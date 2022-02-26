Tuba Büyüküstün kızlarını paylaştı
Oyuncu Tuba Büyüküstün, 2017 yılında boşandığı yönetmen eşi Onur Saylak'la olan evliliğinden dünyaya gelen ikiz kızları Maya ve Toprak’la verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.
26.02.2022 - 15:09 |
Son olarak dijital platformda yayınlanacak 'Another Self' adlı dizide başrol oynayan oyuncu Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden güzel oyuncu, zaman zaman evinde çektiği fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sunuyor.
İki çocuk annesi olan Büyüküstün, son olarak ikiz kızları Maya ve Toprak'la verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Onur Saylak'la evliliğini 2017 yılında bitiren Büyüküstün'ün kızlarının bir hayli büyümüş olduğu dikkatlerden kaçmadı.
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