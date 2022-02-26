• 26 Şubat 2022 - 13:06 • Son Güncelleme:
Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'e: İlham kaynağım, dünyamın en güzel rengi ve en tatlı şansım
Şarkıcı Kenan Doğulu, 2014 yılında Los Angeles'ta nikah masasına oturduğu oyuncu eşi Beren Saat'in yeni yaşını sosyal medya hesabından kutladı. Birlikte çekilen fotoğraflarının olduğu bir video yayınlanan Doğulu, paylaşımına romantik bir not düşmeyi de ihmal etmedi.
• 26 Şubat 2022 - 13:06 • Son Güncelleme:
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Son olarak 'Atiye' adlı internet dizisinde rol alan Beren Saat, bugün 38 yaşına bastı. Güzel oyuncunun doğum gününü, eşi Kenan Doğulu sosyal medya hesabından yayınladığı video ile kutladı.
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PROGRAM ÇEKİMİNE EL ELE GELDİLER
Öte yandan evliliklerindeki krizi atlatarak boşanmanın eşiğinden dönen Beren Saat-Kenan Doğulu çifti, geçtiğimiz haftalarda el ele objektiflere yansımıştı. Geç kaldıklarını ifade ederek, hızlıca konuk oldukları programa geçen ikili, muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakmıştı.
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10 SENE SONRA İLK KEZ BENİ SAHNEYE DAVET ETTİ
Kenan Doğulu, Cumhuriyet’in 98'inci yılı şerefine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kutlamada sahne almıştı. Sanatçının eşi Beren Saat, 'Aşk İle Yap' şarkısı sırasında sahneye çıkıp, Kenan Doğulu ile dans etti. İkilinin bu halleri uzun süre gündem olmuştu.
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