• 26 Şubat 2022 - 12:32 • Son Güncelleme:
Nur Fettahoğlu ve Umut Evirgen'den samimi poz! Serenay Sarıkaya ile sarmaş dolaş görüntülenmişti...
Oyuncu Nur Fettahoğlu, son dönemde meslektaşı Serenay Sarıkaya ile sevgili olduğu yönündeki haberlerle konuşulan, hatta geçtiğimiz günlerde sarmaş dolaş görüntülenen işletmeci Umut Evirgen'le samimi bir pozunu yayınladı. Fettahoğlu'nun sürpriz bir mesaj yazdığı pozuna gelen yorumlar da dikkat çekti.
• 26 Şubat 2022 - 12:32 • Son Güncelleme:
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Umut Evirgen'in bir süredir Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı konuşuluyordu. İddialar karşısında sessiz kalmayı tercih eden çiftten ilk fotoğraf geçtiğimiz günlerde gelmiş ve aşk belgelenmişti.
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"SEN HEP AŞKLA"
Ancak dün akşam oyuncu Nur Fettahoğlu'nun Instagram hesabından yayınladığı poz kafaları karıştırdı. Ünlü oyuncu, Evirgen ile fotoğrafının altına "Sen hep aşkkkk'la" mesajını yazdı.
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Magazin gündeminden düşmeyen Umut Evirgen (32), Serenay Sarıkaya'dan önce ünlü oyuncular Melisa Şenolsun ve Tuba Büyüküstün'le de aşk yaşamıştı.