun gitaristi Ümit Yılbar'dan gitar dersi alırlar.

76Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Gökhan beste yapar, saç modelleri değişir, küpeler, dövmeler birbirini izler. Grup kuracaklardır. Müdavimi oldukları Akmar Pasajı'na ilan asarlar. Yunan Mitolojisi'nden bir isim ararlar gruplarına. Tanıştıkları iki müzisyen "Athena" olsun derler. 1989'da Athena grubunu kurarlar. Punk rock tarzında müzik yapan Athena grubu, bir anda hayran kitlesi oluşturur.

77Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

2007'de babaları Ahmet Hamdullah Özoğuz vefat eder. Baba kaybı ikiz kardeşleri çok sarsar. Gökhan o zamanki duygularını bir röportajında şöyle anlatır: "Kafamız kötüydü, dağıldık, darmadağın olduk yani. Babamın hastalığının ağır olduğu dönemde, albüm yapmaya çalışıyorduk. Bitirmemiz gerekiyor ama kafamızı toplayamıyoruz. O albüm, 'US': benim için hep yarımdır. Ondan sonra bir es ihtiyacı duyduk. Hakan, 'Ben askere gideyim' dedi. Ben de beraber gidecektim fakat baba vefat edince, ikizleri birlikte almıyorlar. Ben de Londra'ya gittim. Askerlikten sonra Hakan da geldi. 2012'ye kadar gelmeli gitmeli bir dönem geçirdik. Sonra gerçeğin İstanbul'da olduğunu fark ettik burada ve müzik yapmaya başladık..."

78Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Basketbol Milli Takımı'nın ikinci olduğu 2001 Avupa Basketbol Şampiyonası için yaptıkları '12 Dev Adam' şarkısıyla 'Athena patlaması' yaşanır. Athena'nın son patlaması ise 'O Ses Türkiye' yarışmasının jüri üyeliği ile olur. Gökhan ve Hakan yeni bir hayran kitlesi oluşturur.

79Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Türkiye, camiye giden, namazını kılan, dövmesini yaptıran, içkisini içen, rock söyleyen bir fügürle tanışır.

80Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Camide abdest alırken çekilmiş fotoğrafı herkesi şaşırtır. Sorulara, "Dedem hafız, babam beş vakit namaz kılardı. Bu benim iç dünyamdır, paylaşmaktan da hoşlanmam" diye yanıt verir. Gökhan, Bu iç dünyasının başlangıcını 2010 yılında şöyle anlatmıştı: "Yıllar önce bir turneye gidiyoruz. Sabaha karşı otobüste uyuyordum. İçimden bir sıcak su aktı. Uyandım nerede olduğumuzu sordum. Konya'da olduğumuzu söylediler. Hayatımda böyle bir duyguyu hiç yaşamamıştım. Ne olduysa ondan sonra oldu. Sonra ben bu rüyanın peşine düştüm..."

81Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Ele avuca sığmaz kardeşleri dize getiren kadınlar olur. Gökhan bir röportajında; "Her erkeği dize getiren bir kadın illa çıkar günü birinde. Bazen bir çocuk yapar bunu. Ama hepimizi dize getirecek bir güç vardır muhakkak" der.

82Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Gökhan 2012 Aralık ayında kendisini dize getiren Melis Ülken ile kendisini dize getiren ile evlenir.

83Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Temmuz'da kızı Derya Ayşe'yi kuacağına alır.

84Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Gökhan Özoğuz'un ikiz kardeşi ve Athena grubunun gitaristi Hakan ise, Selin Hanım'la 2015 Mayısı'nda Berlin'de evlenir.

85Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Düğüne, Gökhan'ın kendisi gibi kızıl saçlı olan güzel kızı Derya Ayşe damgasını vurur.

86Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Derya Ayşe'ye yakında ikiz kardeş geliyor. Bugünlerde Özoğuz ailesi bu heyecanlı bekleyiş içinde...

87Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Günümüzde sosyal medyada ünlü öldürme olayı bundan 47 yıl önce Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın'ın da başına geldi.

88Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Bundan 47 yıl önce Londra'ya tedaviye giden Yeşilçam efsanesi Filiz Akın, öldürülmüştü.

89Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Ancak Londra'da ölen Filiz isimli bir Türk'tü...

90Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

İsim benzerliğinden dolayı karıştırılmıştı.

91Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Londra'ya tedaviye giden ünlü yıldızın ölüm haberi tüm Türkiye'yi yasa boğmuş, ve Filiz Akın anısına saygı duruşu bile yapılmıştı.

92Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Ancak gerçek sonradan ortaya çıktı...

93Arzu Filmin Instagram hesabı yine paylaştığı eşsiz fotoğraflarla sosyal medyada adından söz ettirdi.

Arzu Film'in Instagram hesabı yine paylaştığı eşsiz fotoğraflarla sosyal medyada adından söz ettirdi.

"Salak Milyonerler" filminde kardeşlerin haritayı bölüşmeye çalıştıkları bir an

94Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

1977 yılında 21 günde çekilmiş, senaryo yazımı dahil 45 gün içinde vizyon görmüş 26 hafta vizyonda kalmış.

95Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Yalancı Yarim" 1973 Sultan suyu piknik sahnesi..

96Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Annelerin annesi Adile annemizin vefatının 28.yılı.

97Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Geçenlerde "Hababam Sınıfı Tatilde" filmi ile ilgili belgeler çıktı firmada...Prodüksüyon olarak pek öyle görünmüyor ama en düşük maliyetli Hababam Sınıfı olduğunu söylüyor belgeler mesela.. Senaryosu en çabuk yazılan, çekim süresi 4 hafta ile en çok olan, 32 hafta aralıksız vizyonda kapalı gişe oynamış bir yapım...Trt ve diğer ulusal kanallardaki gösterimlerinde 25 kerden fazla gün birinciligi var bizde kaydı bulunan..

98Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

"Tarkan Viking Kanı" . Fatma Belgen-Seher Şeniz . Yeşil peluş falan ama çok da renkli sonuçta..Nede olsa renkli filmlere geçiş dönemi sayılır bu filmler..Karadeniz takası önüne bir ejderha kafası, iki ahtapotlu flama al sana Viking istilası.. Her şeye rağmen o dönemi bilip görenler bu filmlerin ne derece başarı elde ettiğini ne kadar sevildiklerini elbette hatırlayacaklardır.. "Tarkan Viking Kanı" 1971

99Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

"Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" Yönetmenliği diğer filmlerde Ertem Eğilmez'in asistanlığını yapmış olan Kartal Tibet'e ait.. 1974 yılında başlayan ilk filmle birlikte 80'li yıllara gelindiğinde diğer filmlerden kadro olarak da öykü zenginliği açısından da daha az beğenilmesine rağmen tv gösterimlerinde izlenme oranları hala yüksek olan "Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" Film'e ait bu güzel kareyi ilk kez paylaşıyor bu vesile ile yapımda ve yönetimde emeği geçen tüm ekibe sonsuz şükran ve sevgilerimizi sunuyoruz...

100Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Şabanoğlu Şaban'dan bir kare

101Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Şabanoğlu Şaban'dan bir kare

102Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Gerçekler başka gölgeler başka.. Duvardaki gölgelere göre birine suikast girişimi var gibi duruyor..Az sonra birinin kafasına bir şey inecek sanki..Kumandan Hüsamettin huylanmış..Şaban bir şeyler sezinlemiş..Ama o silah hep orada..

103Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Canım Güdükcüm..Badi Ekrem'in yüzü kapanmayaymış, iyiymiş..Allahtan kıymetli set fotoğrafçıları varmış da şu kareler günümüze kalmış...Ofisi araştırdıkça bu karelerden çıkıyor, çıktıkça biz duygulanıyoruz..Emektar bir Ahmet ağabeyimiz var arşivde çalışan, bu kareleri koruyan hep kendisi...Ne kadar şükredip teşekkür etsek az valla..

