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MagazinKenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'e: İlham kaynağım, dünyamın en güzel rengi ve en tatlı şansım
HaberlerMagazin Haberleri Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'e: İlham kaynağım, dünyamın en güzel rengi ve en tatlı şansım
• 26 Şubat 2022 - 13:06 • Son Güncelleme:

Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'e: İlham kaynağım, dünyamın en güzel rengi ve en tatlı şansım

Şarkıcı Kenan Doğulu, 2014 yılında Los Angeles'ta nikah masasına oturduğu oyuncu eşi Beren Saat'in yeni yaşını sosyal medya hesabından kutladı. Birlikte çekilen fotoğraflarının olduğu bir video yayınlanan Doğulu, paylaşımına romantik bir not düşmeyi de ihmal etmedi.

• 26 Şubat 2022 - 13:06 • Son Güncelleme:
1Kenan Doğuludan eşi Beren Saate: İlham kaynağım, dünyamın en güzel rengi ve en tatlı şansım
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Son olarak 'Atiye' adlı internet dizisinde rol alan Beren Saat, bugün 38 yaşına bastı. Güzel oyuncunun doğum gününü, eşi Kenan Doğulu sosyal medya hesabından yayınladığı video ile kutladı.

2İLHAM KAYNAĞIM

"İLHAM KAYNAĞIM"

Kenan Doğulu, Saat'in güldüğü bir kareyle başlayan ve birlikte çekilen fotoğraflarıyla devam eden videoya romantik bir not da düştü.

3Kenan Doğuludan eşi Beren Saate: İlham kaynağım, dünyamın en güzel rengi ve en tatlı şansım

Ünlü şarkıcı, "İlham kaynağım, dünyamın en güzel rengi ve en tatlı şansımsın. İyi ki doğdun sevgilim, iyi ki birbirimizi bulduk" ifadelerini kullandı.

4Kenan Doğuludan eşi Beren Saate: İlham kaynağım, dünyamın en güzel rengi ve en tatlı şansım

Doğulu'nun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Beyza Şekerci, Levent Dörter, Çağrı Telkıvıran, Ece Yörenç, Sezin Erbil gibi ünlü isimler de bu paylaşıma kayıtsız kalmadı.

5GECE BOYU DANS ETTİLER

GECE BOYU DANS ETTİLER

Kenan Doğulu-Beren Saat çifti, dün akşam da Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy'un düğününe katılmıştı. Nikah şahitlerinden biri olan Doğulu, gece boyunca eşi ile dans etti.

6PROGRAM ÇEKİMİNE EL ELE GELDİLER

PROGRAM ÇEKİMİNE EL ELE GELDİLER

Öte yandan evliliklerindeki krizi atlatarak boşanmanın eşiğinden dönen Beren Saat-Kenan Doğulu çifti, geçtiğimiz haftalarda el ele objektiflere yansımıştı. Geç kaldıklarını ifade ederek, hızlıca konuk oldukları programa geçen ikili, muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakmıştı.

710 SENE SONRA İLK KEZ BENİ SAHNEYE DAVET ETTİ

10 SENE SONRA İLK KEZ BENİ SAHNEYE DAVET ETTİ

Kenan Doğulu, Cumhuriyet’in 98'inci yılı şerefine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kutlamada sahne almıştı. Sanatçının eşi Beren Saat, 'Aşk İle Yap' şarkısı sırasında sahneye çıkıp, Kenan Doğulu ile dans etti. İkilinin bu halleri uzun süre gündem olmuştu.

8Kenan Doğuludan eşi Beren Saate: İlham kaynağım, dünyamın en güzel rengi ve en tatlı şansım

Ardından Arnavutköy'de görüntülenen Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile sahnedeki dansı sorulunca, "10 sene sonra ilk kez beni sahneye davet etti" şeklinde konuşmuştu.

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