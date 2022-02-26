• 26 Şubat 2022 - 09:32 • Son Güncelleme:
Kemal Gülman ve Feryal Gülman arasında yalı krizi... Avukatı harekete geçti!
Sosyetenin tanınmış ismi Feryal Gülman ile Kemal Gülman arasında devam eden yalı krizinde taraflar bir kez daha karşı karşıya geldi. Namı çekilen diziler ile Orta Doğu'ya kadar ulaşan Gülmanlara ait Bebek’te bulunan yalı, bir kez daha tartışma konusu oldu.
• 26 Şubat 2022 - 09:32 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz kasım ayında sekiz yıllık boşanma davaları sonuçlanan Kemal Gülman ile Feryal Gülman arasında yalı krizi devam ediyor. Bebek’te bulunan yalı, bir kez daha tartışma konusu oldu.
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