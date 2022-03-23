Buse Terim'in 3 yıl hapsi istenmişti! Karşı atak geldi...

Buse Terim, İbrahim Salman adlı kişinin şikayetiyle şoke olmuştu. Salman, Terim'in sahibi olduğu markanın, kendisine ait olan logoyla tanıtıldığını iddia edip dava açmıştı.

Buse Terim, bunun üzerine mahkemeye başvurarak Salman'ın 5 yıl boyunca bu markayı kullanmadığını ve bu nedenle marka hakkının iptal edilmesi gerektiğini ileri sürdü. Ayrıca menfi tespit davası açarak, markasının Salman'ın markasına benzemediğini belirtti. Mahkeme, davayı kabul etti ve markaya tedbir kararı koydu.

NELER OLMUŞTU?

Buse Terim Bahçekapılı, markasını 2013 yılında tescil ettirdi. İş insanı İbrahim Salman, bir süre önce Terim'in kendisine ait olan logoyu kullanarak tanıtım yapmaya başladığı iddiasında bulundu.

Salman, kendisine ait markasını izinsiz kullanarak haksız rekabet oluşturduğu iddiasıyla Buse Terim Bahçekapılı hakkında suç duyurusunda bulundu. Bahçekapılı ise iddiaları reddederek tespit davası açtı.

TERİM İFADE VERDİ

Geçtiğimiz günlerde olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Buse Terim Bahçekapılı hakkında, marka hakkını ihlal suçundan dava açıldı. İddianamede, Salman'ın sahibi olduğu firmanın internet sitelerinde ve sosyal medya hesabında müştekiye ait markanın izin almaksızın ticari amaçlı marka hakkını ihlal suçunun unsurlarını oluşturduğu ifade edildi. 3 yıla kadar hapis cezası istenen Terim, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

'İDDIALAR GERÇEĞE AYKIRI VE KÖTÜ NIYETLI'

İbrahim Salman'ın iddialarının gerçeğe aykırı ve kötü niyetli olduğunu belirten Buse Terim Bahçekapılı ifadesinde şunları söylemişti: "Ben, 'Shop' ibaresini markasal olarak kullanmıyorum.

Tarafıma ait markamın tescilli simgesi olan B işareti, bu markaya ait satış mecrası olan internet sitesinde 'B'nin devamına, İngilizce'de mağaza anlamına gelen shop kelimesi eklenerek kullanılmaktadır. İnternette faaliyet gösteren ve online satış yapan yüzbinlerce sitede alışveriş için online satış amacıyla shop ibaresi kullanılmaktadır."