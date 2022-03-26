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MagazinAlp Navruz: Öyle bir şey yok, biz de sizden duyuyoruz
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Alp Navruz: Öyle bir şey yok, biz de sizden duyuyoruz

Geçtiğimiz aylarda final yapan ‘Ada Masalı’nda başrolleri paylaşan Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın sette başlayan arkadaşlığı aşka dönüşmüştü. İkili, geçtiğimiz akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi.

26.03.2022 - 11:51 |
Alp Navruz: Öyle bir şey yok, biz de sizden duyuyoruz

Muhabirlerin sorularına cevap veren Alp Navruz, "Ayça Ayşin Turan’la birlikte tekrar bir proje olacak mı?” sorusuna, ”Şu an birlikte projeler okuyoruz. Birlikte bir proje gelirse tabii ki olur, dijital bir iş falan birlikte oluruz” yanıtını verdi.

Alp Navruz: Öyle bir şey yok, biz de sizden duyuyoruz

"İLİŞKİMİZ ÇOK GÜZEL GİDİYOR"

İlişkileri hakkında da konuşan yakışıklı oyuncu, “İlişkimiz çok güzel gidiyor, mutluyuz” dedi. Tatillerini birlikte geçirmek için Kaz Dağları'nda ya da Urla'da yazlık baktıkları haberlerini ise “Öyle bir şey yok. Biz de sizden duyuyoruz” sözleriyle yalanladı.

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