104Ünlülerin nostaljik fotoğrafları
105Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Serinin ilk filmi Hababam Sınıfı dan, daha önce hiç bir yerde yayınlanmamış Arzu Film arsivine ait bir başka kare...

106Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Allah herkese iyi bir öğretmen yakalamayı nasip eylesin..

107Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi?.. Sen bu işin sonunu düşünmedin mi?..

108Ünlülerin nostaljik fotoğrafları
109Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Kesinlikle müzenin en nadide yerinde bir balmumu heykel çalışmasını hak eden bir kare bu...

110Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Boncuk, Hayta abine yer kalmadı, sen yerde yat hadi.. Gerçektir bu bilgi, sosyal medyada Ahmet Arıman'ın gerçekten askerliğini yaparken set ziyaretinde senaryoya eklenen sahnelerde oynadığı söylenir, doğru bilgidir..

111Ünlülerin nostaljik fotoğrafları
112Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Harika bir kare bu.."SALAKO"

113Ünlülerin nostaljik fotoğrafları
114Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Gerçek yaşamda kimsenin denge tahtalarımızın altına destek kalasları koyacak hali yok, Tarkan kadar şanslı olamayabiriz..

115Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Ya Allah!.. Senede en az 10-15 film teklifi reddetti...Maddiyatı 2.plana atabildi..Ustalarla çalışmayı tercih etti, onları bekledi..Büyüklüğün bedelini misliyle ödedi...Teşekkür ve sevgilerimizle..

116Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Erol Taş, çocukları ile birlikte Cankurtaran İstasyonu önünde

117Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Kavuk Töreni: İsmail Dümbüllü'den Münir Özkula (1968)

118Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Adile Naşit 17 yaşında (1947)

119Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Durul Gence ve Ajda Pekkan (1969)

120Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Aradan geçen yıllar sanatçıda derin izler bırakmış ancak sempatikliği ve eşesinden hiç bir şey kaybettirmemiş.

121Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Ayşen Gruda'nın gençlik fotoğrafları sevenlerini şaşırttı.

122Ünlülerin nostaljik fotoğrafları
123Ünlülerin nostaljik fotoğrafları
124Ünlülerin nostaljik fotoğrafları
125Ünlülerin nostaljik fotoğrafları
126Ünlülerin nostaljik fotoğrafları
127Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Kemal Sunal ve Ali Sunal (1977)

128Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Barış Manço (1980'ler)

129Ünlülerin nostaljik fotoğrafları



Lefter ve Kızları (1959, Büyükada)

130Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Nejat Uygur ve ailesi (1970'ler)

131Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Çolpan İlhan, Sadri Alışık, Kerem Alışık (1963)

132Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Gürkan Uygun

133Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Küçük Emrah ve Ahmet Kaya

134Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Filiz Akın

135Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Ediz Hun

136Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Fatma Girik

137Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Ajda Pekkan

138Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Kadir İnanır

139Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Bülent Ortaçgil

140Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Kemal Sunal

141Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Gülşen Bubikoğlu

142Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Müjde Ar

143Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Uğur Yücel

144Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Şevket Altuğ

145Seray Sever

Seray Sever

146Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Seray Sever

147Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Yavuz Bingöl

148Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Güzel oyuncunun "Bıdık Beren" notuyla paylaştığı bebeklik pozu sosyal medyada son dönemin en çok beğeni alan fotoğrafların başında geliyor.

149Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Arda Turan

150Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Türkan Şoray

151Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Gökhan Tepe

152Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Ata Demirer

153Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Oktay Kaynarca

154Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Kartal Tibet

155Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Ara Güler

156Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Barış Manço

157Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Asena

158Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Ali Sunal - Kemal Sunal

159Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Ayten Gökçer

160Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Coşkun Göğen

161Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Kemal Doğulu

162Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Ayşen Gruda

163Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Atilla İlhan

164Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Barış Akarsu

165Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Burçin Orhon

166Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Tarık Akan

167Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Can Bartu

168Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Cem Özer

169Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Can Gürzap

170Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Çetin Altan

171Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Dağhan Külegeç

172Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Cüneyt Arkın

173Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Çolpan İlhan

174Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Demet Akbağ

175Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Münir Özkul

176Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Deniz Akkaya

177Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Adile Naşit

178Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Ceyda Düvenci

179Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Deniz Çakır

180Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Deniz Gezmiş

181Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Ediz Hun

182Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

İrem Sak

"Liseli vardı ya ah o liseli, ağzı dişi telli, siyah elbiseli.. Tel taktığım yıllardan tek ama tek fotom :) o da habersiz çekildiği için :)) ha bu arada bu tipimde, lise mezuniyetindeki saç baş"

183Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Ece Sükan

184Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Halit Akçatepe

185Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Emel Sayın

186Zeki Alasya - Metin Akpınar

Zeki Alasya - Metin Akpınar

187Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Emrah

188Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Eyşan Özhim

189Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Erol Evgin

190Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Fadik Sevin Atasoy

191Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Fikret Kızılok

192Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Fatma Girik

193Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Furkan Kızılay

194Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Füsun Demirel

195Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Füsun Önal

196Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Hakan Şükür

197Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Halil Ergün

198Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Haluk Bilginer

199Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Ekrem Bora

200Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Hümeyra

201Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Jülide Gülizar

202Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Işın Karaca

203Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Kayahan

204Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Kenan İmirzalioğlu

205Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Lefter Küçükandoyadis

206Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Hülya Koçyiğit

207Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Levent Kırca

208Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

M.Ali Alabora

209Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

M. Ali Erbil

210Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Mehmet Okur

211Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Metin Oktay

212Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Muazzez Ersoy

213Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Nazan Öncel

214Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Nebahat Çehre

215Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Mahsun Kırmızıgül

216Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Tarkan

217Ünlülerin nostaljik fotoğrafları
218Ünlülerin nostaljik fotoğrafları
219Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Engin Altan Düzyatan

220Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Ünlülerin sünnet fotoğrafları Zeki Müren

221Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Serdar Ortaç

222Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Kemal Sunal

223Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Ali Sunal

224Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Cem Yılmaz

225Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Kerem Alışık

226Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Metin Arolat

227Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Yılmaz Erdoğan

228Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Orhan Gencebay

229Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Teoman

230Ünlülerin eski hallerini merak ediyor musunuz Onların bu fotoğraflarını görünce neymiş, ne olmuş diyeceksiniz. İşte ekranların renkli isimlerinin unutulan fotoğrafları...

Ünlülerin eski hallerini merak ediyor musunuz? Onların bu fotoğraflarını görünce "neymiş, ne olmuş" diyeceksiniz. İşte ekranların renkli isimlerinin unutulan fotoğrafları...

Yonca Evcimik

231Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Halit Akçatepe

232Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

İlyas Salman

233Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Kemal Sunal

234Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Bergüzar Korel

235Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Seda Sayan

236Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Zerrin Özer

237Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Şener Şen

238Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Zeki Müren

239Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Nejat Uygur

240Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Burcu Esmersoy

241Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Fatih Terim

242Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Özcan Deniz

243Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

İbrahim Tatlıses

244Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Türkan Şoray

245Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Emel Sayın

246Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Zeki Alasya - Metin Akpınar

247Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Hülya Koçyiğit

248Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Perran Kutman

249Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Hande Ataizi, bir televizyon dizisinde üstü çıplak oynadı. Şimdi bu diziyi ve sahneyi hatırlamak bile istemiyor.

