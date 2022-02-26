Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinKemal Gülman ve Feryal Gülman arasında yalı krizi... Avukatı harekete geçti!
HaberlerMagazin Haberleri Kemal Gülman ve Feryal Gülman arasında yalı krizi... Avukatı harekete geçti!
• 26 Şubat 2022 - 09:32 • Son Güncelleme:

Kemal Gülman ve Feryal Gülman arasında yalı krizi... Avukatı harekete geçti!

Sosyetenin tanınmış ismi Feryal Gülman ile Kemal Gülman arasında devam eden yalı krizinde taraflar bir kez daha karşı karşıya geldi. Namı çekilen diziler ile Orta Doğu'ya kadar ulaşan Gülmanlara ait Bebek’te bulunan yalı, bir kez daha tartışma konusu oldu.

• 26 Şubat 2022 - 09:32 • Son Güncelleme:
1Kemal Gülman ve Feryal Gülman arasında yalı krizi... Avukatı harekete geçti
ABONE OL

Geçtiğimiz kasım ayında sekiz yıllık boşanma davaları sonuçlanan Kemal Gülman ile Feryal Gülman arasında yalı krizi devam ediyor. Bebek’te bulunan yalı, bir kez daha tartışma konusu oldu.

2Kemal Gülman ve Feryal Gülman arasında yalı krizi... Avukatı harekete geçti

Feryal Gülman, daha önce yalıyı 320 Milyon TL’ye satmaya çalışmış ancak o dönem boşanma aşamasında olduğu eşi Kemal Gülman, konuyu yargıya taşıyarak satışı durdurmuştu.

3YALIYI SATMAYA ÇALIŞIYOR İDDİASI

'YALIYI SATMAYA ÇALIŞIYOR' İDDİASI

58 yaşındaki Feryal Gülman’ın bu sefer de -usulsüz olarak -yalıyı değerinin altında hisse senedi ile üçüncü kişiye devrederek satmaya çalıştığı iddia edildi.

4KEMAL GÜLMANIN AVUKATI HAREKETE GEÇTİ

KEMAL GÜLMAN'IN AVUKATI HAREKETE GEÇTİ

Feryal Gülman’ın bu hareketi, bir kez daha 90 yaşındaki eski eşi ve oğlunun babası Kemal Gülman’ın avukatı İsmet Koçak’ı harekete geçirdi.

5Kemal Gülman ve Feryal Gülman arasında yalı krizi... Avukatı harekete geçti

Koçak, konuyu bir kez daha yargıya taşıyarak, Feryal Gülman’ın yalıyı usulsüz ve Türk Ticaret Kanunu amir hükümlerine aykırı satmaya çalıştığı konusunda adli makamlara başvurdu.

660 MİLYON TLLİK TAZMİNAT

60 MİLYON TL'LİK TAZMİNAT

Öte yandan sosyetenin tanınmış ismi Feryal Gülman ile eşi Kemal Gülman’ın sekiz yıldır süren boşanma davası birkaç ay önce sonuçlanmıştı.

7Kemal Gülman ve Feryal Gülman arasında yalı krizi... Avukatı harekete geçti

Mahkeme, Feryal Gülman’ın ‘zina’ nedeniyle açtığı boşanma davasını karara bağlayarak çifti boşamıştı. Kemal Gülman’ı da 60 milyon lira tazminata hükmetmişti. Mesut Yılmaz/Milliyet

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Biran Damla Yılmaz ile Çağrı Telkıvıran aşk yaşıyor iddiası! Dikkat çeken detay...

Biran Damla Yılmaz ile Çağrı Telkıvıran aşk yaşıyor iddiası! Dikkat çeken detay...

Kemal Gülman ve Feryal Gülman arasında yalı krizi... Avukatı harekete geçti!

Kemal Gülman ve Feryal Gülman arasında yalı krizi... Avukatı harekete geçti!

Burçe Gürsel ile Rıfat Sarıcaoğlu ilk kez görüntülendi! 'Görünen köy kılavuz istemez'

Burçe Gürsel ile Rıfat Sarıcaoğlu ilk kez görüntülendi! 'Görünen köy kılavuz istemez'

Defne Samyeli bu kez kaçamadı! Aşkları belgelendi, Onur Arıkan ile birlikte...

Defne Samyeli bu kez kaçamadı! Aşkları belgelendi, Onur Arıkan ile birlikte...