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Eser Yenenler'den çocuklarıyla alışveriş pozu!

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Berfu Yenenler'le mutlu evliliği devam eden iki çocuk babası ünlü isim, oğullarıyla alışveriş yaparken verdiği pozu paylaştı.

26.02.2022 - 15:14 |
Eser Yenenler'den çocuklarıyla alışveriş pozu!

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla şöhreti yakalayan oyuncu ve sunucu Eser Yenenler, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.

Zaman zaman yayınladığı fotoğraflarla hayranlarını güldüren oyuncunun, alışveriş sırasında verdiği poz gündem oldu.

Eser Yenenlerden çocuklarıyla alışveriş pozu

'TAŞIYICI'

İki oğluyla alışverişe çıkan 38 yaşındaki Yenenler, çocuklarıyla gezdiği anı, "The taşıyıcı" notuyla yayınladı. Ünlü ismin paylaştığı kare büyük ilgi gördü.

İKİ ÇOCUKLU MUTLU EVLİLİK

2019 yılında Berfu Yıldız ile dünyaevine giren Yenenler, aynı sene büyük oğlu Kuzey'i kucağına alarak ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Yenenler'in küçük oğlu Mete ise geçtiğimiz mart ayında dünyaya gelmişti.

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