İbrahim Çelikkol, rol arkadaşı Furkan Palalı ile kavga etti mi? Açıklama yaptı

"ÇOCUĞUN YANINDA KONUŞMAYALIM"

Mihri Çelikkol ile boşanacağı haberleri hatırlatılan yakışıklı oyuncu, "Çocuğun yanında o işlerden hiç konuşmayalım” karşılığını verdi. "Evleri ayırdınız mı?" sorusunu ise "Öyle şey olur mu arkadaşlar?” şeklinde cevapladı.