• 26 Mart 2022 - 10:37 • Son Güncelleme:
İbrahim Çelikkol, rol arkadaşı Furkan Palalı ile kavga etti mi? Açıklama yaptı
ATV'de dördüncü sezonuyla ekranlarda olan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde 'Hakan Gümüşoğlu' karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol, rol arkadaşı Furkan Palalı’yla kavga ettikleri yönünde basına yansıyan haberlere yanıt verdi.
• 26 Mart 2022 - 10:37 • Son Güncelleme:
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Mimar Mihre Mutlu ile 2017 yılında nikah masasına oturan İbrahim Çelikkol, geçtiğimiz gün iki yaşındaki oğlu Ali’yle birlikte Etiler'de objektiflere yansıdı.
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Teve2’deki ‘Magazin Masası’ programının iddiasına göre; 12 Haziran’dan beri ayrı olan ve alyansları çıkaran çift, yakın arkadaşlarına boşanacaklarını doğrulamıştı.
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