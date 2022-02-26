ÃœnlÃ¼ yapÄ±mcÄ± Fatih Aksoy'un acÄ± gÃ¼nÃ¼!

Ünlü yapÄ±mcÄ± Fatih Aksoy'un acÄ± günü!
MED YapÄ±m'Ä±n sahibi Fatih Aksoy'un annesi Lamia Aksoy hayatÄ±nÄ± kaybetti. ÃœnlÃ¼ yapÄ±mcÄ±nÄ±n annesi, dÃ¼n Levent Afet Yolal Camisi'nde Ã¶ÄŸlen namazÄ±na mÃ¼teakip kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Kilyos MezarlÄ±ÄŸÄ±'na defnedildi
26.02.2022 - 12:45 |
BirÃ§ok dizi ve sinema filminin yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¼stlenen Fatih Aksoy'un annesi Lamia Aksoy, yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Aksoy'u acÄ± gÃ¼nÃ¼nde sanatÃ§Ä± dostlarÄ± yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.
HÃ¼rriyet'ten BehlÃ¼l AydÄ±n'Ä±n haberine gÃ¶re; cenaze tÃ¶renine; Kenan Ä°mirzalÄ±oÄŸlu, Oktay Kaynarca, HÃ¼lya AvÅŸar, PÄ±nar AltuÄŸ, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Hazal Kaya, Acun IlÄ±calÄ±, Åževval Sam ve Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gÃ¼l gibi Ã¼nlÃ¼ isimler katÄ±ldÄ±.
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