250Hande Ataizi

Hande Ataizi

251Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Tarık Akan

252Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Mahsun Kırmızıgül

253Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Mahsun Kırmızıgül

254Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Okan Bayülgen

255Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Hülya Avşar

256Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Perihan Savaş

257Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Haluk Bilginer

258Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Musa Uzunlar

259Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Murat Daltaban

260Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Barış Falay

261Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Mete Horozoğlu

262Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Başak Köklükaya - Şevket Çoruh

263Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Şenol Güneş

264Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Nihat Doğan

265Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Nihat Doğan

266Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Ferdi Taydur - Küçük Ceylan

267Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Küçük Emrah

268Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Cem Yılmaz

269Ünlülerin nostaljik fotoğrafları
270Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Fatma Girik

271Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Şener Şen

272Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Sergen Yalçın

273Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Sezen Aksu

274Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Cüneyt Arkın

275Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Emel Sayın

276Yonca Evcimik

Yonca Evcimik

277Bülent Ersoy

Bülent Ersoy

278Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Ali Özgür İnan - 1967

279Ceylan

Ceylan

280Hülya Avşar

Hülya Avşar

281Meltem Cumbul

Meltem Cumbul

282Ercan Saatçi

Ercan Saatçi

283Ajda Pekkan - Kibariye - Mehmet Ali Erbil

Ajda Pekkan - Kibariye - Mehmet Ali Erbil

284Hülya Avşar

Hülya Avşar

285Hülya Avşar

Hülya Avşar

286Ünlülerin nostaljik fotoğrafları
287Aysun Kayacı

Aysun Kayacı

288Hülya Avşar

Hülya Avşar

289Pınar Altuğ

Pınar Altuğ

290Pınar Altuğ

Pınar Altuğ

291Pınar Altuğ

Pınar Altuğ

292Pınar Altuğ

Pınar Altuğ

293Deniz Akkaya

Deniz Akkaya

294Ünlülerin nostaljik fotoğrafları
295Demet Akalın

Demet Akalın

296Demet Akalın

Demet Akalın

297Hande Ataizi

Hande Ataizi

298Tarkan

Tarkan

299Cem Yılmaz

Cem Yılmaz

300Pınar Altuğ

Pınar Altuğ

301Yonca Evcimik

Yonca Evcimik

302Eyşan Özhim

Eyşan Özhim

303Hande Ataizi

Hande Ataizi

304Hülya Avşar

Hülya Avşar

305Hülya Avşar

Hülya Avşar

306Sevda Demirel

Sevda Demirel

307Hülya Avşar

Hülya Avşar

308Hülya Avşar - Osman Yağmurdereli

Hülya Avşar - Osman Yağmurdereli

309Petek Dinçöz

Petek Dinçöz

310Hülya Avşar

Hülya Avşar

311Hülya Avşar

Hülya Avşar

312Demet Akalın

Demet Akalın

313Esra Balamir

Esra Balamir

314Ünlülerin nostaljik fotoğrafları
315Ebrı Gündeş - Sibel Can

Ebrı Gündeş - Sibel Can

316Ünlülerin nostaljik fotoğrafları
317Cansu Dere

Cansu Dere

318Petek Dinçöz

Petek Dinçöz

319Şebnem Dönmez

