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Magazinİbrahim Çelikkol, rol arkadaşı Furkan Palalı ile kavga etti mi? Açıklama yaptı
HaberlerMagazin Haberleri İbrahim Çelikkol, rol arkadaşı Furkan Palalı ile kavga etti mi? Açıklama yaptı
• 26 Mart 2022 - 10:37 • Son Güncelleme:

İbrahim Çelikkol, rol arkadaşı Furkan Palalı ile kavga etti mi? Açıklama yaptı

ATV'de dördüncü sezonuyla ekranlarda olan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde 'Hakan Gümüşoğlu' karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol, rol arkadaşı Furkan Palalı’yla kavga ettikleri yönünde basına yansıyan haberlere yanıt verdi.

• 26 Mart 2022 - 10:37 • Son Güncelleme:
1İbrahim Çelikkol, rol arkadaşı Furkan Palalı ile kavga etti mi Açıklama yaptı
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Mimar Mihre Mutlu ile 2017 yılında nikah masasına oturan İbrahim Çelikkol, geçtiğimiz gün iki yaşındaki oğlu Ali’yle birlikte Etiler'de objektiflere yansıdı.

2SPOR YAPARKEN SAKATLANDI

SPOR YAPARKEN SAKATLANDI

Sağ kolunun askıya alındığı görülen 40 yaşındaki oyuncu, basın mensuplarına "Spor yaparken omuzda ufak bir ezilme oldu” açıklamasını yaptı.

3ASLI YOK

"ASLI YOK"

Rol aldığı 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde Furkan Palalı’yla kavga ettikleri iddiasını yalanlayan İbrahim Çelikkol, "Bir şeyler çok yazıldı çizildi de, aslı yok” ifadelerini kullandı.

4ÇOCUĞUN YANINDA KONUŞMAYALIM

"ÇOCUĞUN YANINDA KONUŞMAYALIM"

Mihri Çelikkol ile boşanacağı haberleri hatırlatılan yakışıklı oyuncu, "Çocuğun yanında o işlerden hiç konuşmayalım” karşılığını verdi. "Evleri ayırdınız mı?" sorusunu ise "Öyle şey olur mu arkadaşlar?” şeklinde cevapladı.

5MİHRE ÇELİKKOLDAN İLK AÇIKLAMA

MİHRE ÇELİKKOL'DAN İLK AÇIKLAMA

Ünlü çiftin geçtiğimiz haziran ayında aralarının kötü olduğu, boşanacakları konuşulmuştu. Mihre Çelikol’un, eşiyle çekilmiş fotoğraflarından bazılarını Instagram’dan kaldırması da bu dedikoduları tetiklemişti.

6İbrahim Çelikkol, rol arkadaşı Furkan Palalı ile kavga etti mi Açıklama yaptı

Teve2’deki ‘Magazin Masası’ programının iddiasına göre; 12 Haziran’dan beri ayrı olan ve alyansları çıkaran çift, yakın arkadaşlarına boşanacaklarını doğrulamıştı.

7İbrahim Çelikkol, rol arkadaşı Furkan Palalı ile kavga etti mi Açıklama yaptı

Ayrılık itirafı ise Mihre Çelikkol’dan gelmişti. Posta’ya konuşan 33 yaşındaki mimar, “Evet böyle bir aşamadayız. Ama henüz resmiyete dökülmüş bir durum yok” ifadelerini kullanmıştı.

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İbrahim Çelikkol, rol arkadaşı Furkan Palalı ile kavga etti mi? Açıklama yaptı

İbrahim Çelikkol, rol arkadaşı Furkan Palalı ile kavga etti mi? Açıklama yaptı