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MagazinNur Fettahoğlu ve Umut Evirgen'den samimi poz! Serenay Sarıkaya ile sarmaş dolaş görüntülenmişti...
HaberlerMagazin Haberleri Nur Fettahoğlu ve Umut Evirgen'den samimi poz! Serenay Sarıkaya ile sarmaş dolaş görüntülenmişti...
• 26 Şubat 2022 - 12:32 • Son Güncelleme:

Nur Fettahoğlu ve Umut Evirgen'den samimi poz! Serenay Sarıkaya ile sarmaş dolaş görüntülenmişti...

Oyuncu Nur Fettahoğlu, son dönemde meslektaşı Serenay Sarıkaya ile sevgili olduğu yönündeki haberlerle konuşulan, hatta geçtiğimiz günlerde sarmaş dolaş görüntülenen işletmeci Umut Evirgen'le samimi bir pozunu yayınladı. Fettahoğlu'nun sürpriz bir mesaj yazdığı pozuna gelen yorumlar da dikkat çekti.

• 26 Şubat 2022 - 12:32 • Son Güncelleme:
1Nur Fettahoğlu ve Umut Evirgenden samimi poz Serenay Sarıkaya ile sarmaş dolaş görüntülenmişti...
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Umut Evirgen'in bir süredir Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı konuşuluyordu. İddialar karşısında sessiz kalmayı tercih eden çiftten ilk fotoğraf geçtiğimiz günlerde gelmiş ve aşk belgelenmişti.

2SEN HEP AŞKLA

"SEN HEP AŞKLA"

Ancak dün akşam oyuncu Nur Fettahoğlu'nun Instagram hesabından yayınladığı poz kafaları karıştırdı. Ünlü oyuncu, Evirgen ile fotoğrafının altına "Sen hep aşkkkk'la" mesajını yazdı.

3Nur Fettahoğlu ve Umut Evirgenden samimi poz Serenay Sarıkaya ile sarmaş dolaş görüntülenmişti...

Fettahoğlu'nun takipçilerinin, sosyal medyada gündem olan fotoğrafın altına nazar boncuğu ve kalp emojileri koymaları "Yeni bir aşk mı?" sorusunu akıllara getirdi.

4Nur Fettahoğlu ve Umut Evirgenden samimi poz Serenay Sarıkaya ile sarmaş dolaş görüntülenmişti...

Nur Fettahoğlu (41), sekiz yıllık eşi ve 2016'da dünyaya gelen kızı Elisa Güzin'in babası Levent Veziroğlu'ndan Mart 2021'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.

5Nur Fettahoğlu ve Umut Evirgenden samimi poz Serenay Sarıkaya ile sarmaş dolaş görüntülenmişti...

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Serenay Sarıkaya, iki hafta önce Umut Evirgen’in sahibi olduğu mekanda görüntülenmişti. Birsen Tezer’in sahneye çıktığı özel geceye ayrı ayrı gelen ikilinin samimiyeti dikkat çekmişti.

6Nur Fettahoğlu ve Umut Evirgenden samimi poz Serenay Sarıkaya ile sarmaş dolaş görüntülenmişti...

Son olarak Nişantaşı’nda bulunan bir klinikten çıkarken objektiflere yansıyan güzel oyuncu, söz konusu görüntüyü, “Artık konuşmaktan yoruldum” diyerek, cevapsız bıraktı.

7Nur Fettahoğlu ve Umut Evirgenden samimi poz Serenay Sarıkaya ile sarmaş dolaş görüntülenmişti...

Magazin gündeminden düşmeyen Umut Evirgen (32), Serenay Sarıkaya'dan önce ünlü oyuncular Melisa Şenolsun ve Tuba Büyüküstün'le de aşk yaşamıştı.

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