Şebnem Dönmez

320Şebnem Dönmez

Şebnem Dönmez

321Ünlülerin nostaljik fotoğrafları
322Gülben Ergen

Gülben Ergen

323Gülben Ergen

Gülben Ergen

324Gülben Ergen

Gülben Ergen

325Gülben Ergen

Gülben Ergen

326Gülben Ergen

Gülben Ergen

327Gülben Ergen

Gülben Ergen

328Yeşim Salkım

Yeşim Salkım

329Ünlülerin nostaljik fotoğrafları
330Ece Erken

Ece Erken

331Gülben Ergen

Gülben Ergen

332Didem Erol

Didem Erol

333Ebru Gündeş

Ebru Gündeş

334Ebru Gündeş

Ebru Gündeş

335Engin Koç

Engin Koç

336Ebru Gündeş

Ebru Gündeş

337Demet Akalın

Demet Akalın

338Halit Ergenç

Halit Ergenç

339Burhan Çaçan - Hülya Avşar

Burhan Çaçan - Hülya Avşar

340Tuğçe Kazaz

Tuğçe Kazaz

341Yasemin Kozanoğlu

Yasemin Kozanoğlu

342Ünlülerin nostaljik fotoğrafları
343Serdar Ortaç - Ebru Gündeş

Serdar Ortaç - Ebru Gündeş

344Tuğba Özay

Tuğba Özay

345Tuğba Özay

Tuğba Özay

346Özcan Deniz

Özcan Deniz

347Eyşan Özhim

Eyşan Özhim

348Eyşan Özhim

Eyşan Özhim

349Kenan Doğulu - Ozan Orhon

Kenan Doğulu - Ozan Orhon

350Ebru Şallı

Ebru Şallı

351Suat Suna

Suat Suna

352Ünlülerin nostaljik fotoğrafları
353Ünlülerin nostaljik fotoğrafları
354Seda Sayan

Seda Sayan

355Seda Sayan

Seda Sayan

356Demet Şener

Demet Şener

357Metin Şentürk - Ebru Gündeş - Nadide Sultan

Metin Şentürk - Ebru Gündeş - Nadide Sultan

358Seren Serengil

Seren Serengil

359Seren Serengil

Seren Serengil

360Sevda Demirel

Sevda Demirel

361Çağla Şikel

Çağla Şikel

362Çağla Şikel

Çağla Şikel

363Çağla Şikel

Çağla Şikel

364Çağla Şikel

Çağla Şikel

365Çağla Şikel

Çağla Şikel

366Çağla Şikel

Çağla Şikel

367Selin Toktay

Selin Toktay

368Çiğdem Tunç

Çiğdem Tunç

369Ebru Yaşar

Ebru Yaşar

370Meltem Cumbul - Burak Kut - Kenan Doğulu - Sezen Cumhur Önal

Meltem Cumbul - Burak Kut - Kenan Doğulu - Sezen Cumhur Önal

371Ünlülerin nostaljik fotoğrafları
372Ünlülerin nostaljik fotoğrafları
373Ünlülerin nostaljik fotoğrafları
374Reha Muhtar - Yılmaz Erdoğan

Reha Muhtar - Yılmaz Erdoğan

375İzel - Çelik - Ercan

İzel - Çelik - Ercan

376İzel - Çelik - Ercan

İzel - Çelik - Ercan

377Serdar Ortaç -Fatih Ürek

Serdar Ortaç -Fatih Ürek

378Serdar Ortaç

Serdar Ortaç

379Beyazıt Öztürk

Beyazıt Öztürk

380Ünlülerin nostaljik fotoğrafları
381Ünlülerin nostaljik fotoğrafları
382Seda Sayan - Kuşum Aydın

Seda Sayan - Kuşum Aydın

383Tarkan

Tarkan

384Tarkan

Tarkan

385Tarkan

Tarkan

386Yıldız Tilbe

Yıldız Tilbe

387Yıldız Tilbe - Kenan Doğulu

Yıldız Tilbe - Kenan Doğulu

388Mustafa Topaloğlu - Ceylan - Mahsun Kırmızıgül

Mustafa Topaloğlu - Ceylan - Mahsun Kırmızıgül

389Ahu Tuğba - Emrah

Ahu Tuğba - Emrah

390Ünlülerin nostaljik fotoğrafları
391Ünlülerin nostaljik fotoğrafları
392Demet Akalın

Demet Akalın

393Demet Akalın

Demet Akalın

394Cansu Dere

Cansu Dere

395Demet Akalın

Demet Akalın

396Deniz Akkaya

Deniz Akkaya

397Demet Akalın

Demet Akalın

398Demet Akalın

Demet Akalın

399Şenay Akay

Şenay Akay

400Ünlülerin nostaljik fotoğrafları
401Sibel Can - Hakan Ural

Sibel Can - Hakan Ural

402Ajda Pekkan

Ajda Pekkan

403Tuğba Özay

Tuğba Özay

404Ahmet Uğurlu

Ahmet Uğurlu

405Nazan Öncel

Nazan Öncel

406Füsun Önal

Füsun Önal

407Ünlülerin nostaljik fotoğrafları

Hazal Kaya

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